أسواق الطاقة.. شهِيْة متزايدة للغاز والتضخم يصدم النفط

وفِيْ أمستردام، ارتفع سعر الغاز الهُولندي، وهُو الغاز القياسي للسوق الأوروبية، بنسبة 3.2٪ إلَّى 181.91 يورو لكل ميغاواط / ساعة.

تعيش أسواق الطاقة حول العالم فِيْ انقسام متناقض بين جانبي صناعة الوقود الأحفوري (النفط والغاز)، وسط تزايد الحاجة إلَّى مصادر بديلة للغاز الطبيعي لأوروبا بعيدًا عَنّْ روسيا، والمخاوف من الأسعار العالمية التي صدمت الطلب على النفط.

ويوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي، واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي ارتفاعها فِيْ التعاملات الأوروبية، فِيْما ينتظر المتداولون موقف ضخ الغاز الطبيعي الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 بعد انتهاء أعمال الصيانة السنوية له الأسبوع المقبل. .

تم تعليق خط أنابيب نورد ستريم 1، الذي ينقل الغاز من روسيا إلَّى ألمانيا، منذ يوم الاثنين الماضي لمدة 10 أيام بسبب الصيانة الدورية، لكن هناك مخاوف فِيْ ألمانيا من عدم تشغيله بشكل كامل بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

تنبع هذه المخاوف من الصراع السياسي والاقتصادي بين روسيا والدول الغربية على خلفِيْة الُغُزو الروسي لأوكرانيا. خلال الأيام التي سبقت بدء الصيانة، كان الخط يعمل بحوالي 40٪ من طاقته التشغيلية.

وفِيْ أمستردام، ارتفع سعر الغاز الهُولندي، وهُو الغاز القياسي للسوق الأوروبية، بنسبة 3.2٪ إلَّى 181.91 يورو لكل ميغاواط / ساعة للتسليم الشهر المقبل، بعد ارتفاعه أمس بنسبة 4.6٪.

وقالت شركة الطاقة الدنماركية فِيْ تقرير إن “كل الأنظار على السوق تتجه الآن نحو الأسبوع المقبل، حيث من المفترض أن تكتمل أعمال الصيانة، لكن أوروبا، وخاصة ألمانيا، تخشى من أن روسيا لن تستأنف ضخ الغاز عبر خط الأنابيب”.

من جهتها، قالت شركة غازبروم الروسية، إنها لم تحصل بعد على أي مستندات تسمح لشركة سيمنز إنرجي بنقل توربين حيوي من كندا ليتم تثبيته على خط نورد ستريم 1، مما يسمح لها بالعمل بكامل طاقتها.

أما بالنسبة لسوق النفط العالمي، فقد أضافت بيانات التضخم الأمريكية مزيدًا من الارتباك لأسواق النفط الخام فِيْ جميع أنحاء العالم، وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي من شأنه أن يقلل الطلب على أبرز مصادر الطاقة.

ومن المتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي بتنفِيْذ زيادة حادة فِيْ أسعار الفائدة فِيْ اجتماعه هذا الشهر، الأمر الذي سيؤجج نيران الركود فِيْ أمريكا ثم ينتقل بعد ذلك إلَّى بقية العالم.

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاعًا حادًا فِيْ مخزونات النفط الخام بمقدار 3.3 مليون برميل، مما يشير إلَّى انخفاض الطلب بسبب ارتفاع الأسعار ومخاوف الركود.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط فِيْ التعاملات المبكرة اليوم الخميس، إلا أنها لا تزال بالقرب من أدنى مستوياتها فِيْ نحو 3 أشهر، حيث ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 0.46 دولار إلَّى 96.30 دولارًا للبرميل تسليم أغسطس.

افتتح خام برنت، المعيار النفطي العالمي، تعاملات اليوم الخميس بارتفاع طفِيْف إلَّى 100.15 دولار للبرميل.

وتأتي الزيادة فِيْ المخزونات على الرغم من قيام وزارة الطاقة الأمريكية بضخ 6.9 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية إلَّى السوق خلال الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 8 يوليو، ليصل هذا الاحتياطي إلَّى 485.1 مليون برميل.

يبدو أن أسواق النفط حول العالم تواجه أشهر ضبابية، ستخضع خلالها لبيانات اقتصادية عالمية تتعلق بالنمو الاقتصادي، خاصة فِيْ الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة والهند والصين والمملكة المتحدة وألمانيا.