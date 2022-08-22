أسواق الطاقة.. سوق النفط فِيْ مهب التضخم والعوامل الجيوسياسية

أوقفت الولايات المتحدة واردات النفط الروسي، واستبدلت ذلك بزيادة الإنتاج المحلي، والاستيراد من أسواق أخرى، وعلى رأسها كندا وبعض دول الخليج.

تدرس كل من حكومة الولايات المتحدة ومجموعة السبع سياسات لمعالجة ارتفاع أسعار النفط والتضخم فِيْ نفس الوقت، فِيْ الوقت الذي تسيطر فِيْه روسيا على حصة كبيرة من أسواق الطاقة.

ومع ذلك، فإن الحظر الأمريكي المقترح على تصدير النفط الخام إلَّى دول العالم التي تقف إلَّى جانب روسيا فِيْ الحرب مع أوكرانيا، لن يؤدي إلا إلَّى تقليل التضخم، وبدلاً من ذلك قد يكون له تأثير عكسي يتمثل فِيْ زيادة أسعار البنزين.

حتى الآن، لم يؤثر قرار الولايات المتحدة بوقف واردات النفط الروسي إلَّى أراضيها بشكل أساسي على الأسعار، لكنه أحد أسباب وصول سعر الجالون فِيْ العديد من الولايات إلَّى مستوى قياسي فوق 5 دولارات.

لكن أكبر تضخم قد يحدث بالفعل فِيْ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مع توقف واردات النفط ومشتقاته اعتبارًا من نهاية العام الجاري، مع دخول العقوبات حيز التنفِيْذ.

بالنسبة لمجموعة السبع G7، ستعتمد تأثيرات سقف سعرها على عدد قليل من اللاعبين الرئيسيين، على وجه التحديد روسيا والصين والهند. فِيْ نهاية المطاف، قد تنخفض مستويات الأسعار ليس بسبب تدخل الحكومة ولكن بسبب المخاوف المتزايدة من الانكَمْاش الاقتصادي.

تشير أرقام صادرات النفط الروسي إلَّى أن وقف صادرات النفط الخام منها لن يساعد فِيْ خفض التضخم، بل وربما يزيده لأن الاستثمارات العالمية فِيْ الطاقة التقليدية محبطة للمنتجين حول العالم.

أوقفت الولايات المتحدة واردات النفط الروسي، واستبدلت ذلك بزيادة الإنتاج المحلي، والاستيراد من أسواق أخرى، وعلى رأسها كندا، وبعض دول الخليج العربي.

لكن دخول قرار الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة نهاية عام 2022 بالتوقف عَنّْ الاعتماد على روسيا كَمْصدر للنفط، سيدفعهما للاعتماد على مصادر أخرى، وبالتالي سيتم توزيع حصة المنتجين الآخرين على عدد أكبر من البلدان، وفِيْ النهاية سيكون هناك انخفاض فِيْ العرض.

ولم يكن إعلان السعودية والإمارات تأجيل ضخ الفوائض النفطية حتى الشتاء. مجرد صدفة، لكنه توقع أن يؤدي تعليق النفط الروسي، مصحوبًا بشتاء بارد، إلَّى زيادة حادة فِيْ الطلب.

كَمْا أن صادرات الولايات المتحدة، فِيْ المتوسط ​​، حوالي 3 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام، مما يعَنّْي أنه إذا تم قطع هذه الصادرات لصالح تغذية الأسواق المحلية، فسيكون هناك انخفاض فِيْ العرض فِيْ الأسواق العالمية، مما قد يؤدي إلَّى زيادة سعر النفط.

كَمْا أن حظر صادرات النفط الخام الأمريكية لصالح تحويلها للاستهلاك المحلي سيزيد من العجز التجاري للولايات المتحدة، ويزيل منفذ التصدير لمنتجي المنبع وقد يؤدي بهم إلَّى وقف الإنتاج.

لتوضيح النقطة الأخيرة، تبيع شركات النفط الأمريكية الخام للمصافِيْ داخل الولايات بأسعار أقل مما تبيعه للأسواق العالمية، وهذا سيؤدي إلَّى تراجع أرباح شركات الطاقة وقد يدفعها إلَّى وقف الإنتاج.

كَمْا سيؤدي انخفاض صادرات النفط الخام الأمريكية إلَّى انخفاض صافِيْ الصادرات الأمريكية من النفط الخام والمنتجات البترولية، الأمر الذي سيؤدي إلَّى زيادة أكبر فِيْ العجز التجاري الأمريكي.

ومن المحتمل أيضًا أن يؤدي الانخفاض فِيْ إنتاج النفط الخام الأمريكي، على المدى الطويل، إلَّى جعل الولايات المتحدة أكثر اعتمادًا على النفط الأجنبي، كضرورة لاستعادة الإنتاج الأمريكي المفقود.

فِيْ الاتحاد الأوروبي، سيؤدي انخفاض إمدادات النفط إلَّى ارتفاع الأسعار العالمية، بينما يضر فِيْ الوقت نفسه بالمستوردين الصافِيْن مثل الكتلة، وهُو أمر مفِيْد لروسيا، حيث شكلت عائدات النفط والغاز 45 فِيْ المائة من ميزانيتها الفِيْدرالية فِيْ عام 2022.

مع بدء أوروبا فِيْ فرض حظر جزئي على النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية، سيصبح الوصول إلَّى النفط الأمريكي أكثر أهمية بالنسبة لأوروبا.

فِيْ الأشهر التي أعقبت الحرب على أوكرانيا، بلغت الصادرات الأمريكية إلَّى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أعلى مستوياتها.

من المتوقع أن ترسل الولايات المتحدة 1.5 مليون برميل من النفط يوميًا إلَّى أوروبا خلال الربع الرابع من عام 2022، بزيادة قدرها 36 فِيْ المائة عَنّْ العام الماضي، حيث تمثل أوروبا الآن ما يقرب من 42 فِيْ المائة من جميع صادرات النفط الخام الأمريكية.