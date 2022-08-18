أسواق الطاقة.. العرض والطلب على النفط يقلب المشهد

فِيْ الربع الثالث من عام 2014، بدأت تظهر بوادر تراكَمْ كبير لمخزونات النفط الخام حول العالم.

يأتي ذلك وسط ظهُور مؤشر على تباطؤ اقتصادي بعد التعافِيْ من الأزمة المالية العالمية.

فِيْ نهاية عام 2015، بلغ إجمالي فائض النفط الخام فِيْ الأسواق قرابة 8 ملايين برميل يومياً، وهُو ما يزيد عَنّْ احتياجات المستهلكين حول العالم، دون أي مبادرات جادة لإعادة التوازن.

فِيْ الربع الأول من 2016، تراجعت أسعار النفط الخام إلَّى 26 دولارًا للبرميل فِيْ المتوسط ​​، وهُو أدنى مستوى فِيْ ذلك الوقت منذ 2002، وبعد ذلك بدأت المحادثات التي أدت إلَّى تشكيل تحالف “أوبك +”.

وبينما ظل المعروض من النفط موجودًا فِيْ الأسواق العالمية، انخفض الفائض من متوسط ​​8 ملايين برميل يوميًا، إلَّى 5 ملايين برميل يوميًا، ثم إلَّى 3 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2022.

اليوم، يبلغ متوسط ​​الطلب العالمي على النفط الخام 100 مليون برميل يوميًا فِيْ عام 2022، وتتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن يرتفع الطلب إلَّى 102 مليون برميل يوميًا فِيْ عام 2023، بينما تتوقع وكالة الطاقة الدولية 101.6.

إقبال كبير

يأتي ارتفاع الطلب على النفط الخام على الرغم من حَقيْقَة أن الأسعار ستسجل مستويات عالية فِيْ المتوسط ​​فِيْ عام 2022، فوق 100 دولار للبرميل، لكن الحاجة الملحة لمصادر الطاقة التقليدية تبقي الأسعار مرتفعة.

يأتي ذلك، فِيْما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض ​​الإنتاج الروسي بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميًا هذا العام مع بدء المزيد من العقوبات الغربية على موسكو، بسبب حرب الأخيرة على أوكرانيا.

فِيْ مواجهة هذه البيانات، من المتوقع أن تشهد إمدادات النفط العالمية صراعًا كبيرًا لتلبية الطلب المتزايد العام المقبل، على الرغم من المؤشرات الأولية على أن الأسعار القياسية بدأت تؤثر على الاستهلاك.

فِيْ أول توقعاته لعام 2023، توقع مركز أبحاث الطاقة التابع لوكالة الطاقة الدولية، والذي يقدم المشورة للدول الرئيسية المستهلكة للنفط بشأن سياسة الطاقة، أن الطلب العام المقبل سينمو بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا إلَّى 101.6 مليون برميل يوميًا.

بينما توقعت وكالة الطاقة الدولية أن الولايات المتحدة ستزيد الإنتاج المحلي بشكل كبير فِيْ عامي 2022 و 2023، سيجد أعضاء منظمة أوبك وحلفاؤها، بما فِيْ ذلك روسيا، صعوبة فِيْ الحفاظ على زيادة الإنتاج لمواجهة الاستهلاك المتزايد.

لوازم

قد تكافح إمدادات النفط العالمية لمواكبة الطلب العام المقبل، مع اختفاء الفائض تمامًا بحلول هذا العام، حيث تجبر العقوبات الصارمة روسيا على إغلاق المزيد من الآبار وتصادم عدد من المنتجين مع قيود الطاقة الإنتاجية.

لكن النفط الخام، مثل الغاز، سيجد طريقه للاستهلاك بعيدًا عَنّْ الدول الغربية، وأقرب إلَّى دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، حيث توجد أسواق استهلاكية ضخمة (الصين، الهند، كوريا الجنوبية، اليابان، سنغافورة، باكستان) .

دول العالم لن تجلب النفط من خارج الكرة الأرضية. ما سيحدث هُو إعادة توزيع الإنتاج على المستهلكين مرة أخرى، حتى لا يجد النفط الروسي طريقه إلَّى الدول الغربية.

هذا العام، وصلت أسعار النفط إلَّى مستويات شبه قياسية فِيْ الأشهر الستة الماضية، حيث أدت الاضطرابات فِيْ تدفقات الطاقة بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا إلَّى تفاقم مشاكل الإمداد بسبب نقص الاستثمار وانتعاش الطلب بعد حالة الطوارئ الصحية.

لامس خام برنت القياسي أعلى مستوى فِيْ 14 عامًا عَنّْد 139 دولارًا للبرميل فِيْ مارس الماضي، بعد وقت قصير من بدء الأزمة الروسية الأوكرانية.

قال كالوم ماكفِيْرسون، رئيس السلع فِيْ إنفِيْستك، إن توقعات العرض والطلب للعام المقبل تشير إلَّى أن أسعار النفط سترتفع العام المقبل، مضيفًا أن الأسعار المرتفعة ستضطر فِيْ النهاية إلَّى كبح الطلب.

وأضاف فِيْ تصريحات لصحيفة فاينانشيال تايمز “ربما هناك طريقة أخرى للنظر فِيْ توقعات وكالة الطاقة الدولية وهِيْ السؤال عَنّْ السعر الذي يحتاجه النفط لمنع نمو الطلب البالغ 2.2 مليون برميل يوميا العام المقبل.”