أسواق الطاقة.. لماذا يرتفع الطلب على النفط مع صعود الدولار

تاريخياً، يرتبط سعر النفط عكسياً بسعر الدولار، حيث يتم تسعير برميل النفط بالدولار حول العالم.

سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعا طفِيْفا منذ تداولات مساء الأربعاء، مقارنة ببداية جلسة أمس، ليسجل سعر برميل خام برنت 97.3 دولار للبرميل، وهُو نفس السعر الذي افتتح به التداول.

يعود الارتفاع الطفِيْف فِيْ أسعار النفط، الذي قد يفقد مكاسبه فِيْ وقت لاحق اليوم أو يعززها، فِيْ انتظار البيانات الشهرية الصادرة يوم الخميس عَنّْ منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية، إلَّى تراجع مؤشر الدولار.

فِيْ الظروف العادية، وبعيدًا عَنّْ الضغوط الهبوطية التي تعاني منها أسواق النفط العالمية والمخاوف من الركود الاقتصادي فِيْ الولايات المتحدة، فإن انخفاض الدولار هُو حافز لأسعار النفط.

العلاقة بين النفط والدولار

تاريخياً، يرتبط سعر النفط عكسياً بسعر الدولار، حيث يتم تسعير برميل النفط بالدولار حول العالم. وعَنّْدما يكون الدولار قوياً بالنسبة لاقتصاد له عملاته الخاصة، فأنت بحاجة إلَّى المزيد من العملات المحلية للحصول على الدولار.

وعَنّْدما يضعف الدولار الأمريكي لن تحتاج إلَّى الكثير من العملة المحلية لشراء الدولار، وبالتالي توفِيْر النفط الأجنبي لشراء حاجة البلاد من النفط الخام.

كانت الولايات المتحدة تاريخياً مستورداً صافِيْاً للنفط. يتسبب ارتفاع أسعار النفط فِيْ ارتفاع العجز التجاري الأمريكي مع الحاجة إلَّى إرسال المزيد من الدولارات إلَّى الخارج.

اليوم، نظرًا لنجاح تقنية الحفر والتكسير الأفقي، أدت ثورة الصخر الزيتي فِيْ الولايات المتحدة إلَّى زيادة إنتاج النفط المحلي بشكل كبير.

فِيْ الواقع، أصبحت الولايات المتحدة مصدرًا للمنتجات البترولية المكررة فِيْ عام 2011، وهِيْ الآن أكبر منتج للنفط الخام، متجاوزة المملكة العربية السعودية وروسيا، بمتوسط ​​إنتاج يومي يبلغ 11.8 مليون برميل.

يبدو أن العلاقة بين النفط والولايات المتحدة تتغير، مما يعكس الدور المتزايد للدولة فِيْ صناعة النفط العالمية.

سؤال لمنتجي ومستهلكي النفط الخام، هل أصبح الدولار عملة نفطية مصطلح يطلق على عملات دول مثل كندا وروسيا والنرويج التي تصدر الكثير من النفط، بحيث تشكل عائدات النفط جزءًا كبيرًا من اقتصادها.

أصبحت الولايات المتحدة المنتج الجديد للنفط، مما يعَنّْي أن مستويات إنتاجها لها التأثير الأكبر على أسعار النفط العالمية ؛ قبل ثورة النفط الصخري، بينما كان للسعودية هذا التأثير، لكنه لا يزال كذلك.

بعبارة أخرى، عادة ما يؤثر الدولار القوي على أسعار النفط لأنه يجعل السلعة أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، مما قد يضر بالطلب على النفط الخام.

ماذا حدث مؤخرا

يقول المحللون إنه فِيْ عام 2022، ستزداد قوة جاذبية الدولار كَمْلاذ آمن مع تجمع الغيوم حول التوقعات الاقتصادية بينما يرتفع النفط بسبب اضطرابات الإمدادات الروسية المرتبطة بالصراع فِيْ أوكرانيا والطلب القوي.

اليوم، يتحرك الدولار والنفط فِيْ نفس الاتجاه منذ أواخر مارس، عَنّْدما وصل الارتباط الإيجابي إلَّى أعلى مستوى له منذ مايو 2022، ويتوقع المحللون أن يستمر الارتباط بالنظر إلَّى سوق النفط الضيق والمخاطر الأوسع على الاقتصاد العالمي.

استمر الارتباط العكسي المعتاد بين النفط والدولار بسرعة خلال معظم عام 2022 وحتى أوائل عام 2022 حيث أدى الوباء العالمي إلَّى تقويض الطلب على النفط الخام.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من منافسيها، أعلى مستوى له فِيْ أكثر من عقدين متجاوزا 105 فِيْ وقت سابق هذا الشهر.

فِيْ حين أن أسعار النفط، على الرغم من المخاوف من حدوث ركود اقتصادي فِيْ الولايات المتحدة، لا تزال أسعار النفط فِيْ مناطق مرتفعة بالقرب من 100 دولار للبرميل.

يهدد ارتفاع أسعار النفط التوقعات الاقتصادية العالمية، والتي بدورها تميل إلَّى إفادة الدولار الأمريكي حيث يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الملاذ الآمن للعملة المفضلة للمستثمرين.