أسواق الطاقة.. بيانات أمريكية تؤكد صحة قرار أوبك+

أثبتت الأرقام الأمريكية صحة قرار مجموعة أوبك + بشأن إنتاج النفط، على الرغم من أن بعض وسائل الإعلام رأت أن القرار يتجاهل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت أوبك + أمس الأربعاء، إنها قررت زيادة إنتاج النفط فِيْ سبتمبر المقبل بواقع 100 ألف برميل يوميا فِيْ أدنى زيادة منذ بدء آلية زيادة الإنتاج فِيْ سبتمبر 2022.

ومع ذلك، أقرت المجموعة بوجود مخاطر وشكوك فِيْ سوق الطاقة العالمية، مما دفعها إلَّى اتخاذ قرار زيادة متحفظة، من أجل تجنب الصدمة التي قد تؤثر على أسواق الطاقة فِيْ المستقبل القريب.

وزادت أوبك وحلفاؤها، بقيادة روسيا، الإنتاج فِيْ الأشهر السابقة بما يتراوح بين 430 ألف و 650 ألف برميل يوميًا شهريًا، لكنهم كافحوا لتحقيق الأهداف الكاملة لأن معظم الأعضاء استنفدوا بالفعل طاقاتهم الإنتاجية.

بينما حاولت واشنطن الضغط على الخليج لضخ المزيد من النفط للمساعدة فِيْ كبح الأسعار، والتي عززها تعافِيْ الطلب وغزو موسكو لأوكرانيا، كان الرد واضحًا، وهُو أن السوق يتحكَمْ فِيْ الأسعار.

أدت العقوبات الأمريكية والغربية على روسيا إلَّى ارتفاع أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلَّى أعلى مستوياته فِيْ عدة عقود، ودفع البنوك المركزية إلَّى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد.

وقالت “أوبك +”، التي ستعقد اجتماعها المقبل فِيْ الخامس من سبتمبر، إن الطاقة الإنتاجية الإضافِيْة المحدودة تتطلب منها استخدامها بحذر شديد للاستجابة لانقطاعات الإمدادات الشديدة.

وأضافت فِيْ بيان أن النقص المزمن فِيْ الاستثمار فِيْ قطاع النفط سيكون له تأثير على تلبية الطلب المتزايد بعد 2023.

جاء الجواب من واشنطن

وتأكيدا على صحة قرار مجموعة “أوبك +”، أظهرت بيانات رسمية أمريكية صدرت مساء الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 29 يوليو، فِيْ مؤشر على ضعف الطلب فِيْ السوق الأمريكية.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، إن مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية (باستثناء تلك الموجودة فِيْ احتياطي البترول الاستراتيجي) زادت بمقدار 4.5 مليون برميل عَنّْ الأسبوع السابق عَنّْد 426.6 مليون برميل.

وتعَنّْي هذه الزيادة أن الطلب على المشتقات فِيْ الولايات المتحدة شهد تراجعا، ربما لأسباب تتعلق بمخاوف الركود، أو التباطؤ الاقتصادي الذي تحدث عَنّْه الرئيس بايدن الأسبوع الماضي.

وبعد صدور البيان الأمريكي، تراجعت أسعار النفط الخام بأكثر من 2.5 فِيْ المائة، ما جعل سعر خام برنت أقل من 100 دولار للبرميل، وهُو ما يؤكد صحة القرار الذي أصدرته منظمة “أوبك +”.

كذلك، ارتفع إجمالي مخزونات بنزين السيارات فِيْ الولايات المتحدة بمقدار 0.2 مليون برميل الأسبوع الماضي وهِيْ أقل بنحو 3٪ من متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.

ارتفعت مخزونات البنزين ومكونات المزج النهائية الأسبوع الماضي. وانخفضت مخزونات الوقود المقطر بمقدار 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي وحوالي 25٪ أقل من متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.

ارتفعت مخزونات البروبان / البروبلين بمقدار 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي وهِيْ أقل بحوالي 11٪ من متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام. ارتفع إجمالي مخزونات النفط التجارية بمقدار 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي.

بلغ متوسط ​​مدخلات مصفاة النفط الخام الأمريكية 15.9 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 29 يوليو 2022، وهُو أقل بمقدار 174 ألف برميل يوميًا عَنّْ متوسط ​​الأسبوع السابق.

عملت المصافِيْ الأمريكية بنسبة 91.0٪ من طاقتها التشغيلية الأسبوع الماضي، بينما انخفض إنتاج البنزين الأسبوع الماضي، بمتوسط ​​9.3 مليون برميل يوميًا.