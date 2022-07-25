أسواق الطاقة.. مخاوف الركود تربك أسعار النفط والغاز

افتتحت أسعار الطاقة التقليدية، اليوم الاثنين، بانخفاض أكثر من 1٪ لخام برنت، وسط استمرار انخفاض أسعار الغاز الطبيعي.

يبدو أن مخاوف الركود تثبت أقدامها يومًا بعد يوم فِيْ قطاع الطاقة التقليدي، والذي ظل يسجل انخفاضات وتقلبات حادة لما يقرب من 3 أسابيع، مع تزايد الحديث عَنّْ دخول الاقتصاد الأمريكي فِيْ الواقع إلَّى “ركود ناعم”.

يتوقع المحللون أنه فِيْ حالة حدوث ركود وتم الإعلان عَنّْه رسميًا فِيْ السوق الأمريكية، فإنه سيبدأ فِيْ تدمير الطلب على النفط الخام بشكل خاص، مما يؤدي إلَّى انخفاض أسعار النفط.

فِيْ يوليو 2008، وصلت أسعار النفط الخام إلَّى 145 دولارًا للبرميل ؛ بحلول ديسمبر من نفس العام، انخفض السعر إلَّى 35 دولارًا للبرميل، وفقًا لبيانات النفط الخام التاريخية.

هذه الأزمة، رغم أنها قد تكون أقل حدة، لا تزال حاضرة فِيْ أذهان كبار منتجي النفط حول العالم، وربما يكون أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت تحالف “أوبك +” إلَّى ممارسة الدبلوماسية فِيْ زيادة الإنتاج،

وفقًا لتقارير وول ستريت فِيْ عام 2008، قد يؤدي الركود مع انخفاض بنسبة 10 ٪ فِيْ الطلب على السلع إلَّى انخفاض أسعار النفط بنسبة 35-50 دولارًا للبرميل.

هناك العديد من العوامل التي لا تزال تُبقي أسعار النفط مرتفعة فِيْ الوقت الحالي ؛ أولاً، تعهدت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بحظر أو إلغاء واردات النفط الروسي وسط أزمة أوكرانيا الحالية.

كَمْا أعلن الاتحاد الأوروبي عَنّْ خطة مماثلة، لكنها تتطلب تصويتًا بالإجماع للمصادقة على الحظر، وهُو ما حدث بالفعل وسينفذ اعتبارًا من نهاية العام الجاري.

باستثناء الركود المتوقع على نطاق واسع حول العالم فِيْ ظل السيناريوهات الحالية، ستظل أسعار الطاقة المرتفعة موجودة فِيْ الأسواق العالمية لعدة سنوات، وفقًا للسيناريوهات الحالية للغرب وروسيا.

أيضًا، ما سيدفع لإبقاء أسعار النفط الخام مرتفعة، فِيْ حالة حدوث ركود، هُو الإعلان الأخير من قبل وزارة الطاقة الأمريكية عَنّْ خطة إعادة شراء طويلة الأجل للنفط الخام لتجديد احتياطي البترول الاستراتيجي للبلاد.

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية عَنّْ دعوة لتقديم عطاءات فِيْ خريف عام 2022، لتأمين التسليم فِيْ السنوات المقبلة ؛ تتوقع الحكومة أن تنخفض الأسعار بحلول ذلك الوقت.

فِيْ وقت سابق من هذا العام، أمرت إدارة بايدن بالإفراج عَنّْ مليون برميل من النفط الخام يوميًا لمدة 180 يومًا من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي ؛ كان الهدف من هذه الخطوة هُو خفض سعر النفط وتخفِيْف الأسعار.

جاء القرار الأمريكي بعد أن وصلت أسعار البنزين والديزل إلَّى أعلى مستوياتها على الإطلاق فِيْ الأسواق المحلية هناك، بمتوسطات وطنية بلغت 4.40 دولار و 5.55 دولار للغالون على التوالي.

وفِيْ تداولات صباح اليوم، انخفض سعر النفط، متخليًا عَنّْ مكاسب سابقة، ليواصل سلسلة الخسائر مؤخرًا، بسبب مخاوف من أن الزيادة المتوقعة فِيْ أسعار الفائدة فِيْ الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط فِيْ العالم، ستحد من نمو الطلب على الوقود. .

وقال كازوهِيْكو سايتو كبير المحللين فِيْ فوجيتومي للأوراق المالية “من المرجح أن يظل اتجاه السوق هبوطيًا بسبب مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلَّى خفض الطلب العالمي على الوقود وأن استئناف بعض إنتاج النفط الخام الليبي سيقلل من شح المعروض العالمي”.