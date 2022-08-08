أسواق الطاقة.. فوائض السعودية والإمارات صمام أمان لشتاء صعب

تشير الحرب الروسية الأوكرانية ومحاولات الغرب للانفصال عَنّْ النفط والغاز الروسيين إلَّى أن سوق الطاقة العالمية يواجه أزمة إمدادات.

كان من الممكن أن تستفِيْد الإمارات والسعودية من ارتفاع أسعار النفط، وتعزيز إنتاج النفط الخام وصادراته الآن، لتحقيق أعلى مداخيل ممكنة.

ومع ذلك، اتفقت الدولتان معًا، بدعم من تحالف “أوبك +”، على أن سوق الطاقة العالمي مستقر حاليًا، فِيْ حين أن المخاوف من ضعف العرض قد تكون بحلول الشتاء المقبل.

تمتلك المملكة العربية السعودية طاقة إنتاجية فائضة يمكنها ضخها إلَّى السوق العالمية على الفور، حيث تصل إلَّى مليون إلَّى 1.3 مليون برميل يوميًا، فِيْ حين أن الإمارات لديها القدرة على زيادة الإنتاج فورًا بأكثر من 500 ألف برميل يوميًا.

ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين بشأن سوق الطاقة العالمي بحلول الشتاء المقبل تجعل من غير الواضح ما إذا كان الاقتصاد العالمي سيحافظ على الطلب الحالي على النفط والغاز، أم أنه سيزداد مع انخفاض درجات الحرارة.

لكن الحرب الروسية الأوكرانية ومحاولات الغرب لفك الارتباط عَنّْ النفط والغاز الروسي تشير إلَّى أن سوق الطاقة العالمية تواجه أزمة نقص المعروض من الغاز والنفط، مما قد يزيد من آلام المستهلكين الرئيسيين، خاصة فِيْ أوروبا.

هذه الأرقام، فِيْ حجم الإنتاج الفعلي لكل دولة، تجعل الرياض وأبو ظبي قادرتين على ضخ المزيد من النفط، فِيْما يمكن أن يكون “زيادة كبيرة”، فِيْ حال واجه إنتاج النفط أزمة إمداد حادة هذا الشتاء.

يأتي كل ذلك فِيْ وقت يشهد سوق الطاقة العالمي نقصًا فِيْ الاستثمار الضروري لزيادة الضخ والإنتاج والتكرير، مع نمو مطرد فِيْ الطلب العالمي على النفط الخام.

تشير بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حاليًا إلَّى أن متوسط ​​الطلب العالمي على النفط الخام يبلغ 99 مليون برميل يوميًا، وسيرتفع من 101 مليون برميل بنهاية العام المقبل، إلَّى 103 مليون برميل فِيْ اليوم. بحلول عام 2025.

بطبيعة الحال، فإن الزيادة الطفِيْفة فِيْ الإنتاج بحلول سبتمبر المقبل، والتي تصل إلَّى 100000 برميل يوميًا، ستبقي الأسعار بالقرب من مستويات 100 دولار للبرميل، لكن العقوبات الغربية ضد روسيا تمهد الطريق لأزمة إمداد كبيرة بحلول الشتاء.

كان لأزمة الطاقة الحالية، الناجمة عَنّْ الُغُزو الروسي لأوكرانيا، تأثير كبير على أسعار النفط الخام، مما دفع قادة العالم إلَّى اتخاذ تدابير طارئة فِيْ وقت قياسي.

بالإضافة إلَّى ذلك، قررت روسيا قطع جزء من إمداداتها من الغاز وصادراتها من النفط الخام، نتيجة الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مما يعَنّْي أنه قبل فصل الشتاء، فإن حكومات العالم يطالبون الآن بتنفِيْذ تدابير توفِيْر الطاقة.

وتعد السعودية أكبر منتج للنفط الخام فِيْ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حيث سيصل إنتاجها إلَّى نحو 11 مليون برميل يوميًا فِيْ سبتمبر المقبل، وهُو نفس حجم إنتاج روسيا.

بينما تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة كأكبر منتج للنفط الخام فِيْ أوبك، بعد العراق، بإنتاج يبلغ نحو 3.3 مليون برميل يوميا.

أدت أزمة الطاقة العالمية الناجمة عَنّْ الحرب الروسية مع أوكرانيا فِيْ وقت لاحق إلَّى شل الإمدادات، مما جعل الدول تشعر بالقلق بشأن إمداداتها الشتوية. كانت أوروبا على وجه الخصوص تخشى أن تقطع روسيا تمامًا إمدادات الغاز عَنّْ المنطقة ردًا على العقوبات الغربية.

تحرك السعودية والإمارات لتأجيل الزيادة فِيْ ضخ النفط الخام، يهم المستهلكين بالدرجة الأولى، حيث يزداد الطلب على الطاقة التقليدية فِيْ الشتاء، وقد تدفع الأسعار إلَّى مستويات تقترب من 140 دولارًا للبرميل، وهُو ما يعَنّْي أن الرياض وأبو ظبي بحاجة إلَّى التدخل الفوري لزيادة الإنتاج.