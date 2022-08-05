أسواق الطاقة.. سطوة الركود تفرض نفسها على أسعار النفط

شيئًا فشيئًا، يقترب الركود المحتمل فِيْ الولايات المتحدة من أن يكون التأثير الهبوطي الأبرز على أسعار النفط العالمية، على الرغم من الأسباب المتعددة للارتفاع.

من أهم البيانات الاقتصادية التي صدرت هذا الأسبوع بيان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، والذي دفع الأسعار للهبوط إلَّى مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية (باستثناء تلك الموجودة فِيْ الاحتياطي البترولي الاستراتيجي) زادت بمقدار 4.5 مليون برميل عَنّْ الأسبوع السابق عَنّْد 426.6 مليون برميل.

وتعَنّْي هذه الزيادة أن الطلب على المشتقات فِيْ الولايات المتحدة شهد تراجعا، ربما لأسباب تتعلق بمخاوف الركود، أو التباطؤ الاقتصادي الذي تحدث عَنّْه الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي.

بعد صدور البيان الأمريكي، تراجعت أسعار النفط الخام بأكثر من 5٪، مما أدى إلَّى انخفاض سعر خام برنت إلَّى ما دون 95 دولارًا للبرميل، مما يؤكد صحة القرار الصادر عَنّْ منظمة “أوبك +” بشأن ضعف زيادة الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل. اليوم فِيْ سبتمبر.

كَمْا ارتفع إجمالي مخزونات بنزين السيارات فِيْ الولايات المتحدة بمقدار 0.2 مليون برميل الأسبوع الماضي وهِيْ أقل بنسبة 3٪ تقريبًا من متوسط ​​الخمس سنوات لهذا الوقت من العام، مما يشير إلَّى انخفاض الطلب على البنزين.

بلغ متوسط ​​مدخلات مصفاة النفط الخام الأمريكية 15.9 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 29 يوليو 2022، وهُو أقل بمقدار 174 ألف برميل يوميًا عَنّْ متوسط ​​الأسبوع السابق، وهُو مؤشر إضافِيْ على انخفاض الطلب.

فِيْ التعاملات الصباحية، الجمعة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.3 دولار إلَّى 94.32 دولار للبرميل، وهُو أدنى مستوى لها منذ 18 فبراير، قبل الحرب الروسية الأوكرانية.

ظلت توقعات الطلب تحت ضغط من المخاوف المتزايدة من الركود فِيْ الولايات المتحدة وأوروبا وضائقة الديون فِيْ اقتصادات الأسواق الناشئة والسياسة الصارمة لـ COVID-19 فِيْ الصين، أكبر مستورد للنفط فِيْ العالم.

تخشى أسواق الطاقة العالمية تكرار أسوأ سيناريو فِيْ تاريخ صناعة النفط، والذي حدث فِيْ عام 2008 عَنّْدما انخفض سعر برميل النفط بمقدار 112 دولارًا فِيْ غضون 6 أشهر.

فِيْ ذلك العام، سجل برميل نفط برنت 147 دولارًا فِيْ يونيو 2008، ولكن مع دخول الاقتصاد العالمي فِيْ حالة ركود بالتوازي مع الأزمة المالية العالمية، سجل برميل النفط 35 دولارًا فِيْ ديسمبر 2008.

فِيْ مواجهة هذه التطورات، من المتوقع أن يعلن تحالف “أوبك +” عَنّْ استمرار الاجتماعات الشهرية لمراقبة سوق النفط العالمي فِيْ الأشهر المقبلة، خاصة مع احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي فِيْ حالة ركود حقيقي، دون اعتراف الإدارة الأمريكية.

فِيْ عام 2008، دخل الاقتصاد الأمريكي فِيْ حالة ركود، لكن الإدارة الأمريكية اعترفت بالركود فِيْ الربع الثاني من عام 2009، فِيْ محاولة للتخفِيْف من الخسائر والانخفاضات.

من الناحية الفنية، دخل الاقتصاد الأمريكي فِيْ حالة ركود، لأن تعريفه يشير إلَّى وجود 6 أشهر من النمو السلبي، والذي تحقق فِيْ الربعين الأول والثاني من عام 2022.

فِيْ تقرير لصحيفة واشنطن بوست، يبحث المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، الحكَمْ الرسمي لحالات الركود الاقتصادي فِيْ الولايات المتحدة، عَنّْ بعض المؤشرات السيئة الأخرى.

لكي يحدث الركود، وفقًا للمكتب الوطني، فإنه سيتطلب انخفاضات “كبيرة” وواسعة النطاق عبر الاقتصاد فِيْ مقاييس مثل التوظيف، والإنفاق الاستهلاكي، والإنتاج الصناعي، وأسواق الأسْهُمْ، والتسريح من العمال.