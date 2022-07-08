أسواق الطاقة.. هدوء حذر ومخاوف من تفاقم أرقام الاقتصاد الأمريكي

استعادت أسواق الطاقة العالمية بعض الهدوء على الرغم من الاختلاف فِيْ أسعار النفط الخام، واستمرار انخفاض أسعار الغاز الطبيعي عَنّْ مستوياتها القياسية.

تراجع النفط اليوم فِيْ تعاملات متقلبة ويتجه نحو تكبد خسائر أسبوعية، مع استمرار المخاوف من تباطؤ الطلب بسبب الركود المحتمل، وهُو ما يفوق تأثيره على نقص الإمدادات.

ترفع البنوك المركزية فِيْ جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، مما يعزز المخاوف من أن تكاليف الإقراض قد تعوق النمو، فِيْ حين تزايدت المخاوف من عمليات الإغلاق الجديدة المحتملة التي قد تقوض الطلب على النفط بعد زيادة إصابات Covid-19 فِيْ شنغهاي هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 0820 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت القياسي 36 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلَّى 104.29 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 50 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلَّى 102.23 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يسجل الخامان خسائر أسبوعية.

على جانب العرض، يستعد التجار لتعطل إمدادات النفط فِيْ اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين، الذي أمرت محكَمْة روسية بتعليق النشاط لمدة 30 يومًا.

ولزيادة الضغط على الإمدادات العالمية، شددت واشنطن، الأربعاء، العقوبات على إيران العضو فِيْ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ما زاد الضغط على طهران فِيْ سعيها لإحياء الاتفاق النووي المبرم معها عام 2015 وإطلاق العَنّْان لصادراتها.

يمكن تبرير ارتفاع الأسعار فِيْ هذه الحالة، إلَّى مخاوف من تذبذب الإمدادات قريبًا، لكن المخاوف من ركود عالمي بدءًا من الاقتصاد الأمريكي لا تزال قائمة.

فِيْ الأسبوع المقبل، سيصدر المكتب الأمريكي لإحصائيات العمل بيانات التضخم الأمريكية، بينما فِيْ وقت لاحق اليوم، ستظهر بيانات الوظائف فِيْ سوق العمل الأمريكية.

إن ظهُور أرقام التضخم المتصاعدة، والبطالة المرتفعة، من شأنه أن يزيد المخاوف العالمية من دخول الاقتصاد الأمريكي الفعلي فِيْ حالة ركود، الأمر الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ 27 يوليو إلَّى رفع أسعار الفائدة لعرقلة وتيرة التضخم.

من بين التطورات الأخيرة فِيْ سوق الطاقة، أعلن عضو البرلمان الروسي البارز يوم الخميس أن موسكو ستتولى مشروع النفط والغاز سخالين -1، الذي تنفذه بشكل مشترك شركة إكسون موبيل، وشركة سوديكو اليابانية، وشركة فِيْديش الهندية.

يأتي ذلك بعد أسبوع من استيلائها على مشروع سخالين 2 المجاور. قال بافِيْل زافالني، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن من الواضح أنها كانت الخطوة التالية.

لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال للصحفِيْين إن البلاد لم تتخذ قرارًا بعد بشأن سخالين -1.

وقع الرئيس الروسي مرسومًا الأسبوع الماضي لفرض سيطرة كاملة على مشروع النفط والغاز سخالين -2، فِيْ خطوة من شأنها طرد شركة شل والمستثمرين اليابانيين.

فِيْ قطاع الغاز، تراجعت أسعار الغاز فِيْ أوروبا بشكل طفِيْف بينما بقيت عَنّْد مستويات عالية بسبب عدم قدرة دول الاتحاد الأوروبي على تعويض الغاز الروسي الذي خفضته موسكو مؤخرًا.