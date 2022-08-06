أسواق الطاقة فِيْ مواجهة الركود الأمريكي.. رياح معاكسة

تسود حالة من القلق فِيْ أسواق الطاقة العالمية، خوفًا من حدوث ركود فِيْ الاقتصاد الأمريكي، مما يعَنّْي تراجع الطلب على المشتقات لدى أكبر مستهلك للخام.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي الأمريكي بسبب الزيادات الجريئة فِيْ أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي.

فِيْ الوقت نفسه، توقع الصندوق أن الولايات المتحدة “بالكاد” ستتجنب الركود.

وقال الصندوق فِيْ تقييم سنوي للسياسات الاقتصادية الأمريكية، إنه يتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 2.9٪ فِيْ عام 2022، مقارنة بأقرب توقعاته عَنّْد 3.7٪ فِيْ أبريل.

وبحسب المراقبين، فإن قرار رفع أسعار الفائدة فِيْ السوق الأمريكية يسرع من مخاطر حدوث ركود وبالتالي تراجع الطلب على كل شيء.

يوم الجمعة، تعرضت أسواق الأسْهُمْ العالمية لضربة، إلَّى جانب انخفاض أسعار النفط الخام، بعد الإعلان عَنّْ بيانات الوظائف الأمريكية القوية.

ستدفع هذه البيانات القوية إلَّى تشديد أكبر للسياسة النقدية فِيْ الأسواق الأمريكية، من خلال زيادة أسعار الفائدة بقوة، بهدف تقليل السيولة من الأسواق، وخفض معدلات التضخم المرتفعة فِيْ الأسواق.

أظهرت بيانات من مكتب الولايات المتحدة لإدارة العمل أن أرباب العمل وظفوا العديد من الباحثين عَنّْ عمل فاقت التوقعات بكثير فِيْ يوليو، لمواصلة الزيادة فِيْ الوظائف للشهر التاسع عشر على التوالي، مع انخفاض معدل البطالة إلَّى معدلات ما قبل الوباء بنسبة 3.5 فِيْ المائة.

وأمام هذه المخاوف، وفقا لبيانات أولية، فقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 7.23 نقطة أو 0.17 فِيْ المائة، عَنّْد إغلاق 4144.71 نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب 64.90 نقطة أو 0.51 فِيْ المائة إلَّى 12655.68 نقطة.

أما بالنسبة لأسعار النفط الخام، فبعد أن سجلت انتعاشًا حتى منتصف جلسة الأمس، تجاوز سعر برميل برنت 97 دولارًا، لكنه سرعان ما انخفض إلَّى حوالي 94 دولارًا للبرميل، بعد إعلان بيانات الوظائف الأمريكية.

وكان معهد التمويل الدولي قال الشهر الماضي، إن فرضية حدوث ركود فِيْ الاقتصاد الأمريكي، قد ينخفض ​​الطلب على النفط الخام إلَّى متوسط ​​14 مليون برميل يوميا، مقارنة بمتوسط ​​16-17 مليونا فِيْ الوقت الحاضر. زمن.

غاز طبيعي

فِيْ سوق الغاز الطبيعي، لا تزال المخاوف من دخول أوروبا فِيْ فصل الشتاء ضمن المخزونات الحالية تهدد بالانهِيْار الاقتصادي من جهة، والارتفاعات الحادة فِيْ أسعار السلع من جهة أخرى.

ووافقت الحكومة الألمانية، الخميس، على إصدار مرسوم بفرض رسوم على الغاز، مما سيؤدي إلَّى ارتفاع أسعار الغاز للمستهلكين اعتبارًا من الخريف المقبل.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن مجلس الوزراء وافق على المرسوم بالتمرير، وقال وزير الاقتصاد روبرت هابك إن قرار الحكومة بفرض الرسوم المؤقتة، يجب أن يرافقه إجراءات أخرى لتخفِيْف الأعباء عَنّْ المواطنين.

ومن المتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفِيْذ اعتبارًا من أوائل أكتوبر، وستفِيْد هذه الرسوم شركات الطاقة مثل Uniper، التي تضطر إلَّى شراء الغاز بأسعار باهظة، لتعويض الكَمْيات الأرخص من الغاز التي لم يتم توريدها من روسيا.

كانت شركة يونيبر، أكبر مستورد للغاز الروسي فِيْ ألمانيا، فِيْ حالة اضطراب مالي، وقد أقرت الحكومة الفِيْدرالية حزمة بمليارات اليورو لإنقاذها.

وفِيْ ألمانيا أيضًا، أظهرت بيانات رسمية أن قيمة واردات ألمانيا من الغاز الطبيعي قفزت بنسبة 160٪ فِيْ الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، على الرغم من انخفاض حجم الواردات بنسبة 22.9٪.

يستورد أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا الغاز بشكل رئيسي من روسيا والنرويج وهُولندا وبريطانيا والدنمارك، لكنه تحول أكثر إلَّى الغاز الطبيعي المسال منذ أزمة أوكرانيا.

وأظهرت بيانات من مكتب التجارة الخارجية، والتي يتم نشرها بعد شهرين، أن حجم واردات الغاز فِيْ الفترة من يناير إلَّى مايو بلغ 50.1 مليار متر مكعب، بانخفاض 23٪ عَنّْ نفس الفترة من عام 2022.

وقفزت قيمة الواردات إلَّى 26.3 مليار يورو (26.74 مليار دولار) فِيْ الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقابل 10.1 مليار يورو فِيْ الفترة نفسها من العام الماضي.