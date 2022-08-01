أسواق الطاقة.. مخاوف الركود تلقي بظلالها على اجتماع “أوبك+” المرتقب

ويبدو أن المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي وبعض اقتصادات الدول الأوروبية فِيْ حالة ركود، ستهِيْمن على اجتماع تحالف “أوبك +” هذا الأسبوع.

وسيعقد التحالف اجتماعا يوم 3 أغسطس للبت فِيْ آلية زيادة الإنتاج فِيْ سبتمبر المقبل، بعد شهر من التقلبات الحادة فِيْ أسعار برميل نفط برنت.

وفِيْ تموز (يوليو) الماضي، بلغ الحد الأقصى لسعر برميل برنت 118 دولاراً، بينما بلغ الحد الأدنى فِيْ الشهر ذاته نحو 95 دولاراً للبرميل، لأسباب تتعلق بالدرجة الأولى بمخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي.

من الناحية الفنية، دخل الاقتصاد الأمريكي فِيْ حالة ركود بعد أن سجل انخفاضًا لمدة ستة أشهر متتالية من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 فِيْ المائة فِيْ الربع الأول من عام 2022 و 0.9 فِيْ المائة فِيْ القراءة الأولى من الربع الثاني.

ما علاقة الركود بالنفط

ومن أبرز أعراض الركود الاقتصادي ارتفاع معدلات البطالة وتسريح العمال من الأسواق بسبب ضعف الاستهلاك، وبالتالي تراجع الإنتاج، مما يقلل الطلب على النفط الخام.

كَمْا يحاول الأفراد والمصانع تجنب أي مصاريف إضافِيْة خاصة فِيْما يتعلق بالحركة مما يعَنّْي تراجع الطلب على المشتقات بالإضافة إلَّى تراجع البورصة العالمية.

وهنا تبرز أهمية الولايات المتحدة كأكبر مستهلك للنفط الخام فِيْ العالم بمتوسط ​​يومي 17 مليون برميل يوميا، وأكبر منتج لها بمتوسط ​​يومي 11.8 مليون برميل يوميا، والثانية. أكبر مستورد بمتوسط ​​يومي 7 ملايين برميل فِيْ اليوم.

كَمْا تتجه أنظار أعضاء “أوبك +” إلَّى الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام فِيْ العالم، حيث تواجه أزمتين، الأولى تتعلق بتفشي فِيْروس كورونا بين حين وآخر وما تلاها. الإغلاق.

فِيْ حين أن الأزمة الثانية هِيْ العقارات، والتي يبدو أنها تتوسع وتقود الاقتصاد الصيني إلَّى أزمة أكبر قد تمتد إلَّى قطاعات أخرى، وبالتالي تراجع الطلب على النفط الخام.

تنتهِيْ الاتفاقية الحالية لتحالف “أوبك +” فِيْ ديسمبر المقبل، فِيْ وقت كان من المفترض أن يتم التوصل إلَّى خفض إنتاج قدره صفر برميل بحلول سبتمبر المقبل.

ومع ذلك، قد تدفع التوقعات العالمية الحلف إلَّى مواصلة اجتماعاته الشهرية لتجنب أي انهِيْار فِيْ أسعار الخام، بسبب أزمتين محتملتين من الركود فِيْ السوق الأمريكية، وأزمة الرهن العقاري فِيْ الصين، على أثر الحرب المستمرة فِيْ أوروبا الشرقية. .

ولا يزال التحالف يثق بقدرة روسيا على الاستثمار فِيْ عضويته، وهُو ما أكده الأمين العام الجديد لمنظمة أوبك، هِيْثم الغيص، فِيْ مقابلة نشرتها صحيفة الرأي الكويتية الأحد، قال فِيْها إن الوجود الروسي فِيْ التحالف ضروري لنجاح الاتفاقية.

وأضاف أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ليست فِيْ منافسة مع روسيا التي وصفها بأنها “لاعب رئيسي وكبير ومؤثر للغاية فِيْ خريطة الطاقة العالمية”.

وسيرأس الغيس، محافظ الكويت السابق فِيْ أوبك، أول اجتماع له فِيْ “أوبك +” فِيْ الثالث من أغسطس، حيث ستنظر المجموعة فِيْ إبقاء إنتاج النفط دون تغيير لشهر سبتمبر المقبل، على الرغم من دعوات من الولايات المتحدة لزيادة الإمدادات. .

وقال الغيس لصحيفة الرأي “أوبك لا تسيطر على الأسعار لكنها تمارس ما يسمى بالسيطرة على السوق من حيث العرض والطلب”، واصفا الوضع الحالي لسوق النفط بـ “التقلب الشديد والاضطراب”.

ارتفعت أسعار النفط فِيْ 2022 إلَّى أعلى مستوياتها منذ 2008، حيث قفزت فوق 139 دولارًا للبرميل فِيْ مارس الماضي، بعد أن فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على موسكو بسبب الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا.

وانخفضت الأسعار منذ ذلك الحين إلَّى حوالي 103 دولارات للبرميل حيث أدى ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة إلَّى مخاوف من ركود قد يضعف الطلب.

وردا على سؤال حول العوامل التي ستؤثر على أسعار النفط حتى نهاية العام قال الغيص “برأيي فإن العامل الأهم سيكون استمرار قلة الاستثمارات فِيْ مجال الحفر والاستكشاف والإنتاج. . ”