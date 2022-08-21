أسواق الطاقة.. هل يتكرر سيناريو 2008 لأسعار النفط

لم تنجح أسعار النفط فِيْ ختام تعاملات الجمعة، لتصل إلَّى 100 دولار للبرميل للأسبوع الثاني على التوالي، وسط مخاوف من ركود وصعود الدولار.

فِيْ الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بلغ متوسط ​​سعر برميل خام برنت نحو 112 دولارًا، وهُو سعر ترى الشركات المنتجة للنفط أنه جيد لتحقيق عوائد عالية، بعد سنوات من الانخفاضات التي بدأت عام 2014.

ومع ذلك، فإن المخاوف من الركود الاقتصادي العالمي، إلَّى جانب قوة الدولار الأمريكي، والتنفِيْذ الوشيك لحزمة عقوبات أوروبية تؤثر على النفط الخام الروسي، تحذر من مخاطر عالية على أسعار النفط العالمية.

فِيْ عام 2008، مع ظهُور علامات الركود الاقتصادي نتيجة الأزمة المالية العالمية، شهدت أسعار النفط الخام أحد أكبر الانخفاضات على الإطلاق فِيْ تاريخ صناعة الطاقة التقليدية، مع الإشارة إلَّى البيانات التاريخية عَنّْ النفط الخام.

بحلول نهاية النصف الأول من عام 2008، كان سعر برميل خام برنت 148 دولارًا، مدفوعًا بمخاوف من نقص الطلب، ونقص الاستثمار فِيْ صناعة الطاقة التقليدية، والمخاوف من أزمة مالية يمكن أن تؤثر على إمدادات الخام. .

لكن بحلول نهاية عام 2008، وصل سعر برميل خام برنت إلَّى 35 دولارا، مدفوعا بالركود الاقتصادي العالمي وتراجع الطلب على النفط الخام، إضافة إلَّى استمرار المنتجين فِيْ ضخ كَمْيات من النفط إلَّى الأسواق العالمية.

ما يثير مخاوف اليوم من تكرار سيناريو 2008، هُو أن خطر الركود أصبح له تأثير قوي على أسعار النفط الخام، والتي قد يتم الإعلان عَنّْها رسميًا نهاية العام الجاري.

وقد يشهد هذا التوقيت ضغوطاً إضافِيْة تتمثل فِيْ تحديد الأثر الحقيقي لوقف استيراد النفط الخام والمشتقات الروسية من قبل دول الاتحاد الأوروبي، وتعافِيْ بعض الأسواق من مشاكل إنتاج الخام.

فِيْ هذه المرحلة، قد يشهد الطلب العالمي على النفط تباطؤًا، خاصة فِيْ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين، بسبب مخاوف من تراجع الاقتصاد، مما يعَنّْي زيادة المعروض فِيْ الأسواق.

الولايات المتحدة هِيْ أكبر مستهلك للنفط الخام فِيْ العالم بمتوسط ​​يومي 17 مليون برميل، تليها الصين فِيْ المرتبة الثانية بمتوسط ​​استهلاك يومي 13 مليون برميل فِيْ اليوم، والمملكة المتحدة تستهلك حوالي 1.5 مليون برميل فِيْ اليوم. يوم.

لكن ما يعتمد عليه المنتجون هُو أن المستثمرين حول العالم يعتقدون أن أي سعر لبرميل النفط أقل من 100 دولار لن يكون مجديًا لتنفِيْذ استثمارات طويلة الأجل فِيْ سوق الطاقة التقليدية.

سبب هذه التوقعات، بحسب خبراء فِيْ سوق النفط الخليجي، هُو أن خطط العالم للتحول فِيْ مجال الطاقة الخضراء قد تؤثر على عوائد الاستثمارات النفطية بعد 10-20 سنة، وبالتالي يرون أن الاستثمار سيكون عالي المخاطر. .

ومع ذلك، قد تدفع هذه القضية أسعار النفط للحفاظ على مستوياتها المرتفعة، لأن تقليل الاستثمار يعَنّْي خفض الإنتاج وبالتالي تقليل المعروض من النفط داخل الأسواق العالمية، مما يعَنّْي الحفاظ على الأسعار عَنّْد مستويات حوالي 100 دولار.

هذه العوامل المتناقضة ستبقي سوق النفط العالمي عرضة للتقلبات الحادة فِيْ الأسعار، خاصة مع التحول الأخضر البطيء للطاقة، مما سيبقي الطلب على النفط الخام فِيْ الظروف العادية عَنّْد مستويات الارتفاع.

ولكن على المدى القصير، يظل الركود هُو أكبر عامل ضغط على كل من الأسعار والأسواق، مما قد يدفع الأسعار إلَّى الانخفاض إذا أعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الركود.