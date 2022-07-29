أسواق الطاقة.. مخاوف سوق الغاز حاضرة وترقب اجتماع “أوبك+”

لم تتوقف مخاوف أوروبا من إمدادات الغاز الطبيعي، فِيْ وقت يخشى فِيْه كبار المستهلكين فِيْ القارة العجوز من مفاجآت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

هذا الأسبوع، ألقت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم باللوم على المعدات التي تنتجها شركة سيمنز إنرجي الألمانية لخفض تدفق خطوط الأنابيب.

أدت أنباء انخفاض تدفقات الغاز الطبيعي إلَّى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة بالفعل فِيْ أوروبا إلَّى مستويات لم نشهدها منذ الأيام التي أعقبت الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ فبراير.

على الرغم من انخفاض الأسعار فِيْ وقت لاحق، إلا أنها ظلت حوالي ضعف ما كانت عليه فِيْ منتصف يونيو، عَنّْدما بدأت روسيا سلسلة من القيود على التدفقات عبر خط الأنابيب.

أظهرت بيانات من نورد ستريم أن التدفقات انخفضت إلَّى حوالي 20٪ من قدرة خط الأنابيب، أي 55 مليار متر مكعب سنويًا.

يبدو أن مفاجآت روسيا فِيْ قطاع الغاز ستبقي دول الاتحاد الأوروبي فِيْ حالة طوارئ دائمة حتى تصل إلَّى القطع الكامل لحاجتها من مصادر الطاقة الروسية، الأمر الذي قد يبدو بعيد المنال.

على الصعيد العالمي، يبلغ متوسط ​​الطلب على الغاز الطبيعي 3850 مليار متر مكعب، تحصل روسيا منها على 638 مليار متر مكعب تنتجها روسيا سنويًا، وفقًا لبيانات سنوية تصدرها شركة بريتش بتروليوم هذا العام.

ولا تلوح فِيْ الأفق قدرة أوروبية على وقف إمدادات الغاز الروسي، إلا فِيْ حالة إعادة بناء العقود الحالية مع كبار المنتجين الملتزمين بعقود طويلة الأمد مع الأسواق الرئيسية فِيْ آسيا.

وفِيْ الأزمة الروسية الألمانية، ردت شركة الطاقة سيمنز على غازبروم بعد أن كرر الرئيس التنفِيْذي لشركة الغاز العملاقة، فِيْتالي ماركيلوف، فِيْ مقابلة على التلفزيون الروسي أن توربينات سيمنز المعيبة هِيْ المسؤولة عَنّْ التخفِيْضات.

وقالت شركة سيمنز إنرجي فِيْ بيان إنها لا تستطيع الوصول إلَّى الآلات ولم تتلق أي تقارير عَنّْ أضرار من شركة غازبروم، لذلك افترضت أن التوربينات “تعمل بشكل طبيعي”.

وفقًا لمحللي سوق الغاز، يبدو أن شركة غازبروم تحاول الحفاظ على التظاهر بأنها على الأقل تقطع التدفقات إلَّى العملاء لأسباب تشغيلية مشروعة، وليس بناءً على أوامر من الكرملين.

للتعامل مع هذا النقص فِيْ الغاز، ووسط مخاوف من أن تقطع روسيا فِيْ نهاية المطاف جميع الشحنات إلَّى أوروبا، دعا الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الدول الأعضاء إلَّى خفض استخدام الغاز بنسبة 15٪.

“أوبك +”

وفِيْ قطاع النفط، تنتظر أسواق الطاقة اجتماع تحالف “أوبك +” المقرر عقده فِيْ 3 أغسطس المقبل، وسط توقعات بقرارات حذرة من قبل التحالف، وسط مخاوف من حدوث ركود.

انكَمْش الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى بشكل غير متوقع فِيْ الربع الثاني من العام، مع نمو الإنفاق الاستهلاكي بأبطأ وتيرة فِيْ عامين وتراجع الإنفاق على الأعمال التجارية، مما أثار المخاوف من أن الاقتصاد على أعتاب الركود.

وقالت وزارة التجارة فِيْ تقديرها للناتج المحلي الإجمالي يوم الخميس إنها هبطت 0.9 بالمئة على أساس سنوي فِيْ الربع الثاني.

يُعرّف المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، الذي يحدد رسميًا حالات الركود فِيْ الولايات المتحدة، الركود بأنه “انخفاض ملحوظ فِيْ النشاط الاقتصادي فِيْ مختلف قطاعات الاقتصاد يستمر لأكثر من بضعة أشهر وعادة ما يتم ملاحظته على مؤشرات الإنتاج، العمل والدخل الحقيقي وغير ذلك “.

وأمام هذه المخاوف، وفِيْ حال حدوث ركود، فإن الطلب على النفط الخام سيشهد تراجعا فِيْ الولايات المتحدة التي تصنف على أنها أكبر مستهلك للخام عالميا، بمتوسط ​​يومي 17 مليون برميل.