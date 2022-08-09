أسواق الطاقة.. تحالف “أوبك+” متماسك رغم تحديات سوق النفط

نجحت “أوبك +” حتى اليوم فِيْ إظهار تماسكها فِيْ مواجهة التحديات التي تواجه سوق النفط والضغوط التي يمارسها كبار مستهلكي الخام حول العالم.

يظهر هذا التماسك فِيْ غياب أي خلافات بين أعضاء تحالف “23” قبيل اجتماعاتهم الشهرية، على الرغم من تقارير إعلامية تتحدث عَنّْ تخفِيْضات فِيْ النفط الروسي والإيراني للأسواق الآسيوية.

تأتي هذه التقارير فِيْ وقت تتطلع فِيْه موسكو إلَّى تسويق نفطها بعيدًا عَنّْ الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قلل اعتماده تدريجياً على مصادر الطاقة القادمة من روسيا، وخاصة النفط الخام ومشتقاته.

وجدت روسيا الصين، مستوردًا رئيسيًا للنفط الخام، مع تقارير واشنطن بوست أن روسيا تبيع نفطها بخصم يصل إلَّى 35 فِيْ المائة من الأسعار العالمية.

وظهرت بعض الآراء، تشير إلَّى أن الإعلان عَنّْ تقارير صحفِيْة بشأن تخفِيْضات أسعار النفط الروسي هُو وسيلة لتفكيك تحالف “أوبك +”، لكن التحالف لا يزال يُظهر تماسكًا وتقاربًا فِيْ الرؤى.

قال الأمين العام لمنظمة أوبك، هِيْثم الغيص، هذا الأسبوع، إن إطار التعاون مع روسيا فِيْ تحالف “أوبك +” متماسك، ولدينا ميثاق تعاون يربط بين 23 دولة، وتبادل الخبرات النفطية.

وبخصوص العقوبات وتدفق النفط الروسي من أوروبا والولايات المتحدة إلَّى أسواق أخرى، قال الغيص إن هذه التدفقات المعاد توجيهها تحتاج إلَّى عدة أشهر حتى يظهر تأثيرها، مستبعدًا وجود أي تأثير.

وشدد الغيص على أن دول أوبك ليست فِيْ منافسة مع روسيا، وروسيا ليست فِيْ منافسة مع باقي المنتجين .. “السوق أكبر من أن تستقبل أي كَمْيات إضافِيْة من النفط الخام”.

وأضاف الغيس فِيْ مقابلة على قناة العربية الخميس الماضي أن سوق النفط لديها نمو كاف لاستيعاب الجميع سواء دول أوبك أو روسيا أو أي منتج جديد آخر، وسط توقعات بتراجع الإمدادات خلال الفترة المقبلة.

وتقدر العرب اليوم الإخبارية أن تحالف أوبك + سيواصل التنسيق خلال العام المقبل، حتى بعد انتهاء اتفاقية خفض الإنتاج الحالية، فِيْ وقت تشهد السوق العالمية تغيرات سريعة فِيْ مستوى الطلب على النفط.

فِيْ الوقت الذي يشهد فِيْه الطلب على النفط نموا سريعا هذا العام، فإن المخاوف من حدوث ركود فِيْ الاقتصاد الأمريكي والاقتصادات الرئيسية الأخرى فِيْ أوروبا وآسيا قد تخلق بعض الفوضى فِيْ مؤشرات العرض والطلب.

أصبح تحالف “أوبك +” مطلبًا ملحًا يجب أن يستمر فِيْ السوق العالمية، نظرًا لقدرته على توفِيْر إمدادات آمنة من النفط فِيْ حالة حدوث نقص فِيْ المعروض، والذي من المتوقع أن يتكرر الشتاء المقبل، مع زيادة الطلب.

وتدخل تحالف “أوبك +”، الذي ينتج نحو 45 مليون برميل يوميا، فِيْ إنقاذ أسواق الطاقة العالمية فِيْ 2017، بعد تراجع الأسعار فِيْ 2016، وفِيْ جائحة كورونا، عَنّْدما وصل سعر برميل خام برنت إلَّى 15 دولارا.