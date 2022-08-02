أسواق الطاقة.. كل الطرق تؤدي نحو أسعار مرتفعة

سيؤدي تراجع الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة قريبًا إلَّى إعادة بنائه مرة أخرى.

على الرغم من مخاوف حدوث ركود أو تباطؤ فِيْ الاقتصاد العالمي على الأقل، إلا أن هناك عدة عوامل تتجه نحو تسجيل أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي لمزيد من الزيادات، أو الحفاظ على مستوياتها المرتفعة الحالية.

ركزت وسائل الإعلام الأمريكية، خلال الأسابيع الأربعة الماضية، على الاحتمال الكبير لانخفاض أسعار النفط الخام بسبب مخاوف من حدوث ركود فِيْ الاقتصاد الأمريكي، وهُو ما قد يؤثر فِيْ سعر البرميل إذا حدث.

إلا أن مؤشرات أخرى ستبقي الطلب على الخام فِيْ ارتفاع خلال أشهر الركود المقبلة على الأقل، حيث تتمثل هذه المؤشرات فِيْ حاجة كبار المستهلكين إلَّى إعادة بناء احتياطياتهم من النفط الخام.

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية يوم أمس الاثنين أن مخزونات النفط الخام فِيْ الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي انخفضت بمقدار 4.6 مليون برميل للأسبوع المنتهِيْ فِيْ 29 يوليو.

وأوضحت البيانات أن مخزونات الخام فِيْ الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تراجعت إلَّى 469.9 مليون برميل وهُو أدنى مستوى منذ مايو 1985.

والكَمْية التي تم سحبها من الاحتياطي النفطي الأسبوع الماضي والبالغة 4.6 مليون برميل هِيْ الأصغر منذ نهاية أبريل الماضي.

وفِيْ مارس الماضي، وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة لسحب مليون برميل يوميًا على مدى ستة أشهر من احتياطيات النفط لمواجهة الزيادات فِيْ أسعار الوقود التي ساهمت فِيْ ارتفاع حاد فِيْ التضخم.

هذا التراجع فِيْ الاحتياطيات الاستراتيجية للولايات المتحدة سيدفعها قريباً لإعادة بنائها، ولن يتم ذلك إلا من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الواردات من الخارج، أي زيادة الطلب على النفط الخام.

ولن تعتمد على الولايات المتحدة، لكن الدول الثلاثين من أكبر مستهلكي النفط على مستوى العالم، والتي بدأت خطة الانسحاب من الاحتياطيات اعتبارًا من أبريل الماضي، ستحتاج إلَّى إعادة بنائها مرة أخرى.

** غاز طبيعي

فِيْ قطاع الغاز الطبيعي، تُظهر البيانات الرسمية الاعتماد المتزايد للدول الأوروبية على الولايات المتحدة كَمْصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال، وهُو تركيز سيضيف المزيد من المخاطر للإمدادات خلال فصل الشتاء.

وتعتقد روسيا أن الشتاء المقبل سيكون قاسيا على الدول الأوروبية التي بدأت تعتمد أكثر على الغاز الطبيعي الأمريكي، فِيْ وقت قد تتعرض فِيْه الإمدادات خلال الشتاء لأزمة تتعلق إما بزيادة الطلب داخل السوق الأمريكية.

بينما السبب الثاني الذي تحدثت عَنّْه صحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضي يتعلق أكثر بالمخاطر الطبيعية التي قد تؤثر على الإمدادات الأمريكية لأوروبا، والمتمثلة فِيْ العواصف القوية التي يشهدها المحيط الأطلسي مرة أخرى.

يوم الاثنين، أفادت رويترز أن بيانات من رفِيْنيتيف إيكون أظهرت أن الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال تراجعت للشهر الثاني على التوالي فِيْ يوليو، متأثرة بتعليق العمليات فِيْ مصنع تسييل الغاز فِيْ تكساس بعد حريق، لكن أوروبا أخذت شريحة أكبر من إجمالي الشحنات.

ومن المتوقع أن يعود مصنع فريبورت، ثاني أكبر مصدر للغاز المسال فِيْ الولايات المتحدة، جزئيًا إلَّى الخدمة فِيْ 22 أكتوبر، لكن إغلاقه مؤقتًا قلص صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية بنحو 1.9 مليار قدم مكعب يوميًا.

أدى الحريق إلَّى تقييد صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي وسط طلب قوي فِيْ أوروبا حيث يسعى المشترون إلَّى استبدال الإمدادات الروسية.

ارتفعت الأسعار الأسبوع الماضي إلَّى 57 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، من 33 دولارًا فِيْ مارس. أدى ارتفاع الأسعار إلَّى تراجع الطلب من آسيا وأمريكا اللاتينية.

فِيْ يوليو، غادرت 86 شحنة الموانئ الأمريكية تحمل 6.12 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، وهُو أقل من صادرات الشهر السابق البالغة 6.3 مليون طن وأدنى مستوى للصادرات منذ سبتمبر، وفقًا لبيانات إيكون.