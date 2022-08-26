أسواق الطاقة.. أوروبا أمام استنتاجات “كئيبة” فِيْ حرب الغاز

هل تستطيع أوروبا عبور الفترة المقبلة القصيرة دون الاعتماد على الغاز الروسي فِيْ توفِيْر الطاقة هذا سؤال يبحث الأوروبيون عَنّْ إجابة له.

الغاز الطبيعي فِيْ العالم ينمو بمعدل ثابت، ولا يمكن تحقيق قفزة كبيرة فِيْ الإنتاج خلال عام أو عامين، بالنظر إلَّى التعقيدات التقنية التي تصاحب تطوير الحقول، وصولاً إلَّى الإنتاج التجاري.

لذلك، لن تجلب دول أوروبا الغاز الطبيعي من القمر، على سبيل المثال، قياس صادر عَنّْ مسؤول روسي فِيْ حزيران (يونيو) الماضي. لذلك سيجد الغاز الروسي طريقه إلَّى الأسواق، لكنه بدلاً من التوجه إلَّى الغرب سيجد طريقه إلَّى الشرق.

أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيستخدم قيودًا مشددة على إمدادات الغاز الطبيعي كسلاح اقتصادي الشتاء المقبل، لكن السياسيين الأوروبيين ومحافظي البنوك المركزية ما زالوا يتحدثون عَنّْ فرض حظر روسي على أنه مجرد احتمال.

الهروب من الركود

لا توجد طريقة عمليًا للهروب من الركود الاقتصادي فِيْ جميع أنحاء أوروبا، لكنها لا تحتاج إلَّى أن تكون عميقة أو مطولة.

وهِيْ أيضًا (قيود الغاز الطبيعي) أقوى بطاقة اقتصادية لروسيا ؛ طالما تضمن أوروبا بقاء اقتصاداتها فِيْ موسم البرد، فإن ابتزاز روسيا سوف يفشل من وجهة النظر الغربية.

من المؤكد أن الاقتصاد الأوروبي ضعيف اليوم. مع تشغيل Nord Stream 1 بنسبة 40 ٪ من طاقتها فِيْ أحسن الأحوال، فإن خطوط الأنابيب الأخرى إلَّى أوروبا الشرقية معرضة للخطر.

تواجه بعض الدول نقصًا حقيقيًا فِيْ الغاز هذا الشتاء. حتى مع ارتفاع مخزونات الغاز فِيْ أوروبا عَنّْ العام الماضي، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

من شأن فرض حظر كامل على الغاز الروسي أن يترك ألمانيا وإيطاليا والنمسا أقل بنسبة 15٪ من مستويات الاستهلاك المطلوبة. ستشهد جمهُورية التشيك وسلوفاكيا والمجر انخفاضًا يصل إلَّى 40٪ من الاستهلاك العادي.

ستواجه جميع الدول الأوروبية أسعارًا أعلى. فِيْ الواقع، تقترب أسعار الغاز بالجملة فِيْ أوروبا من 200 يورو لكل ميغاواط / ساعة، مقارنة بأسعار ما قبل الأزمة بنحو 25 يورو، وهُو أقل بثماني مرات.

وعَنّْدما ترتفع أسعار الضروريات المستوردة، ينخفض ​​حتماً الدخل الحقيقي وقدرة الأسر على إنفاق الأموال على الضروريات. وبالتالي، من المستحيل تجنب حالات الركود.

استنتاج كئيب

كان هذا هُو الاستنتاج الكئيب ولكن المريع لتوقعات بنك إنجلترا الشهر الماضي. وهُو الأمر الذي سيتكرر قريبًا من قبل المتنبئين الرسميين لمنطقة اليورو ككل.

حتى فرنسا، باستخدامها المكثف للطاقة النووية، لن تجد طريقًا للهروب، لأن قطاع الطاقة يعاني من مشاكل موثوقية خاصة به وهُو مندمج بعمق فِيْ الاقتصاد الأوروبي الأوسع.

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز هذا قبل أسبوع أن بوتين قد يعزز صورته الذاتية كوسيط طاقة فِيْ القارة، قادر على رفع أو خفض الضغط على أوروبا وأوكرانيا عَنّْ طريق الضغط على بعض الأزرار فِيْ محطات ضخ خطوط أنابيب الغاز.

واليوم، تستبدل دول كثيرة الغاز الروسي بآخر قادم من دول أخرى، وتتصدر الولايات المتحدة الطريق، التي أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي فِيْ العالم، ويتجه معظمه إلَّى أوروبا.

بالفعل، استبدلت ألمانيا الكثير من الغاز المستورد من روسيا بإمدادات الغاز الطبيعي المسال، والتي يتم تسليمها عَنّْ طريق السفن إلَّى هُولندا أو بريطانيا وضخها إلَّى منشآت التخزين الألمانية.

بحلول كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ستشغل أول أربع وحدات عائمة للغاز الطبيعي المسال وتخزين الغاز إلَّى الغاز استأجرتها حكومتها.

فِيْ مجال إنتاج الكهرباء، تدرس ألمانيا إبطاء إغلاقها المبكر للصناعة النووية ؛ من المتوقع أن تزداد قدرة توليد الكهرباء المتجددة فِيْ أوروبا بنسبة 15٪ هذا العام، مما يقلل الاعتماد على الغاز الروسي.