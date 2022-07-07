أسواق الطاقة.. الركود يثقل هموم النفط

بدأت المخاوف من حدوث ركود عالمي تلقي بثقلها على الاقتصاد فِيْ جميع أنحاء العالم، بدءًا من الولايات المتحدة، مما يعَنّْي أن الطلب على النفط الخام قد يشهد انخفاضًا.

منذ عام 2008، لم تشهد أسواق الطاقة العالمية هذا التناقض فِيْ ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وأسواق النفط التي تسجل انخفاضات متتالية.

يأتي ذلك فِيْ وقت بدأت فِيْه المخاوف من ركود عالمي تلقي بثقلها على الاقتصاد فِيْ جميع أنحاء العالم، بدءًا من الولايات المتحدة، مما يعَنّْي أن الطلب على النفط الخام قد يشهد انخفاضًا فِيْ الأسواق الاستهلاكية الرئيسية.

فِيْ ختام جلسة الأمس، هبطت أسعار النفط بنحو 2٪ إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ 12 أسبوعًا فِيْ تعاملات متقلبة، لتواصل الخسائر الفادحة التي تكبدتها فِيْ الجلسة السابقة.

خام برنت

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 2.08 دولار أو 2٪ لتبلغ عَنّْد التسوية 100.69 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتا أو 1٪ ليستقر عَنّْد 98.53 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة للديزل فِيْ الولايات المتحدة بأكثر من 5٪.

وفِيْ سياق متصل، وبينما تبحث إيران والقوى العظمى عَنّْ صيغة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن الوزارة أصدرت عقوبات جديدة تتعلق بالنفط الإيراني يوم الأربعاء.

ولم تشر الوزارة إلَّى طبيعة العقوبات، لكنها قد تؤدي إلَّى زيادة التعقيدات المتعلقة بالتصدير أو الإنتاج، أو حتى عقود صيانة لحقول ومنشآت النفط فِيْ جميع أنحاء البلاد.

بدأت الدول المنتجة للنفط فِيْ الإعلان تدريجياً عَنّْ بياناتها الخاصة بمبيعات الخام خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي سجلت مستويات غير مسبوقة منذ عام 2008.

فِيْ وقت سابق يوم الأربعاء، أفادت بيانات نشرتها وكالة الأنباء العراقية أن عائدات النفط للدولة فِيْ النصف الأول من عام 2022 تجاوزت 60 مليار دولار. نمو أكثر من 60٪ على أساس سنوي.

غاز طبيعي

على عكس سوق النفط، تشهد أسواق الغاز الطبيعي فِيْ جميع أنحاء العالم زيادة فِيْ الطلب، نتيجة لخفض روسيا لإمداداتها وعجز دول الاتحاد الأوروبي عَنّْ إيجاد بديل مستدام للغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية.

فِيْ مواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي، وصلت أسعاره إلَّى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر الماضي، عَنّْدما سارعت دول الاتحاد الأوروبي لملء خزاناتها ومرافقها قبل بداية فصل الشتاء.

لم تنجح جهُود الدول المستوردة للغاز الطبيعي لإيجاد بدائل للغاز الروسي، خاصة وأن كبار المنتجين الآخرين ملتزمون بعوائد طويلة الأجل مع كبار المستهلكين وعلى رأسهم الصين والعَنّْاد واليابان.

تعد روسيا أكبر منتج للغاز الطبيعي فِيْ العالم بمتوسط ​​سنوي يبلغ 638 مليار متر مكعب، وأكبر مصدر له بمتوسط ​​سنوي يزيد عَنّْ 250 مليار متر مكعب.