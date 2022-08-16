أسواق الطاقة.. من الفائز الفعلي فِيْ الحرب الروسية الأوكرانية

تتجه الحرب الروسية الأوكرانية إلَّى دخول شهرها السابع، فِيْ وقت لا توجد فِيْه مؤشرات على حل بين الجانبين، اللذين يتجهان على ما يبدو إلَّى حرب استنزاف بين روسيا والغرب على الأراضي الأوكرانية.

أما على صعيد الطاقة، فإن روسيا تجني ثمار ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم، التي تسببت فِيْها الحرب فِيْ رفع أسعارها إلَّى مستويات قياسية.

يفوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاليًا فِيْ أسواق الطاقة، متجاوزًا جميع العقوبات الغربية التي تؤثر على صناعة الطاقة، حيث تحلب موسكو بقرتها النفطية، وتكسب مئات الملايين من الدولارات يوميًا لشراء الدعم المحلي للحرب.

فِيْ تحليل بلومبرج، بمجرد أن تبدأ العقوبات الأوروبية على صادرات الخام الروسية اعتبارًا من نوفمبر المقبل، ستواجه الحكومات الأوروبية بعض الخيارات الصعبة، حيث تبدأ أزمة الطاقة فِيْ استفزاز المستهلكين والشركات.

اليوم، يبلغ متوسط ​​سعر برميل خام برنت نحو 95 دولارًا فِيْ المتوسط ​​، وهُو نفس السعر قبل الحرب الروسية الأوكرانية، لكن لم يتبق سوى ثلاثة أشهر على دخول العقوبات الأوروبية حيز التنفِيْذ لحظر استيراد النفط الروسي.

ومن شأن هذا الحظر أن يرفع أسعار النفط الخام العالمية من جهة، ويزيد الطلب على المشتقات من دول غير روسيا من جهة أخرى، بينما تتجه موسكو شرقاً نحو 4 من أكبر 5 مستوردين للنفط فِيْ العالم.

الصين هِيْ أكبر مستورد

تعد الصين أكبر مستورد للنفط الخام على مستوى العالم، بمتوسط ​​10 ملايين برميل يوميًا، بينما تأتي الولايات المتحدة فِيْ المرتبة الثانية بمتوسط ​​6.5 مليون برميل يوميًا، وتأتي الهند فِيْ المركز الثالث بـ4.2 مليون برميل، وتأتي كوريا الجنوبية فِيْ المركز الرابع بـ 2.9 مليون برميل، واليابان فِيْ المركز الخامس بـ 2.3 مليون برميل.

كذلك، من المقرر أن ترتفع تكاليف الكهرباء للمنازل والشركات منذ أكتوبر، بعد أن أعلنت عدة دول أوروبية عَنّْ فرض رسوم إضافِيْة على استهلاك الكهرباء.

من المرجح أن تقفز أسعار الكهرباء فِيْ المملكة المتحدة بنسبة 75٪، بينما حذرت بعض المرافق البلدية فِيْ ألمانيا بالفعل من أن الأسعار سترتفع بأكثر من 100٪.

لقد نجحت روسيا فِيْ تسليح إمداداتها من الطاقة ؛ ستتعرض الحكومات الغربية لضغوط متزايدة لإنفاق المليارات لدعم فواتير الأسرة، كَمْا هُو الحال بالفعل فِيْ فرنسا، من خلال السيطرة على شركات الطاقة.

المؤشر الأول الذي يوضح كَيْفَ يتحول بوتين إلَّى تحسين أسعار النفط هُو إنتاج الخام الروسي. فِيْ الشهر الماضي، ارتفع إنتاج البلاد مرة أخرى إلَّى مستويات ما قبل الحرب، بمتوسط ​​يقارب 10.8 مليون برميل يوميًا.

انخفض هذا الرقم بشكل طفِيْف فقط من 11 مليون تم حقنهم فِيْ يناير قبل الحرب الأوكرانية ؛ بناءً على تقديرات الصناعة، ارتفع إنتاج النفط بشكل طفِيْف حتى الآن هذا الشهر.

كان شهر يوليو هُو الشهر الثالث على التوالي لانتعاش إنتاج النفط الروسي، حيث ارتفع الإنتاج بشكل كبير من أدنى مستوى لهذا العام بلغ 10 ملايين برميل فِيْ أبريل، عَنّْدما بدأ المشترون الأوروبيون فِيْ تجنب روسيا وسارعت موسكو للعثور على مشترين جدد.

بعد هذا الصراع الأولي، وجدت روسيا عملاء جددًا لمليون برميل يوميًا أو نحو ذلك، بينما توقفت مصافِيْ النفط الأوروبية عَنّْ الشراء بسبب العقوبات التي فرضتها على الخام الروسي، وبدأت فِيْ خفض الإنتاج تدريجيًا.

أيضًا، لا يزال المشترون يشترون الخام الروسي قبل التنفِيْذ المخطط للعقوبات الرسمية فِيْ أوائل نوفمبر، وكل من يراهن على استمرار انخفاض إنتاج النفط الروسي مخطئ.