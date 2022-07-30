أسواق الطاقة تترقب تحركات بوتين و”عين” على اجتماع أوبك+

وبشأن تأثير الصراع الروسي مع الغرب، تنتظر أسواق الطاقة العالمية نتائج اجتماع تحالف “أوبك +” المقرر عقده فِيْ 3 أغسطس، فِيْ وقت تعيش فِيْه الأسواق حالة من عدم الاستقرار.

وجاءت أسواق الطاقة فِيْ أعقاب تصريحات نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان، التي أعربت عَنّْ ثقتها فِيْ أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “سيمضي قدما” فِيْ العملية العسكرية فِيْ أوكرانيا.

قال شيرمان فِيْ مقابلة مع The Economist، رداً على سؤال حول “كَيْفَِيْة جعل بوتين يوقف الحرب” فِيْ أوكرانيا “لا أستطيع أن أتخيل ما يدور فِيْ ذهنه”.

فِيْ الوقت نفسه، تنتظر الأسواق اجتماع أوبك +، فِيْ وقت ارتفعت فِيْه مؤشرات الركود فِيْ أكبر اقتصاد حول العالم “الاقتصاد الأمريكي”، بعد انكَمْاش الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني فِيْ قراءته الأولى.

انكَمْش الاقتصاد الأمريكي فِيْ الربع الأول من عام 2022 بنسبة 1.6٪، بينما ترفض وزارة الخزانة أن الاقتصاد الأمريكي قد دخل بالفعل فِيْ حالة ركود، حيث لا يزال سوق العمل قويًا والاستهلاك كذلك.

الولايات المتحدة هِيْ أكبر مستهلك للنفط الخام حول العالم، بمتوسط ​​يومي 17 مليون برميل، وأكبر منتج له بمتوسط ​​يومي 11.8 مليون برميل، وثاني أكبر مستورد له بمتوسط ​​يومي 6 مليون برميل.

فِيْ مواجهة مخاوف الكساد، قد يميل التحالف إلَّى الإبقاء على تشدده فِيْ موضوع زيادة الإنتاج لتجنب السيناريوهات السابقة التي أدت إلَّى انهِيْار أسعار النفط خلال فترة الركود.

فِيْ عام 2008، أي قبل أسبوع من الأزمة المالية العالمية، وصل سعر برميل نفط برنت إلَّى 147 دولارًا فِيْ يونيو 2008، ومع ظهُور الأزمة المالية العالمية وكساد الاقتصاد الأمريكي والدول الأوروبية، فِيْ ديسمبر من عام 2008. وفِيْ العام نفسه سجل برميل خام برنت مستوى 35 دولارا.

فِيْ الوقت الحالي، يبلغ سعر برميل خام برنت حوالي 104 دولارات للبرميل انخفاضًا من 117 دولارًا قبل شهر، فِيْ حين بررت الأسواق التقلب بدخول عامل الركود للتأثير على الأسواق.

غاز طبيعي

قطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز عَنّْ بولندا وبلغاريا وفنلندا وهُولندا والدنمارك، التي رفضت دفع ثمن الغاز، تماشيًا مع أمر أصدره الرئيس فلاديمير بوتين يطالب بفتح حسابات بالروبل فِيْ بنك روسي كجزء من بنك روسي جديد. مخطط.

فِيْ مجال الغاز الطبيعي، بعد خمسة أشهر من الُغُزو الروسي لأوكرانيا، أصبحت أوروبا فِيْ قبضة تحول متسارع لا رجوع فِيْه بشكل متزايد فِيْ كَيْفَِيْة حصولها على طاقتها لتدفئة وتبريد المنازل، ودفع الأعمال التجارية وتوليد الطاقة.

بينما كانت روسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي لأوروبا، فإن كَمْية الغاز القادمة من روسيا اليوم أقل من ثلث ما كانت عليه قبل عام.

هذا الأسبوع، خفضت شركة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة بشكل حاد التدفقات المنخفضة بالفعل فِيْ خط أنابيب رئيسي من روسيا إلَّى ألمانيا، مما أدى إلَّى ارتفاع أسعار العقود الآجلة للغاز فِيْ أوروبا إلَّى مستويات قياسية.

فِيْ غضون يوم من إعلان شركة غازبروم، دعا الاتحاد الأوروبي إلَّى خفض بنسبة 15٪ فِيْ استخدام الغاز فِيْ جميع أنحاء الكتلة.

هذا الابتعاد عَنّْ الغاز الطبيعي الروسي – الذي لا يمكن تصوره تقريبًا بعد عقود من احتضان الغاز الذي يتم تسليمه عبر آلاف الأميال من خطوط الأنابيب – يرسل موجات صدمة عبر أرضيات المصانع ويجبر الحكومات على البحث عَنّْ مصادر بديلة للطاقة.

لقد تم تخفِيْف الجهُود الأوروبية المتعددة الأطراف لاستكشاف بدائل للغاز الروسي بشكل طفِيْف، حيث كان الأداء الملحوظ هُو الغاز الطبيعي المسال، وتبريده إلَّى شكل سائل مكثف ونقله على متن السفِيْنة ؛ يأتي حوالي نصف الإمدادات من الولايات المتحدة، التي أصبحت هذا العام أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال فِيْ العالم.

مع اقتراب العام من نهايته، تدفع الدول الأوروبية شركات الطاقة لملء كهُوف الملح ومنشآت التخزين الأخرى بالغاز لتوفِيْر هامش أمان فِيْ حالة قيام روسيا بإغلاق خطوط الأنابيب.

تراكَمْت سعة تخزين الغاز فِيْ أوروبا حتى الآن حوالي 67٪ من إجمالي السعة، بزيادة تزيد عَنّْ 10 نقاط مئوية عَنّْ العام الماضي.

تخلق هذه المستويات بعض الراحة من أن الدول الأوروبية قد تصل إلَّى شيء قريب من هدف الاتحاد الأوروبي البالغ 80٪ قبل الشتاء.

ويقول محللون إن روسيا تدرك جيدًا حملة الاتحاد الأوروبي لتخزين ما يكفِيْ من الغاز لدرء انقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء وتريد تعطيل ذلك من خلال التسبب فِيْ تضاؤل ​​تدفقات خطوط الأنابيب.

فِيْ حين أن جميع أنواع قضايا الطقس، مثل الشتاء البارد بشكل استثنائي، أو عاصفة فِيْ بحر الشمال يمكن أن تعطل إنتاج الغاز فِيْ النرويج أو موسم أعاصير مزدحم فِيْ المحيط الأطلسي من شأنه أن يؤخر الغاز الطبيعي المسال، كلها سيناريوهات يمكن أن تدفع أوروبا إلَّى قوة نقص.