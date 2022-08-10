أسواق الطاقة.. حرب أوكرانيا توسع الاعتماد على الوقود الأحفوري

عادت أسواق الطاقة التقليدية إلَّى الأهمية العالمية، خاصة مع تقلباتها منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

تظهر الأحداث فِيْ أسواق الطاقة على مستوى العالم أن الوقود الأحفوري لا يزال العمود الفقري للحضارة الحالية.

شكلت عودة غالبية الدول الأوروبية إلَّى الاعتماد الشديد على مصادر الوقود الأحفوري، لتعويض غياب الإمدادات الروسية المتعثرة بعد غزو أوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو، مصدر تهديد لخطط المناخ الهادفة إلَّى تقليل الانبعاثات.

لم تشهد أسعار الطاقة هذا الطلب المتزايد منذ الأشهر القليلة التي سبقت الأزمة المالية العالمية، أي فِيْ النصف الأول من عام 2008، عَنّْدما وصل سعر برميل نفط برنت إلَّى قرابة 147 دولارًا.

اليوم، تقاربت عدة عوامل محفزة فِيْ سوق الطاقة العالمية، عوضتها عوامل أخرى ضغطت على الأسعار، لتسجل فِيْ المتوسط ​​114 دولارًا لبرميل برنت هذا العام، خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام.

اهتزت أسواق الطاقة، حيث أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا ثم دول الاتحاد الأوروبي أنها ستتوقف تدريجياً عَنّْ شراء النفط الخام الروسي بحلول نهاية عام 2022، باستثناء الولايات المتحدة التي استوردت على الفور فِيْ مارس الماضي.

تؤكد التقارير أن الوقود الأحفوري لا يزال العمود الفقري للحضارة الحالية، وأن الطاقة البديلة لم تساهم حتى الآن بحصة موثوقة فِيْ الاستغناء عَنّْ الوقود الأحفوري (النفط والغاز والفحم).

لكن ماذا نعرف عَنّْ الاستهلاك العالمي للنفط الخام وكَمْ هُو متوسط ​​استهلاك الغاز الطبيعي

نفط

وفِيْ التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” لشهر يوليو الماضي، أظهر متوسط ​​الطلب العالمي على النفط الخام يوميا عَنّْد 100.29 مليون برميل خلال العام الحالي.

فِيْ العام المقبل 2023، سيتجاوز متوسط ​​الطلب العالمي اليومي 102.99 مليون برميل من النفط الخام، وسيستمر فِيْ النمو ليصل إلَّى ما يقرب من 107 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025.

ومن المتوقع أن يصل متوسط ​​الطلب على النفط الخام فِيْ الربع الأول من العام المقبل إلَّى 101.72 مليون برميل يوميا، لينخفض ​​إلَّى 101.12 مليون برميل يوميا فِيْ الربع الثاني من عام 2023.

بينما فِيْ الربع الثالث من العام المقبل، من المتوقع أن يصل متوسط ​​الطلب اليومي إلَّى 103.64 مليون برميل يوميًا، ثم يرتفع إلَّى 105.4 مليون برميل يوميًا بحلول الربع الأخير من عام 2023.

تعد الولايات المتحدة حاليًا أكبر منتج للنفط الخام فِيْ العالم بمتوسط ​​يومي يبلغ 11.8 مليون برميل، كَمْا أنها أكبر مستهلك بمتوسط ​​يومي 17 مليون برميل يوميًا، وثاني أكبر مستورد بمتوسط ​​يومي. 6.3 مليون برميل يوميا.

لكن فِيْ غضون أيام، يمكن للسعودية زيادة الإنتاج والتحول إلَّى أكبر منتج للنفط الخام فِيْ العالم، بمتوسط ​​يومي يبلغ 12 مليون برميل، مقارنة بـ 11 مليون برميل يوميًا فِيْ الوقت الحالي، وفقًا لبيانات أوبك.

غاز طبيعي

وتظهر بيانات شركة بريتيش بتروليوم وتقرير آخر من منظمة الدول العربية المصدرة للنفط أن الطلب السنوي على الغاز الطبيعي يبلغ 3.86 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منتجي الغاز الطبيعي فِيْ العالم بمتوسط ​​سنوي 920 مليار متر مكعب بحلول نهاية عام 2022، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة فِيْ الولايات المتحدة.

تحتل روسيا المرتبة الثانية فِيْ العالم، حيث تنتج سنويًا نحو 640 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وفقًا لبيانات عام 2022، مقابل 638 مليار متر مكعب فِيْ عام 2022.

على الرغم من أن الغاز هُو أحد مصادر الوقود الأحفوري، إلا أنه أقل هذه المصادر من حيث التلوث البيئي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما دفع العديد من الدول إلَّى تفضيل استخدامه على مواد أخرى مثل النفط أو الفحم.