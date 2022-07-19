أسواق الطاقة.. واشنطن تعلق آمالها على نفط “أوبك+” والغاز ينتعش

قال البيت الأبيض إنه يتوقع أن يقوم كبار منتجي النفط فِيْ تحالف أوبك + بزيادة إنتاج الخام فِيْ أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلَّى الشرق الأوسط.

على الرغم من التقارير والبيانات الصحفِيْة التي تفِيْد بأن مستقبل إمدادات النفط فِيْ يد تحالف “أوبك +”، تعتقد الولايات المتحدة أن التحالف سيستجيب لطلب الرئيس جو بايدن بزيادة الإنتاج.

وفِيْ وقت سابق من الأسبوع الجاري، اختتم بايدن زيارة للسعودية التقى خلالها بقادة دول مجلس التعاون الخليجي، فِيْ محاولة لتهدئة أسعار الطاقة فِيْ السوق العالمية، من خلال مطالبة دول الخليج بزيادة إنتاج النفط.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفِيْين يوم الاثنين “سنقيس النجاح فِيْ الأسبوعين المقبلين … نتوقع زيادة الإنتاج” مضيفة أن هذه مسؤولية أوبك +.

تتعرض إدارة بايدن لضغوط لخفض أسعار البنزين والتكاليف الأخرى للمستهلكين قبل انتخابات الكونجرس فِيْ 8 نوفمبر، حيث يسعى حزبه الديمقراطي للاحتفاظ بالسيطرة على مجلسي الكونجرس.

ستعقد أوبك +، التي تضم فِيْ عضويتها السعودية وروسيا، اجتماعها المقبل فِيْ الثالث من أغسطس المقبل، وسط توقعات بإبقاء سياسة الإنتاج الحالية دون تغيير.

فِيْ غضون ذلك، أغلقت أسعار النفط الخام تعاملات يوم الاثنين، مرتفعة بأكثر من 4٪ إلَّى 105 دولارات للبرميل من خام برنت، فِيْ وقت يتوقع فِيْه محللو سوق الطاقة استمرار الأسعار فِيْ الارتفاع.

فِيْ سوق الغاز الطبيعي، يبدو أن الدول الأوروبية تواصل محاولاتها لفطم نفسها عَنّْ الغاز الروسي، من خلال البحث عَنّْ مصادر بديلة، أو تنويع مصادر الحصول على الغاز الطبيعي.

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، أن شركة النفط والغاز الحكومية سوناطراك ستوقع، الثلاثاء، اتفاقية مع شركات طاقة أمريكية وفرنسية وإيطالية لضخ كَمْيات كبيرة من الغاز لإيطاليا.

وجاءت تصريحات تبون خلال مؤتمر صحفِيْ عقده مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، فِيْ ختام الدورة الرابعة للجنة الجزائرية العليا المشتركة بين البلدين بالعاصمة الجزائرية.

وقال تبون “غدا سيتم توقيع اتفاقية مهمة لسوناطراك مع أوكسيدنتال (الأمريكية) وإيني (الإيطالية) وتوتال (الفرنسية) بقيمة 4 مليارات دولار، ستسمح لإيطاليا بتوريد كَمْيات أكبر من الغاز الجزائري.

ولم يقدم تبون مزيدًا من التفاصيل حول الاتفاقية، لكن يبدو أنها استثمار جديد لزيادة إنتاج الغاز بين هذه المجمعات النفطية الشريكة لسوناطراك والناشطة فِيْ الجزائر.

وأعلنت الجزائر، الجمعة، أنها قررت ضخ كَمْيات إضافِيْة من الغاز الطبيعي تصل إلَّى 4 مليارات متر مكعب باتجاه إيطاليا، خلال الأيام المقبلة، لتصل إلَّى 6 مليارات متر مكعب حتى نهاية عام 2022.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي خلال مؤتمر صحفِيْ أمس الاثنين، إن الجزائر “أصبحت المورد الأول للطاقة لبلدنا فِيْ الأشهر الأخيرة” بعد أن كانت روسيا فِيْ المقدمة.

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان رئيس الدولة، ورئيس الجمهُورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، أمس الاثنين، توقيع اتفاقيتين، الأولى اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة فِيْ مجال الطاقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة. والثاني هُو اتفاق شراكة إستراتيجية بين أدنوك وتوتال إنرجي.

تركز الشراكة الأولى على تعزيز أمن الطاقة، وتوفِيْر طاقة ميسورة التكلفة وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلَّى دفع العمل المناخي الفعال استعدادًا للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28) الذي سيعقد فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ عام 2023.

تستند اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة إلَّى علاقات ثنائية وثيقة وراسخة وشراكات طويلة الأمد بين الإمارات وفرنسا، وتستفِيْد من مكانة الإمارات العربية المتحدة الرائدة فِيْ العالم كَمْورد مسؤول وموثوق للطاقة، حيث تمتلك الإمارات العربية المتحدة سادس أكبر احتياطي نفطي فِيْ العالم وتلتزم بالمساهمة فِيْ ضمان أمن الطاقة العالمي.

وقع الاتفاقيتان الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبرونو لو مير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، وأغنيس بانييه روناتشر وزيرة دولة الإمارات العربية المتحدة. انتقال الطاقة فِيْ فرنسا، فِيْما وقع الاتفاقية الثانية الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وباتريك بويان الرئيس التنفِيْذي لشركة توتال.

فِيْ موضوع متصل، قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي فِيْ الولايات المتحدة بنسبة 7٪ يوم الاثنين، وهُو أعلى مستوى فِيْ خمسة أسابيع، وسط توقعات بطقس أكثر حرارة وزيادة الطلب بشكل أكبر من المتوقع هذا الأسبوع.

أدت موجة الحر بالفعل إلَّى زيادة الطلب على الكهرباء إلَّى مستويات قياسية فِيْ مناطق قليلة من الولايات المتحدة، بما فِيْ ذلك تكساس وولايات أخرى فِيْ أمريكا الوسطى، بينما تزيد المنازل والشركات من استخدام مبردات الهُواء وسط درجات حرارة شديدة الحرارة.