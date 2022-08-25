أسواق الطاقة والحرب.. النرويح “شمعة” تحترق من أجل أوروبا

فِيْ الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها من أزمة الغاز الطبيعي، والتي سرعان ما تحولت إلَّى سلاح اقتصادي قاتل، تدين أوروبا بدين النرويج.

صعدت النرويج، وهِيْ مورد ديمقراطي وموثوق للغاز إلَّى أوروبا، للمساعدة فِيْ إبقاء الأضواء مضاءة فِيْ جميع عواصم أوروبا، وتعظيم الإنتاج حتى على حساب إنتاجها النفطي، فِيْ محاولة لاستبدال الطاقة الروسية بطاقتها الخاصة.

لكن مع ارتفاع سعر الغاز الطبيعي لأكثر من الضعف منذ أن بدأت روسيا فِيْ خنق الصادرات من يونيو الماضي، هناك هزات قوية فِيْ صناعة الغاز.

إنتاج الغاز فِيْ النرويج

من المتوقع أن تنتج النرويج نحو 122 مليار متر مكعب من الغاز هذا العام، بحسب التوقعات الرسمية الصادرة فِيْ مايو، بزيادة 8٪ عَنّْ عام 2022، وقد تتجاوز الرقم القياسي المسجل قبل خمس سنوات.

توقعت مديرية البترول النرويجية فِيْ يناير أن يصل إنتاج الغاز إلَّى 118 مليار متر مكعب فِيْ عام 2026، أو أقل من المستويات الحالية.

فِيْ يوليو الماضي، سجلت قيمة صادرات النرويج من الغاز الطبيعي رقما قياسيا بلغ 128.4 مليار كرونة (13.26 مليار دولار)، مع زيادة الطلب من أوروبا.

يقترح الأوروبيون على النرويج أن الوقت قد حان لمطالبة النرويج بالمزيد وإنتاج المزيد، ليس هذا فقط، ولكن الدول الأوروبية طلبت من النرويج الموافقة على خفض السعر الذي تبيع به غازها لأسواق دول الكتلة. .

هذه المقترحات ليست رسمية بعد، لمطالبة النرويج بخفض الأسعار وبذل جهد لزيادة الإنتاج، لكنها آراء يتم بثها بشكل خاص من قبل المسؤولين التنفِيْذيين فِيْ مجال النفط والغاز داخل دول الكتلة.

حجة أوروبا

الحجة التي يتمسك بها الأوروبيون فِيْ هذه المقترحات هِيْ كالتالي “أوروبا، سواء أرادت الاعتراف بذلك أم لا، متورطة فِيْ حرب اقتصادية نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا”.

أكبر تهديد لدعم أوروبا لكييف، كَمْا يفهمه فلاديمير بوتين جيدًا، هُو أن أزمة الطاقة تتحول إلَّى أزمة اقتصادية. لم تعد أسعار الغاز مرتفعة فحسب، بل أصبحت بسرعة أسلحة اقتصادية.

على الرغم من أن مكاسب الغاز من النرويج تبدو ممكنة اليوم، إلا أن الدول الأوروبية ترى أنه من المصالح الإستراتيجية لأوسلو الوقوف إلَّى جانب الكتلة بينما تقع فِيْ ركود عميق.

لكن بالأرقام، فإن الغالبية العظمى من إمدادات الغاز النرويجية تذهب عبر خط أنابيب إلَّى أوروبا، مما يشكل حوالي ربع إمدادات القارة. بالنسبة للمملكة المتحدة، يمثل الغاز النرويجي 40٪ من الإمدادات.

توقعت الحكومة النرويجية فِيْ مايو الماضي أن تقترب عائداتها من النفط والغاز بالفعل من 100 مليار يورو هذا العام ؛ فِيْ بلد يبلغ عدد سكانه 5.4 مليون نسمة.

يبلغ سعر هذا المبلغ حوالي 18000 يورو للفرد، أو أكثر من إجمالي الإنفاق العام لحكومة المملكة المتحدة للفرد فِيْ 2022/21.

تضاعفت أسعار الغاز منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية وحتى منذ الربع الثالث من عام 2022، ويتم تداولها الآن بأكثر من عشرة أضعاف المستوى المتوسط ​​الذي كانت عليه خلال العقد الماضي.

من الواضح أن النرويج لديها مجال مالي كبير. كانت عائدات النفط والغاز أقل من 30 مليار يورو العام الماضي، لكن الحرب تضع البعض فِيْ الجانب الرابح حتى لو لم يرغبوا فِيْ ذلك حقًا.

من الناحية التجارية، سيبقى المستثمرون على المدى الطويل فِيْ قطاع الطاقة فِيْ النرويج، التي كانت اليوم المنقذ للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فِيْ معركة الطاقة مع روسيا.

ومع ذلك، فإن فرضية خفض النرويج لأسعار الغاز بشكل كبير فِيْ أوروبا قد لا تكون فِيْ صالحها أو فِيْ مصلحة الصناعة، لأنها كانت ستنقذ دول الكتلة على حساب مصالحها الاستراتيجية، من خلال الوصول إلَّى الأمن المالي من مبيعات الغاز.

الأسعار والمعضلة السياسية

فِيْ حين أنه قد يكون من الصعب ابتلاع أي تخفِيْضات فِيْ الأسعار سياسيًا داخل النرويج، فإن أوسلو لها مصلحة فِيْ المساهمة فِيْ استقرار الاقتصاد الأوروبي ودعم أوكرانيا.

فِيْ هذا الوضع الحالي، فإن الخيار الذي قد يكون منطقيًا لكلا الطرفِيْن هُو التمسك بالعقود طويلة الأجل بأسعار أقل بكثير من السعر الفوري اليوم، ولكن أعلى بكثير من المتوسط ​​التاريخي.

مثل هذا الحل لن يكون حلاً سحرياً ؛ من المرجح أن تظل أسعار سوق الغاز الأوروبية مرتفعة من أجل جذب الشحنات المطلوبة من الغاز الطبيعي المسال بعيدًا عَنّْ آسيا.

النرويج أيضًا أكثر عرضة للتقلبات فِيْ الاقتصاد العالمي، مدفوعة فِيْ جزء كبير منها بأسعار الطاقة المتقلبة هذا العام، وهُو ما قد يتضح على الفور.

وخسر صندوق ثروتها السيادية البالغة قيمته 1.2 تريليون دولار، والذي يستثمر عائدات عقود من إنتاج النفط والغاز، 14.4 فِيْ المائة، أو 174 مليار دولار، فِيْ النصف الأول من هذا العام، أكثر مما يمكن أن تحققه الحكومة من أسعار النفط والغاز القياسية.

تدرك النرويج أيضًا الخطر الذي يهدد الطلب طويل الأجل على الغاز من هذه الأزمة ؛ تعتمد رغبتها فِيْ بناء اقتصاد طاقة مستقبلي على مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح البحرية والهِيْدروجين “الأزرق”.