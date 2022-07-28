أسواق الطاقة.. هل يكون الدولار عامل ضغط على أسعار النفط

فِيْ أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية، شكلت أسعار الدولار عاملاً ضغطًا يؤثر على الطلب على النفط الخام عالميًا.

على الرغم من تراجع مؤشر الدولار الأمريكي فِيْ التعاملات المسائية، أمس الأربعاء، بسبب تصريحات رئيس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي حول تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، يتجه الدولار للارتفاع بقوة.

عالمياً، يشكل تداول النفط الخام بعملة الدولار حوالي 70٪ من إجمالي مبيعات الخام عالمياً، مما يعَنّْي أن قوة الدولار تشكل عامل ضغط على أسعار النفط.

وذلك من خلال ارتفاع تكلفة شراء الخام للدول التي لديها عملتها الخاصة وغير مرتبطة بالعملة الأمريكية، وبالتالي فإن قوة الدولار تزيد من تكلفة شراء النفط الخام لتلك الاقتصادات.

فِيْ أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية، كانت أسعار الدولار عامل ضغط يؤثر على الطلب على النفط الخام عالميًا، وبالتالي تجد أسعار العقود الآنية والمستقبلية للنفط تتجه نحو الانخفاض.

فِيْ وقت سابق من هذا الشهر، بلغ مؤشر الدولار 109 نقاط فِيْ المتوسط ​​، وهُو أعلى مستوى مقابل سلة من ست عملات رئيسية فِيْ 21 عامًا، وتسبب فِيْ إجهاد الدول المستوردة للنفط.

فِيْ التعاملات المبكرة يوم الخميس، ارتفع النفط بأكثر من دولار للبرميل، مواصلا مكاسبه عَنّْ الجلسة السابقة، مدعوما بتحسن الرغبة فِيْ المخاطرة بين المستثمرين، فِيْما تلقت الأسعار دعما من تراجع مخزونات الخام الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 1.20 دولار أو 1.1 بالمئة إلَّى 107.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 400 بتوقيت جرينتش.

رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية يوم الأربعاء، بما يتماشى مع التوقعات للسيطرة على التضخم، فِيْ حين انخفض الدولار على أمل مسار أبطأ لرفع أسعار الفائدة.

وكشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مساء الأربعاء، أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره مليون برميل، فِيْ حين زاد الطلب على البنزين فِيْ الولايات المتحدة بنسبة 8.5 فِيْ المائة على أساس سنوي. أساس أسبوعي.

الركود يحدق فِيْ الأسواق

بينما أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أن اقتصاد بلاده ليس فِيْ حالة ركود حاليًا، أشار إلَّى أن الاقتصاد يتباطأ، مما يعَنّْي أن فرضية الدخول فِيْ ركود قد تصبح حَقيْقَة بحلول عام 2023.

إن الركود فِيْ الاقتصاد الأمريكي يعَنّْي أن الطلب الاستهلاكي سينخفض ​​، وبالتالي سينخفض ​​الإنتاج، وهذا يؤدي إلَّى تراجع الطلب على الطاقة، بين أكبر مستهلك للنفط الخام فِيْ العالم، بمتوسط ​​يومي 17 مليون برميل.

سيؤدي هذا السيناريو إلَّى دفع أسعار النفط الخام إلَّى الانخفاض، ولكن ليس بالحدة التي كانت عليها فِيْ عام 2008 مع دخول الاقتصاد الأمريكي فِيْ حالة ركود، يليه الاقتصاد العالمي.

فِيْ ذلك العام، كان متوسط ​​سعر برميل النفط فِيْ يونيو 2008 هُو 147 دولارًا، ولكن مع إعلان أرقام النمو السلبية، كان متوسط ​​سعر برنت 35 دولارًا للبرميل فِيْ ديسمبر 2008.

لذلك، تشير التقديرات إلَّى أن تحالف أوبك + سيبقى فِيْ مكانه بعد عام 2022، تحسبا لأية مفاجآت فِيْ الاقتصاد العالمي، ودخول أكبر اقتصاداته فِيْ حالة ركود.