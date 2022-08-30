أسواق الطاقة.. محنة الكهرباء تختبر تضامن “الاتحاد الأوروبي”

اليوم، يتمثل التهديد الأبرز لمعظم دول الاتحاد الأوروبي فِيْ نقص الغاز الطبيعي اللازم لتوليد الطاقة فِيْ الشتاء.

يبدو أن التناقض الذي تعيشه دول الاتحاد الأوروبي فِيْ وفرة إمدادات الغاز الطبيعي والفحم اللازمين لتوليد الكهرباء، يتجه لاختبار التضامن والتآزر بين دول الكتلة مع اقتراب فصل الشتاء الذي عادة ما يكون البرد.

منذ مارس الماضي، أنشأت المفوضية الأوروبية منصة اختيارية لتوحيد جهُود شراء موارد الطاقة للدول الراغبة فِيْ الانضمام إليها، وإجراء مفاوضات موحدة تحت مظلتها، لكن الدول الكبرى لم تقبل المبادرة.

بينما لجأت المملكة المتحدة إلَّى الولايات المتحدة والنرويج لتوفِيْر احتياجاتها من النفط الخام والغاز الطبيعي، اتجهت إيطاليا وألمانيا، على سبيل المثال، إلَّى قطر وإسرائيل ومصر ودول أفريقية أخرى مثل الجزائر ونيجيريا.

واليوم، يتمثل الخطر الأبرز الذي يواجه غالبية دول الاتحاد الأوروبي فِيْ ندرة الغاز الطبيعي اللازم لتوليد الطاقة فِيْ الشتاء، وملء مخازن الغاز بمستويات تزيد عَنّْ 90٪ للأشهر المتبقية قبل الشتاء.

هذا الأسبوع، حذر بن فان بيردن، الرئيس التنفِيْذي لشركة شل، من أن أوروبا قد تحتاج إلَّى تقنين الوصول إلَّى الطاقة لعدة سنوات، حيث من المرجح أن تستمر الأزمة التي تواجه المنطقة أكثر من شتاء واحد.

جاءت التوقعات من رئيس أكبر شركة نفط وغاز فِيْ أوروبا، بعد أن أدت تخفِيْضات أخرى فِيْ الإمدادات الروسية إلَّى ارتفاع أسعار الغاز بالجملة فِيْ أوروبا إلَّى مستوى قياسي الأسبوع الماضي، مما يهدد بإدخال اقتصاد القارة فِيْ ركود عميق.

وقال فان بيردن إن الأزمة ستختبر “التضامن” بين الدول الأعضاء فِيْ الاتحاد الأوروبي، حيث تضطر الحكومات إلَّى اتخاذ قرار بشأن كَيْفَِيْة مواصلة الصناعات الرئيسية، بينما تستعد المنطقة لمستقبل بدون الوصول إلَّى الغاز الروسي.

وأضاف أنه من غير المرجح أن تقتصر الضغوط على إمدادات الطاقة على “شتاء واحد فقط”.

وقال “قد يكون لدينا عدد من فصول الشتاء حيث يتعين علينا إيجاد حلول بطريقة ما من خلال توفِيْر الكفاءة، من خلال التقنين والتجميع السريع للغاية للبدائل”. .

تواجه الحكومات فِيْ جميع أنحاء أوروبا أزمة طاقة مدفوعة بالحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها من تخفِيْضات فِيْ إمدادات الغاز، والتي هاجمها السياسيون الأوروبيون باعتبارها “تسليحًا للغاز”.

ارتفع سعر الغاز القياسي فِيْ أوروبا بنحو الثلث الأسبوع الماضي إلَّى أكثر من 343 يورو لكل ميغاواط / ساعة يوم الجمعة، حيث سارع التجار والمرافق لتأمين الإمدادات قبل الشتاء.

هذا هُو أكثر من 30 مرة أعلى من الأسعار قبل عامين، وأكثر من 10 أضعاف مستواها الحالي فِيْ الولايات المتحدة.

فِيْ أحدث علامة على تزايد الضغط على الصناعة، قالت شركة المرافق الفنلندية Fortum يوم الاثنين إنها طلبت من الحكومة الفنلندية، أكبر مساهميها، مزيدًا من الدعم بعد أن قفزت الضمانات التي احتاجتها للتحوط من ارتفاع أسعار الطاقة بمقدار مليار يورو فِيْ أسبوع إلَّى 5 مليارات يورو. .

فِيْما ردد الرئيس التنفِيْذي لشركة توتال باتريك بوياني تحذيره من استمرار الأزمة. وقال “نصيحتي للحكومات الأوروبية وصناع القرار أن عليكَمْ التفكير بدون الغاز الروسي، وإذا فكرتم بدونه سننجح … هناك طاقة كافِيْة على هذا الكوكب للاستغناء عَنّْها”.