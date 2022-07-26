أسواق الطاقة.. التطورات الجيوسياسية تعيد ترتيب كبار مصدري الغاز

أدت التطورات الجيوسياسية وتوجه الدول الأوروبية للبحث عَنّْ تنويع مصادر إمدادات الغاز إلَّى تحول فِيْ ترتيب مصدري الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الإثنين، فِيْ بيان إن الولايات المتحدة أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال فِيْ النصف الأول من عام 2022، بينما زادت البلاد الإمدادات إلَّى أوروبا وسط الأزمة الأوكرانية.

وجدت الولايات المتحدة نفسها مسؤولة جزئياً عَنّْ تعويض غياب الغاز الروسي عَنّْ العديد من الدول الأوروبية، خاصة الغربية منها، وسط جهُود تدعمها واشنطن لتقليل اعتماد الغرب على مصادر الغاز الروسية.

وأضافت الوكالة الحكومية أن الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال ارتفعت بنسبة 12٪ إلَّى متوسط ​​11.2 مليار قدم مكعبة يوميا فِيْ النصف الأول من العام مقارنة بالنصف الثاني من عام 2022.

وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، ذهب حوالي 71 فِيْ المائة من صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلَّى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.

وانخفضت حصة الغاز الروسي الموجهة إلَّى الاتحاد الأوروبي من 41٪ فِيْ المتوسط ​​قبل الحرب على أوكرانيا، إلَّى 33٪ فِيْ المتوسط ​​، وفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية.

ومع ذلك، فإن دول الاتحاد الأوروبي غير قادرة حتى الآن على التعويض الكامل عَنّْ الغاز الروسي، بسبب العقود طويلة الأجل الموقعة بين كبار المنتجين والمستهلكين الرئيسيين، وخاصة فِيْ آسيا، مع الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.

قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم، يوم الاثنين، إنها أوقفت توربينًا آخر من شركة سيمنز فِيْ خط أنابيب “نورد ستريم 1″، وتحديداً فِيْ محطة ضاغط بورتوفايا.

وقالت الشركة فِيْ منشور على “تلغرام” إنها ستتوقف عَنّْ تشغيل التوربين بسبب حالته الفنية و “لانتهاء فترة العمل بين الصيانة والصيانة الكاملة”.

اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، ستبدأ الشركة فِيْ خفض الطاقة الإنتاجية اليومية لمحطة ضاغط بورتوفايا إلَّى 33 مليون متر مكعب يوميًا، أو حوالي 20٪ من سعة خط الأنابيب.

** ألمانيا تتنفس الصعداء

تنفست ألمانيا الصعداء، بعد استئناف ضخ الغاز الروسي مرة أخرى، بعد توقف دام 10 أيام بسبب أعمال الصيانة.

قال رئيس وكالة الشبكة الفِيْدرالية الألمانية، كلاوس مولر، يوم الإثنين، إن إمدادات الغاز الألمانية عادت بقوة مرة أخرى حيث تمتلئ مرافق التخزين فِيْ البلاد بما يقرب من ثلثي طاقتها.

بعد صيانة استمرت 10 أيام لخط أنابيب نورد ستريم 1 الحاسم، استؤنفت شحنات الغاز من روسيا يوم الخميس الماضي. عادت تدفقات الغاز إلَّى مستوى ما قبل الصيانة بنسبة 40 بالمائة.

أثناء التعليق المؤقت لإمدادات الغاز الروسي عبر نورد ستريم 1، انخفض تدفق الغاز إلَّى ألمانيا بشكل كبير، مما زاد من الضغط على الأسعار. تهدف الحكومة الألمانية إلَّى ملء 95٪ من السعة التخزينية بحلول نوفمبر المقبل.

فِيْ يونيو، استمرت أسعار منتجات الطاقة فِيْ الارتفاع بشكل حاد بنسبة 38٪ على أساس سنوي، وفقًا لمكتب الإحصاء الفِيْدرالي (Destatis). زادت أسعار زيت التدفئة بأكثر من الضعف، وارتفع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 61٪.

** تجاوز سعر النفط 100 دولار

عادت أسعار النفط إلَّى مستوياتها القياسية فوق 100 دولار للبرميل فِيْ التعاملات المسائية، يوم الاثنين، بعد أن أعلنت شركة غازبروم أنها ستخفض الإمدادات من أحد خطوط الأنابيب بنسبة 20٪.

تعتمد دول أوروبا على النفط الخام كأحد البدائل المكلفة للغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية، فِيْما يأتي الارتفاع أيضًا، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بسبب مخاوف من خطوات مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي المتعلقة برفع أسعار الفائدة.

يبدو أن الأسواق العالمية تتجه نحو المزيد من مخاوف الركود، الأمر الذي أثر على قوة الدولار الأمريكي، والذي عادة ما يستمد طاقته من قرارات مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي والطلب القوي عليه عالمياً، لكن مخاوف الركود أضعفته. القوة، وأصبحت تكلفة شراء النفط بالدولار أقل.