أسواق الطاقة.. التضخم والركود يعبثان ببريق النفط

من المتوقع أن يصعد بنك الاحتياطي الفِيْدرالي معركته مع ارتفاع معدل التضخم منذ 40 عامًا مع ارتفاع هائل فِيْ أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا الشهر.

فِيْ غضون ساعات قليلة أمس الخميس، تراجعت أسعار النفط الخام إلَّى أدنى مستوياتها منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أن تنتعش صعودًا فِيْ بداية جلسة اليوم.

انخفض سعر برميل النفط فِيْ التعاملات المسائية، الخميس، إلَّى 94 دولاراً لبرميل خام برنت، قبل أن يغلق التداول عَنّْد 99 دولاراً، ويرتفع إلَّى 100 دولار فِيْ التعاملات المبكرة اليوم الجمعة.

يأتي التقلب الحاد فِيْ الوقت الذي يوجه فِيْه المستثمرون انتباههم إلَّى إمكانية رفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير فِيْ وقت لاحق من هذا الشهر، مما قد يحد من التضخم، ولكنه فِيْ نفس الوقت يضر بالطلب على النفط.

سجل كلا عقدي (برنت وتكساس خام) أدنى مستوياته خلال يوم الخميس، وكانا أدنى من سعر الإغلاق فِيْ 23 فبراير، أي قبل يوم من غزو روسيا لأوكرانيا، ووصل خام برنت إلَّى أدنى مستوى له منذ 21 فبراير.

هذا التذبذب فِيْ أسعار النفط يثبت صحة قرارات تحالف أوبك +، الذي أصر منذ سبتمبر 2022 على سياسته الخاصة بتخفِيْف قيود الإنتاج، رغم ضغوط الغرب.

تنتظر أسواق النفط العالمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة قرارات البنوك المركزية، خاصة فِيْ الولايات المتحدة والبنك المركزي الأوروبي، وانعكاساتها على مستقبل الاقتصاد العالمي، وبالتالي الطلب على النفط.

من المتوقع أن يصعد بنك الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي معركته مع التضخم الذي بلغ ذروته فِيْ 40 عامًا مع زيادة هائلة فِيْ سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا الشهر.

يتزامن هذا بعد أن أظهر تقرير التضخم تسارعاً فِيْ ضغوط الأسعار. من المقرر عقد اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ الفترة من 26 إلَّى 27 يوليو.

وكشفت أداة تتبع أسعار الفائدة على منصة “Investing” أن تقديرات رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ارتفعت بأكثر من 48٪، مقابل 52٪ بنسبة 75 نقطة أساس.

أشارت التقديرات السابقة، قبل الإعلان عَنّْ معدلات التضخم فِيْ الولايات المتحدة، إلَّى 24.8٪، وتقديرات برفع 100 نقطة أساس، وهِيْ زيادة إذا حدثت بالفعل، ستلقي بالأسواق فِيْ حالة من الفوضى، وقد تلقي بظلالها على أسواق الطاقة.

وقال جون كيلدوف، الشريك فِيْ أجين كابيتال فِيْ نيويورك “سيكون لتحركات بنك الاحتياطي الفِيْدرالي تأثير كبير على سوق النفط، حيث نراقب محاولتهم استيعاب البيانات الاقتصادية الجديدة حول التضخم”.

تراجعت أسعار النفط فِيْ الأسبوعين الماضيين بفعل مخاوف من حدوث ركود، رغم تراجع صادرات الخام والمنتجات المكررة من روسيا وسط عقوبات غربية وتعطل الإمدادات فِيْ ليبيا.

وفِيْ قطاع الغاز الطبيعي، تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي فِيْ التعاملات الأوروبية، الخميس، بعد يومين من الارتفاع، بفضل عودة تدفق الغاز الطبيعي من النرويج، وهُو ما قلل المخاوف بشأن استمرار تراجع الإمدادات من روسيا.

تواجه أوروبا حاليًا أسوأ أزمة طاقة منذ عقود، بسبب انخفاض الإمدادات القادمة من روسيا، والتي تمثل حوالي 40٪ من واردات أوروبا من الغاز.

وتسعى حكومات الدول الأوروبية إلَّى زيادة مخزونها من الغاز قبل بداية فصل الشتاء، وهُو ما يمثل ذروة الطلب على الغاز فِيْ القارة.

يأتي ذلك فِيْما توقف نورد ستريم 1، الذي ينقل الغاز من روسيا إلَّى ألمانيا، حتى الخميس المقبل بسبب أعمال الصيانة الدورية.

لكن هناك مخاوف فِيْ ألمانيا من أنها لن تعمل بكامل طاقتها بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، بسبب الصراع السياسي والاقتصادي بين روسيا والدول الغربية على خلفِيْة الُغُزو الروسي لأوكرانيا.

خلال الأيام التي سبقت بدء الصيانة، كان الخط يعمل بحوالي 40٪ من طاقته التشغيلية.

وبلغ معدل امتلاء احتياطيات الغاز الطبيعي فِيْ ألمانيا الآن 64٪، فِيْما تهدف الحكومة إلَّى بلوغ 90٪ بحلول نوفمبر المقبل.

وفِيْ أمستردام، انخفض سعر الغاز الهُولندي، وهُو الغاز القياسي للسوق الأوروبية، بنسبة 3٪ إلَّى 175.03 يورو لكل ميغاواط / ساعة للتسليم الشهر المقبل.

وفِيْ بريطانيا، انخفض سعر الغاز للتسليم الشهر المقبل بنسبة 12٪ يوم الخميس.

وانخفض سعر الكهرباء فِيْ ألمانيا للتسليم العام المقبل، وهُو السعر القياسي للسوق الأوروبية، بنسبة 1.3٪، فِيْما ارتفع سعر عقود التسليم الشهر المقبل بنسبة 0.7٪.

دافع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الخميس، عَنّْ قرار حكومته إعادة توربين غاز روسي كان قيد الصيانة فِيْ كندا، على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو.

ونقلت وسائل إعلام كندية عَنّْ ترودو قوله فِيْ مؤتمر صحفِيْ، الخميس، إنه كان قرارًا صعبًا، لكنه ضروري، مشيرًا إلَّى أنه يتعين على بلاده دعم ألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين، فِيْ ظل اختناقات الطاقة الوشيكة.

وقال ترودو “نرى كَيْفَ تحاول روسيا استخدام الطاقة كسلاح لتقسيم الحلفاء”، مضيفًا أن بلاده اتخذت القرار من أجل ضمان أن تظل الحكومات والشعوب “حازمة وسخية فِيْ دعمها لأوكرانيا”.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد انتقد القرار فِيْ وقت سابق وقال إن التسليم المقرر لتوربينات نورد ستريم 1 يرسل إشارة خاطئة إلَّى موسكو.

خفضت شركة الطاقة الروسية الحكومية غازبروم شحناتها من الغاز الطبيعي إلَّى ألمانيا عبر نورد ستريم 1 بشكل كبير فِيْ يونيو الماضي، وبررت ذلك بتأخير شركة سيمنز للطاقة الألمانية فِيْ إعادة التوربينات من كندا بعد صيانتها.

رفضت كندا فِيْ البداية إعادة التوربينات مباشرة إلَّى روسيا بسبب العقوبات، وقررت لاحقًا تسليمها إلَّى ألمانيا بدلاً من روسيا.