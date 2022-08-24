أسواق الطاقة.. صيف معتدل على أسعار النفط رغم حرارة الأزمات

لم تتحمل أسعار النفط الخام عالميا الآلام التي توقعها المستهلكون حول العالم، مع احتمال وصول البرميل إلَّى مستوى قياسي غير مسبوق.

فِيْ مارس الماضي، وبسبب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفع سعر برميل خام برنت إلَّى 139 دولارًا، وهُو أعلى مستوى منذ يونيو 2022، عَنّْدما توقعت الأسواق أن الأسوأ لم يأت بعد.

لذلك، فإن الفكرة القائلة بأن العقوبات الضمنية أو الصريحة على النفط الروسي ستؤدي إلَّى ارتفاع الأسعار لا أساس لها من الصحة تمامًا اعتبارًا من اليوم 24 أغسطس 2022.

ارتفعت الأسعار بعد أن حظرت الولايات المتحدة وكندا الواردات الجديدة ردًا على غزو أوكرانيا، ووجدت شركات النفط الغربية التي تتعامل بشكل قانوني فِيْ الخام الروسي نفسها تعتذر عَنّْ وارداتها، قبل أن تقرر الحظر بحلول نهاية عام 2022.

فِيْ مواجهة هذه المحاولات لتقليل الاعتماد الغربي على النفط الروسي، وجد النفط الخام طريقه شرقًا، حيث قامت الدول الآسيوية بسعادة باقتناص البراميل الروسية بخصم من سعر النفط العالمي.

ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار النفط إلَّى ما دون المستوى الذي كانت عليه عشية الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا، خاصة وأن المشترين من الشرق هم من كبار المستهلكين العالميين للنفط الخام، مثل الهند والصين.

بالأرقام، تعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام فِيْ العالم، بمتوسط ​​يومي يبلغ 10 ملايين برميل يوميًا، وأحيانًا تصل إلَّى 11 مليون برميل يوميًا، بينما تعد الهند ثالث أكبر مشترٍ للنفط بعد الصين والولايات المتحدة، مع بمعدل يومي 4.2 مليون برميل فِيْ اليوم.

وبحسب بيانات من رويترز، تضاعف نصيب الصين والهند فِيْ شحنات النفط الروسية من نحو 20 بالمئة إلَّى أكثر من 40 بالمئة مقارنة بالعام الماضي فِيْ إجمالي الصادرات.

انخفضت أسعار النفط الخام إلَّى ما دون 94 دولارًا للبرميل لخام برنت الأسبوع الماضي، أي أقل بكثير من 100 دولار، وخفضًا أعمق مما توقعه العديد من بنوك وول ستريت فِيْ وقت مبكر من هذا العام.

متوسط ​​سعر برميل النفط

توقع بنك الاستثمار، مورجان ستانلي، 130 دولارًا للبرميل لخام برنت كَمْتوسط ​​هذا العام، فِيْ حين أن مؤشر النفط المصاحب مستقر حاليًا عَنّْد حوالي 97 دولارًا للبرميل.

فِيْ حين أن العديد من الدول خارج الولايات المتحدة لم تعتمد رسميًا حظرًا على روسيا، كانت هناك مخاوف من أن “العقاب الذاتي” قد يزيل ملايين البراميل يوميًا من سوق النفط العالمية، أي رد فعل روسيا على حظر صادراتها النفطية، والتي لم تفعل ذلك. يحدث.

كَمْا كان من المفترض أن يكون عام 2022 هُو العام الذي تعافى فِيْه الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، ما يعَنّْي أن الطلب على النفط سيعود إلَّى مستويات 2022، وعاد الطلب، لكن الأسعار حاليًا لا تعكس مخاطر السوق، بل بالأحرى تضخم. مخاوف، لذلك هم فِيْ تراجع.

فِيْ أمريكا الشمالية على وجه الخصوص، حيث لم يتم بناء مصافِيْ جديدة منذ السبعينيات، تقلصت الطاقة الإنتاجية مع إغلاق بعض المصافِيْ فِيْ عام 2022، مما يعَنّْي أن البلاد ستحتاج إلَّى المزيد من النفط المستورد، وهُو ليس بنسبة 100٪.

مخاوف كثيرة

باختصار، تبين أن العديد من المخاوف التي حدثت فِيْ أواخر مارس وحتى مايو عَنّْدما ارتفعت الأسعار لم تدم طويلاً.

لقد تم الحفاظ على قدرة روسيا على إنتاج وتصدير النفط – وإن لم يكن للولايات المتحدة وكندا – واستجاب السوق لأسعار النفط والغاز المرتفعة للغاية فِيْ الربيع وأوائل الصيف.

فِيْ بداية الحرب، توقعت أسواق النفط اختفاء ما يقرب من مليوني إلَّى أربعة ملايين برميل يوميًا من النفط الروسي، لكنها استمرت بدلاً من ذلك فِيْ تصدير النفط بوتيرة متساوية وبأسعار أقل.

فِيْ الوقت نفسه، أدت مخاوف الركود فِيْ الولايات المتحدة والمشاكل الاقتصادية فِيْ الصين إلَّى انخفاض الطلب على العقود الآجلة للنفط الخام، مما زاد من الضغط على الأسعار.

لم تكن روسيا وحدها فِيْ ضخ المزيد من البراميل بشكل غير متوقع، بحيث تكون الأسعار عَنّْد مستويات مقبولة، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن أطلق مليون برميل يوميًا من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لمدة ستة أشهر.