تعول روسيا على الشتاء المقبل، للحفاظ على بريق الغاز الطبيعي الذي تنتجه، وللحفاظ على بريقها فِيْ أعين دول الاتحاد الأوروبي.

بدأت دول الاتحاد الأوروبي محاولات لتقليص اعتمادها تدريجيًا على روسيا كَمْصدر للغاز الطبيعي، ردًا على الحرب الروسية الأوكرانية.

تبني روسيا آمالاً كبيرة على التغيرات المناخية وظواهرها الشديدة فِيْ الشتاء فِيْ منطقة المحيط الأطلسي، لعرقلة وصول الغاز الطبيعي الأمريكي إلَّى دول الاتحاد الأوروبي.

فِيْ فصل الشتاء، يشهد المحيط الأطلسي ظروفًا مناخية قاسية تعرقل الحركة البحرية التجارية، والتي أدت إلَّى تأخير أو إلغاء الرحلات البحرية التجارية بين أوروبا الغربية وشرق الولايات المتحدة.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال فِيْ العالم خلال النصف الأول من عام 2022، حيث زادت البلاد الإمدادات إلَّى أوروبا وسط أزمة أوكرانيا.

وأضافت الوكالة الحكومية أن الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال ارتفعت بنسبة 12٪ إلَّى متوسط ​​11.2 مليار قدم مكعبة يوميا فِيْ النصف الأول من العام مقارنة بالنصف الثاني من عام 2022.

ساعدت زيادة القدرة التصديرية للغاز الطبيعي المسال وارتفاع الأسعار والطلب، خاصة من أوروبا، على دعم الصادرات. وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، ذهب حوالي 71 فِيْ المائة من صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية إلَّى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.

اعتبارًا من سبتمبر من كل عام، تشهد الدول الكبرى فِيْ إنتاج النفط والغاز الطبيعي أعاصير شديدة أعاقت خلال السنوات الماضية إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي.

بينما فِيْ أشهر الشتاء، تعرضت ولايات مثل تكساس – المنتج الرئيسي للطاقة – لدرجات حرارة تقل عَنّْ 10 درجات مئوية تحت الصفر، مما أعاق أيضًا إمداد الولايات بمصادر الطاقة، فماذا ستكون حالة الإمدادات إلَّى الاتحاد الأوروبي الدول.

سباق التخزين

بينما تحترق أوروبا فِيْ موجة الحر الحالية، يعمل بعض قادتها على تأمين موردي غاز جدد لمحاولة ضمان استمرار التدفئة هذا الشتاء، حيث تجبر الحرب فِيْ أوكرانيا القارة على مواجهة اعتمادها على الغاز الروسي.

لكن المحللين يحذرون من أن مصادر الغاز الجديدة لن تحل المشكلة – مما يعَنّْي أنه لن يكون أمام الأوروبيين خيار سوى تقليل استهلاكهم للطاقة.

لمدة 10 أيام فِيْ منتصف يوليو، توقف الغاز الروسي عَنّْ التدفق إلَّى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، قبل استئناف الصادرات.

تستخدم الدول الأوروبية غازًا أكثر بكثير فِيْ الشتاء منه فِيْ الصيف ؛ خلال الأشهر الأكثر دفئًا، يشترون الغاز لتخزينه.

يقوم كبار مستوردي الغاز الأوروبيين بتخزين الغاز فِيْ الكهُوف والتجاويف الطبيعية تحت الأرض وفِيْ البحر، ثم يسحبون الاحتياطيات حسب الحاجة أثناء الطقس البارد.

حتى اليوم، لم تستعد الدول الأوروبية لفصل الشتاء المقبل، حيث لا تزال احتياطيات الغاز 68٪ من إجمالي سعة التخزين، وهِيْ كَمْية لا تكفِيْ لاحتياجات الكتلة لأكثر من 4 أشهر.

لا تزال ألمانيا تحصل على 35 فِيْ المائة من احتياجاتها من الغاز من روسيا – انخفاضًا من 55 فِيْ المائة قبل الحرب الروسية الأوكرانية ؛ فرنسا أقل اعتمادًا ولكنها لا تزال معرضة للخطر، حيث تستورد 17٪ من غازها من روسيا.