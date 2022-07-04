أسواق الطاقة العالمية.. “خريف” أسعار فِيْ الربيع

لا يزال قطاع الطاقة العالمي يتصدر عَنّْاوين الأخبار، مع عودة مصادر الطاقة التقليدية فِيْ الربيع، لتصبح سلعة نادرة فِيْ دول مثل ألمانيا.

فِيْ الأيام القليلة الماضية، استجابت أسعار الطاقة العالمية للأنباء الواردة من بنوك الاستثمار الأمريكية حول دخول الولايات المتحدة فِيْ حالة ركود.

فِيْ التعاملات المبكرة يوم الاثنين، بلغ سعر برميل خام برنت تسليم سبتمبر نحو 111.3 دولارًا، بانخفاض 30 سنتًا عَنّْ إغلاق الجمعة، وانخفضًا بمقدار 8 دولارات عَنّْ متوسط ​​سعر يونيو الماضي.

بينما أثرت المخاوف من الركود على السوق خلال الأسبوعين الماضيين، لا تزال المخاوف بشأن العرض قائمة، مما يحول دون حدوث انخفاض حاد فِيْ الأسعار.

مشكلة الإمداد فِيْ ليبيا

ربما كانت الأسعار ستصل إلَّى مستويات أقل خلال الأسبوعين الماضيين، لولا مشكلة العرض فِيْ ليبيا، مما أدى إلَّى انخفاض الإنتاج والصادرات معًا.

قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الأسبوع الماضي، إن صادرات ليبيا تراجعت إلَّى ما بين 365 ألف برميل يوميا و 409 ألف برميل يوميا، بانخفاض بنحو 865 ألف برميل يوميا مقارنة بالمستويات العادية.

ليبيا لديها القدرة الفورية على زيادة الإنتاج إلَّى 1.36 مليون برميل يوميا، ما يعَنّْي أن السوق خسر قرابة مليون برميل يوميا بسبب الاحتجاجات والخلافات السياسية.

وفِيْ ضربة أخرى للإمدادات، قد يؤدي إضراب مخطط لعمال النفط والغاز النرويجيين هذا الأسبوع إلَّى خفض إنتاج البلاد من النفط والمكثفات بمقدار 130 ألف برميل يوميًا.

الضغط على الأسعار

وهذا يعَنّْي أن أسعار النفط الحالية قد تواجه ضغوطا أكبر للفترة المقبلة، إذا حلت الأزمة فِيْ ليبيا والنرويج، والسبب مخاوف عالمية من ركود عالمي.

إن حدوث ركود عالمي يعَنّْي أن الطلب على الطاقة سيشهد انخفاضًا، وبالتالي تراجع الطلب على النفط الخام، والذي تفاقم بسبب الارتفاع الحاد فِيْ أسعار المشتقات النفطية، مع بداية شهر جديد (يوليو 2022). ).

لكن هذا الشهر سيكون من أقسى الشهُور بالنسبة لأكبر اقتصاد أوروبي بسبب الطاقة، حيث من المتوقع أن يتم إغلاق خط أنابيب الغاز Nord Stream 1 لمدة 10 أيام من 11 إلَّى 21 يوليو من نفس الشهر بسبب أعمال الصيانة.

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يوم السبت إن ألمانيا يجب أن تواجه احتمال أن تواصل روسيا تعليق تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلَّى ما بعد فترة إغلاق الصيانة المقررة لهذا الشهر.

وقال هابيك لصحيفة “دي تسايت” الأسبوعية فِيْ مقابلة على الإنترنت “أنت تشهد سياقًا قد يؤدي إلَّى هذا السيناريو”.

وأضاف “قد يكون ذلك منطقيا (بهدف) الحفاظ على ارتفاع الأسعار بشكل عام وأسعار الطاقة فِيْ ألمانيا (بشكل خاص)، والقضاء على الوحدة والتضامن فِيْ البلاد، ولا يمكن لأي عاقل أن يستبعد ذلك فِيْ هذه المرحلة.