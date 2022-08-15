أسواق الطاقة.. تعرف على مؤثرات أسعار النفط حتى نهاية 2022

منذ الأزمة المالية العالمية، لم تتراكَمْ مجموعة من المؤثرات التي قد تحدد اتجاه النفط خلال الفترة المتبقية من عام 2022، وسط تقلبات حادة فِيْ أسعار العقود الفورية والعقود الآجلة.

تتنوع التأثيرات على أسعار عقود النفط بين التأثيرات الاقتصادية والجيوسياسية والصحية والأمنية، بينما هناك تأثيرات ضعيفة تتعلق بسوق النفط نفسه (أسباب فنية).

النفط الخام سلعة تتاجر بها الدول والشركات وتستخدمها على نطاق واسع. يبلغ متوسط ​​الطلب اليومي على النفط الخام فِيْ عام 2022 حوالي 100 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع أن يرتفع إلَّى 102.3 مليون برميل يوميا فِيْ عام 2023.

تجار النفط الذين يقدمون عطاءات على عقود النفط الآجلة، الأسعار الأساسية على سيناريوهات العرض والطلب المستقبلية للنفط، والتي تؤثر بشكل كبير على سعره.

فِيْ السنوات الأخيرة، أدى الإنتاج الصناعي والنمو الاقتصادي القوي إلَّى زيادة الطلب على النفط، كَمْا يتضح من زيادة الطلب فِيْ البلدان النامية سريعة النمو.

العوامل المهمة التي تؤثر على الطلب على النفط تشمل النقل والتغيرات الموسمية والنمو السكاني. على سبيل المثال، يزداد استخدام الزيت خلال مواسم السفر الصيفِيْة وعَنّْدما يستخدم الناس المزيد من وقود التدفئة فِيْ الشتاء.

لوازم

حاولت أوبك التأثير على أسعار النفط العالمية من خلال الحد من المعروض من الخام، فِيْ محاولة لتحقيق توازن فِيْ السوق لصالح المنتجين والمستهلكين.

منذ حوالي 10 سنوات، تقلصت قدرة أوبك على تحديد الأسعار بسبب تطوير إمدادات النفط الصخري فِيْ الولايات المتحدة، ومع ذلك، ظهر تحالف أوبك + الذي قاد سوق النفط العالمية.

اليوم، تواصل الحكومات وشركات النفط والمضاربون إيلاء اهتمام وثيق لكل قرار من قرارات أوبك +.

التطورات الجيوسياسية

من ناحية أخرى، قد يتأثر سوق النفط العالمي بالتطورات الجيوسياسية. خاصة مع الدول المعروفة بإنتاج النفط الخام كَمْا يحدث الآن مع إيران الخاضعة للعقوبات الأمريكية.

وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، والعقوبات التي فرضها الغرب على صادرات النفط الروسية، والتي من المتوقع أن تظهر آثارها نهاية العام الجاري، مع دخول العقوبات حيز التنفِيْذ.

وروسيا ثاني أكبر منتج للنفط الخام فِيْ العالم إلَّى جانب السعودية بمتوسط ​​إنتاج يومي 11.03 مليون برميل يوميا فِيْ أغسطس آب بحسب بيانات تحالف “أوبك +”.

وبالمثل، تعاني ليبيا من حين لآخر بسبب تدخلات القوات المحلية، مما يتسبب فِيْ تعطيل إنتاج وتصدير النفط الخام، حيث تعتبر ليبيا منتجًا للنفط بمتوسط ​​إنتاج يومي يبلغ 1.3 مليون برميل فِيْ الظروف العادية.

بما أن الدول الرئيسية المنتجة للنفط تحد من العرض، فإن التوتر مع إحدى تلك الدول يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة. نتيجة لذلك، إذا كانت هناك حرب أو صراع فِيْ المناطق المنتجة للنفط، فقد تبدو مخزونات النفط الخام مهددة.

الآثار الصحية

واليوم، تشهد الصين واليابان على وجه الخصوص زيادات متفاوتة فِيْ عدد الإصابات بفِيْروس كورونا، وهما من بين أكبر 5 مستوردين للنفط الخام فِيْ العالم.

وتعَنّْي زيادة الإصابات بفِيْروس نقص المناعة البشرية أن الطلب على النفط من جانبهم سينخفض ​​، بسبب إغلاق بعض الأحياء، كَمْا حدث مع شنغهاي، إحدى أهم المدن التجارية فِيْ العالم.

تستورد الصين ما يقرب من 10 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا، لتلبية الطلب من المستهلكين، بما فِيْ ذلك الأفراد والشركات والمصانع، بينما تستورد اليابان ما يقرب من 2.3 مليون برميل يوميًا، وفقًا لبيانات أوبك.

ظروف اقتصادية

ومن أبرز المؤثرات حتى نهاية العام الحالي على سوق النفط العالمية المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي فِيْ حالة ركود، ما يعَنّْي تراجع الاستهلاك والطلب، وبالتالي تراجع الإنتاج.

تعد الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط الخام فِيْ العالم بمتوسط ​​يومي 17 مليون برميل، وهِيْ ثاني أكبر مستورد للنفط فِيْ العالم بعد الصين، بمتوسط ​​يومي 6.5 مليون برميل فِيْ اليوم.