من المقرر أن يرتفع استهلاك الفحم العالمي فِيْ عام 2022، ليعيده إلَّى المستوى القياسي الذي وصل إليه منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

صدرت هذه المعلومات الصادمة فِيْ نهاية الشهر الماضي من خلال تقرير من وكالة الطاقة الدولية، مما يشير إلَّى أن حالة عدم اليقين الكبيرة تخيم على آفاق الفحم، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي والاضطراب فِيْ سوق الطاقة.

ويرجع هذا الارتفاع فِيْ الطلب العالمي على الفحم إلَّى حَقيْقَة أن أسعار الغاز الطبيعي قد سجلت مستويات قياسية، بالإضافة إلَّى تذبذب وفرته فِيْ العديد من الأسواق، وخاصة أوروبا على وجه الخصوص.

إذا أعادت ألمانيا تشغيل محطات جديدة تعمل بالفحم، فإن فرنسا تفعل الشيء نفسه، وتخفف هُولندا القيود الحكومية على استخدام الفحم من قبل الشركات الخاصة.

بناءً على الاتجاهات الاقتصادية والسوقية الحالية، من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي للفحم بنسبة 0.7٪ فِيْ عام 2022 إلَّى 8 مليارات طن، على افتراض أن الاقتصاد الصيني يتعافى كَمْا هُو متوقع فِيْ النصف الثاني من العام.

طلب الفحم

سيتطابق هذا الإجمالي العالمي مع الرقم القياسي السنوي المسجل فِيْ عام 2013، ومن المرجح أن يزداد الطلب على الفحم العام المقبل إلَّى أعلى مستوى جديد على الإطلاق، إذا استمرت أسعار الغاز الطبيعي فِيْ الارتفاع.

على الرغم من تباطؤ الطلب العالمي على الفحم منذ عام 2014، إلا أنه يظل وقودًا رئيسيًا لتوليد الكهرباء ومجموعة من العمليات الصناعية.

فِيْ الوقت نفسه، يؤدي استمرار حرق كَمْيات كبيرة من الفحم فِيْ جميع أنحاء العالم إلَّى زيادة المخاوف المناخية، حيث يعتبر الفحم أكبر مصدر منفرد لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة.

هذا التراجع فِيْ القيود المفروضة على استخدام الفحم سيعَنّْي أن أوروبا على وجه الخصوص لن تكون جادة بشأن أهدافها فِيْما يتعلق بالحياد المناخي. فِيْ الوقت الذي تتسارع فِيْه البلدان للحد من الانبعاثات، تعتمد الاقتصادات الأوروبية الفحم مرة أخرى.

انتعش استهلاك الفحم فِيْ جميع أنحاء العالم بنحو 6٪ فِيْ عام 2022، وتحديداً منذ الربع الثالث من عام 2022، مع بدء ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

كان الطلب العالمي على الفحم هذا العام والماضي مدعوماً بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، مما أدى إلَّى تكثيف التحول من الغاز إلَّى الفحم فِيْ العديد من البلدان، فضلاً عَنّْ النمو الاقتصادي فِيْ الهند.

كان الطلب على الفحم فِيْ الهند قوياً منذ بداية عام 2022 ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 7٪ للعام بأكَمْله مع نمو اقتصاد البلاد وتوسع استخدام الكهرباء.

فِيْ الصين، تشير التقديرات إلَّى أن الطلب على الفحم قد انخفض بنسبة 3٪ فِيْ النصف الأول من عام 2022، حيث أدى تجدد عمليات الإغلاق COVID-19 فِيْ بعض المدن إلَّى تباطؤ النمو الاقتصادي.

لكن من المرجح أن تؤدي الزيادة المتوقعة فِيْ النصف الثاني من العام إلَّى استهلاك الفحم الكامل ؛ عاد العام إلَّى نفس مستويات العام الماضي. تستهلك الصين والهند معًا ضعف كَمْية الفحم التي تستهلكها بقية دول العالم مجتمعة.

قفزة فِيْ استهلاك الفحم

من المتوقع أن يرتفع استهلاك الفحم فِيْ الاتحاد الأوروبي بنسبة 7٪ فِيْ عام 2022 بالإضافة إلَّى قفزة العام الماضي البالغة 14٪.

ويرجع ذلك إلَّى الطلب من قطاع الكهرباء حيث يتم استخدام الفحم بشكل متزايد ليحل محل الغاز، الذي يعاني من نقص فِيْ المعروض وشهد ارتفاعًا كبيرًا فِيْ الأسعار فِيْ أعقاب الُغُزو الروسي لأوكرانيا.

تعمل العديد من دول الاتحاد الأوروبي على إطالة عمر محطات الفحم بسبب إغلاق المصانع المغلقة أو إعادة فتحها أو رفع الحد الأقصى لساعات عملها لتقليل استهلاك الغاز.

نظرًا لأن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي جعل الفحم أكثر قدرة على المنافسة فِيْ العديد من الأسواق، فقد ارتفعت أسعار الفحم الدولية بدورها، لتصل إلَّى ثلاث قمم على الإطلاق بين أكتوبر 2022 ومايو 2022.

أدت العقوبات والحظر على الفحم الروسي فِيْ أعقاب الُغُزو الروسي لأوكرانيا إلَّى تعطيل الأسواق.