أسواق الطاقة.. اتفاق أوروبي جريء بشأن استهلاك الغاز

التطورات الساخنة فِيْ أسواق الطاقة العالمية تلقي مزيدًا من “النار” على الأسعار، خاصة فِيْ أوروبا التي اتخذت قرارًا جريئًا.

وافق الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على خطة لخفض استهلاك الغاز، فِيْ خطوة تضامنية مع ألمانيا وردا على استخدام روسيا للإمدادات كسلاح اقتصادي.

تعتمد ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية فِيْ أوروبا، إلَّى حد كبير على الغاز الروسي وستظل تحت رحمة إمدادات غازبروم لسنوات حتى يتم تأمين مصادر بديلة.

ستشهد الخطة التي أقرها وزراء الطاقة فِيْ بروكسل استثناءات، حيث تشعر بعض دول الاتحاد الأوروبي بالقلق من تقديم تضحيات ضخمة لبرلين والدول غير الساحلية.

لكن المجر كانت الدولة العضو الوحيدة التي عارضت الخطة التي تمت الموافقة عليها بأغلبية الأصوات، بينما أشاد مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بالاتفاق باعتباره انتصارًا لوحدة الكتلة.

تلزم الخطة دول الاتحاد الأوروبي بتقليل استخدامها للغاز بنسبة 15٪ خلال فصل الشتاء، مع استثناءات لبعض الدول، خاصة تلك المرتبطة بعقود إلزامية لتوريد الغاز من روسيا.

وبينما سجلت أسعار الغاز الطبيعي يوم الثلاثاء أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي، لا يزال مستقبل الأسعار للأسابيع المقبلة مجهُولاً، فِيْ انتظار رد فعل شركات الطاقة الأوروبية على القرار.

فِيْ العلن، تم الترحيب بقرار وزراء الطاقة فِيْ بروكسل، ولكن على الأرض، من المتوقع أن تشهد أوروبا طقسًا شديد البرودة فِيْ الشتاء، لأن تقليل استهلاك الغاز هُو مغامرة غير محسوبة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عَنّْ وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي “لقد أنجزنا خطوة كبيرة نحو تأمين إمدادات الغاز لمواطنينا واقتصادياتنا فِيْ الشتاء المقبل”.

واضاف “اعرف انه لم يكن قرارا سهلا ولكن اعتقد انه فِيْ النهاية الكل يفهم ان هذه التضحية ضرورية”.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لدى وصوله “صحيح أن ألمانيا ارتكبت خطأ استراتيجيًا باعتمادها على الغاز الروسي، لكن حكومتنا تعمل … لتصحيح ذلك”.

ورغم إعلان الاتحاد الأوروبي عَنّْ خطة لخفض إمدادات الغاز بنسبة 15٪، فإن أسعار الغاز الهُولندي، وهُو المقياس الرئيسي للأسعار فِيْ القارة العجوز، لم تسجل التراجع المتوقع.

فِيْ مساء الثلاثاء، ارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر أغسطس فِيْ مركز TTF فِيْ هُولندا إلَّى 2111 دولارًا لكل 1000 متر مكعب، أو 201 يورو لكل ميغاواط فِيْ الساعة، بناءً على سعر الصرف الحالي لزوج اليورو / الدولار الأمريكي.

فِيْ الولايات المتحدة، بينما لم تنجح خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن فِيْ التأثير على خفض أسعار النفط الخام، بالانسحاب من الاحتياطي الاستراتيجي، صدرت تصريحات بهذا الخصوص من البيت الأبيض،

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، بريان ديزي، إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تخطط لمواصلة السحب من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلَّى ما بعد فترة الستة أشهر الأصلية.

أعلنت الإدارة الأمريكية فِيْ أواخر مارس أنها ستسحب مليون برميل من النفط يوميًا لمدة ستة أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي المخزن على سواحل لويزيانا وتكساس.