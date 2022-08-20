أسواق الطاقة.. تفاصيل رحلة النفط من المكتشف إلَّى المستهلك

تستهلك دول العالم 100 مليون برميل من النفط الخام يوميًا فِيْ عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلَّى 102.2 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2023.

وتعَنّْي هذه الأرقام من استهلاك النفط الخام أن كل برميل ينتج المزيد من المشتقات .. تبلغ سعة برميل النفط الواحد نحو 160 لتراً من الخام، أي أن كل دول العالم تستهلك 15.84 مليار لتر من النفط الخام يومياً، بينما تستهلك الولايات المتحدة 15.84 مليار لتر من النفط الخام يومياً. أكبر مستهلك بمتوسط ​​17 مليون برميل نفط يوميًا.

لكن ما الذي يمكن أن ينتجه كل برميل من النفط الخام وبحسب بيانات متطابقة لكل من وكالة الطاقة الدولية ووزارة الطاقة الأمريكية، فإن برميل النفط ينتج أكثر من حجم مشتقاته، بعد تكريره فِيْ المصافِيْ، ويصل إلَّى 270 لترًا من النفط الخام.

قبل الاستهلاك، تأخذك العرب اليوم الإخبارية فِيْ رحلة من التنقيب عَنّْ النفط إلَّى ضخ الغاز أو الديزل حتى تصل إليك، وهِيْ عملية تكاد تكون متماثلة فِيْ معظم دول العالم.

الاستكشاف والتطوير

تبدأ الرحلة بالتنقيب عَنّْ النفط الخام فِيْ الأماكن التي من المتوقع أن تحمل كَمْيات تجارية من النفط الخام، وكذلك فِيْ أماكن بعيدة مثل البحر، وصولاً إلَّى قاع البحر.

بعد ذلك تستخدم شركات التنقيب حفارات التنقيب عَنّْ النفط، وعَنّْدما يتم اكتشافها يتم ضخها من الأرض عبر منصات إلَّى الأنابيب أو السكك الحديدية، وتنقل إلَّى محطات التكرير.

فِيْ محطات التكرير، تبدأ الرحلة الأولى من معالجة النفط الخام، عبر ما يسمى بخزان التكرير، عبر مجموعة من العمليات المعقدة التي يتم فِيْها فصل المشتقات النفطية عَنّْ بعضها البعض.

لذا فإن التكرير هُو العملية التي يتم من خلالها تحويل النفط الخام إلَّى منتجات يومية.

فِيْ المصافِيْ، يتم تكرير النفط الخام إلَّى بنزين وديزل وبروبان ومنتجات بترولية أخرى كَمْواد أولية تستخدم فِيْ صناعة البلاستيك فِيْ المركبات وأجهزة تلفزيون البلازما وغير ذلك.

فِيْ البنزين، يتم مزج الإيثانول مع المادة الخام للبنزين، بهدف زيادة مستوى الأوكتان لتلبية متطلبات وكالة حماية البيئة (EPA) للوقود المؤكسج (تقليل الضباب الدخاني).

كلما ارتفع أوكتان البنزين، كانت جودته أفضل للمركبة والبيئة.

على المستوى العربي، تبيع بعض الدول 86 أوكتان من البنزين، أو 90 أوكتان، بينما تحظر دول مثل إسرائيل، على سبيل المثال، بيع البنزين منخفض الأوكتان، وتطلب استيراد 95 أوكتان و 98 أوكتان فقط.

لصنع وقود عالي الجودة من المصفاة، يتم نقل البنزين ووقود الديزل عبر خطوط الأنابيب والسفن والسكك الحديدية إلَّى محطات (الرحلة قبل الأخيرة) حيث يتم إضافة المنظفات لعمل مزيج وقود صالح للاستخدام.

تُضاف المنظفات إلَّى البنزين للمساعدة فِيْ تنظيف محاقن الوقود وصمامات السحب وأجزاء المحرك الأخرى. يحتوي البنزين على منظفات مطلوبة من قبل وكالة حماية البيئة (EPA).

إحضار الوقود إلَّى خزان الوقود بمجرد خلط الوقود وفقًا لمعايير صارمة، يتم تنزيله فِيْ شاحنات لتوصيله إلَّى المحطات تمهِيْدًا لبيعه فِيْ الأسواق المحلية.

البنزين والديزل تنتج المصافِيْ الأمريكية، على سبيل المثال، من كل برميل نفط حوالي 73 لترًا من البنزين الأكثر شيوعًا (95 أوكتان)، وكلما زاد نوع البنزين قل إنتاج برميل النفط.

كَمْا يمكن لبرميل واحد من النفط إنتاج نحو 38 لتراً من الديزل (الديزل) بعد عمليات التكرير فِيْ المصافِيْ إضافة إلَّى وقود الطائرات بكَمْية 14.82 لتر.

ينتج برميل واحد من النفط الخام غازات بترولية مسالة بكَمْية 6.6 لتر، بينما ينتج البرميل الواحد زيت وقود ثقيل بحجم 6.4 لتر.