أسواق الطاقة.. هل يختبر العالم أسعار 130 دولارا لبرميل النفط مجددا

فِيْ الوقت الذي هدأت فِيْه أسعار النفط الخام قليلا عَنّْ مستويات مارس وأبريل الماضيين التي بلغت 138-120 دولارا للبرميل، لكن المخاوف من اختبار الأسعار المرتفعة مرة أخرى ما زالت قائمة.

مع اجتياح أزمة الطاقة لأوروبا، قدمت أسواق النفط العالمية ارتياحًا متواضعًا، مع انخفاض أسعار النفط الخام وتزايد قلق المتداولين بشأن الاقتصاد العالمي، لكن هذا الهدوء شابته مخاوف أساسية.

فِيْ الوقت الحالي، يرحب زعماء العالم، الذين حاربوا التضخم المرتفع منذ عقود، بالنفط الأرخص. الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي هاجم شركات الطاقة الأمريكية متهماً إياها بالتربح فِيْ زمن الحرب، أعرب مرة أخرى عَنّْ غضبه بشأن انخفاض سعر الغالون من 5 دولارات إلَّى 3.9 دولارات.

سيناريوهات مروعة

تجنبت أسواق النفط السيناريوهات المروعة التي كان محللو الطاقة يحذرون منها منذ حوالي ستة أشهر، عَنّْدما بدت صدمة على غرار السبعينيات حتمية، حيث أدت زيادة الطلب بعد الوباء إلَّى خلق احتمال حدوث اضطراب جديد فِيْ الإمدادات.

وقال جي بي مورجان فِيْ مذكرة بحثية قبل ستة أشهر إن نفط برنت قد يصل إلَّى 300 دولار للبرميل إذا أدت العقوبات الغربية ضد روسيا إلَّى إغلاق كبير لقطاع النفط فِيْ البلاد.

لكن يتم تداوله اليوم عَنّْد 100 دولار للبرميل، بانخفاض أكثر من 28 ٪ منذ أعلى مستوى هذا العام بالقرب من 140 دولارًا، والذي سجله فِيْ الأيام التي أعقبت الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ فبراير.

لكن لا ينبغي لأحد أن يكون متفائلاً للغاية بشأن سوق أكثر ليونة. يمكن أن تنخفض أسعار النفط لأسباب وجيهة، مثل الاختراقات التكنولوجية التي تقلل الطلب أو تحرر المزيد من العرض، وأيضًا لأسباب سيئة، مثل الركود.

ما سبب تراجع أسعار النفط

ينخفض ​​سعر اليوم ليس بسبب وفرة العرض، ولكن لأن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة يزيدان المخاوف من الركود، خاصة فِيْ أوروبا، وبالتالي انخفاض الطلب على مصادر الطاقة.

يلقي الطلب الفاتر على النفط فِيْ الصين بثقله أيضًا على السوق التي نمت للاعتماد على تعطش البلاد المستمر لمزيد من النفط الخام، لكن تحالف أوبك + فِيْ حالة تأهب لاحتمال انهِيْار الطلب.

فِيْ روسيا، لم تخدش العقوبات الغربية قطاع النفط. بعد تراجع إنتاج النفط الروسي بعد الحرب على أوكرانيا، عاد الإنتاج متجاوزًا مستوياته فِيْ فبراير الماضي، ليسجل 11 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

سبب غير صحي

هناك قضية أخرى ساهمت فِيْ خفض الأسعار، لكنها ليست صحية ولا مستدامة، وهِيْ أمر الرئيس جو بايدن بضخ النفط من مخزون الطوارئ الفِيْدرالي إلَّى السوق.

ساعد هذا فِيْ وضع حد للأسعار، لكن إبقاء السوق فِيْ حالة تأهب لقرار الحكومة بالإفراج عَنّْ كَمْيات تاريخية من نفط الطوارئ ليس بالوضع الطبيعي.

بعض هذه العوامل الهبوطية لها تاريخ انتهاء صلاحية، وينتهِيْ برنامج إطلاق النفط الأمريكي بحلول نوفمبر، وسيتعين تجديد مخزونات الطوارئ، أي زيادة الطلب على النفط الخام.

فِيْ كانون الأول (ديسمبر)، من المقرر أن تحظر أوروبا والمملكة المتحدة التأمين على السفن التي تحمل الخام الروسي، وهِيْ خطوة يمكن أن تقلل بشدة الصادرات الروسية بطريقة لم تفعلها العقوبات بعد.

المخاوف الاقتصادية لا تزال فِيْ الواقع تضرب الطلب ؛ قد يؤدي الركود العميق إلَّى قلب جميع أساسيات أسواق السلع الأساسية، كَمْا حدث فِيْ الثمانينيات، عَنّْدما أفسحت الندرة الطريق إلَّى ما يقرب من عقد من الوفرة.

فترات الركود وسعر النفط

لكن فترات الركود القصيرة تميل إلَّى خفض الطلب على النفط لفترة وجيزة فقط. عَنّْدما تتعافى الاقتصادات، ينتعش الاستهلاك أيضًا.

فِيْ غضون ذلك، تتضاءل الطاقة الإنتاجية الفائضة لأوبك – مصدر قوتها السوقية لعقود. حتى إنتاج التكتل الآن أقل بكثير من حصته، مع انخفاض إنتاج بعض الأعضاء.

وتناقش المملكة العربية السعودية، المنتج الرئيسي لمنظمة أوبك، والتي لديها طاقة إنتاجية فائضة كافِيْة لنشرها، بالفعل تخفِيْضات جديدة للإنتاج لدعم الأسعار، وهِيْ فكرة ستثير قلق الدول المستهلكة.

لا يزال الاستثمار فِيْ الإنتاج الجديد خارج أوبك بطيئًا، حيث تحجم وول ستريت عَنّْ تمويل المزيد من مشاريع الوقود الأحفوري التي ستجعلها سياسة المناخ عفا عليها الزمن.