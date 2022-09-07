أسواق المال الإماراتية ترفع شهِيْة الأجانب للاستثمار.. “مكاسب مليارية”

وصعدت أسواق الأسْهُمْ الإماراتية بأكثر من 10 مليارات درهم بنهاية جلسة منتصف الأسبوع، وسط مشتريات من قبل مستثمرين أجانب.

استهدفت المشتريات الأجنبية خلال جلسة منتصف الأسبوع الأسْهُمْ القيادية فِيْ القطاع المالي فِيْ سوق أبوظبي.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.62 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس إلَّى 2.63 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.067 تريليون درهم للأسهم المدرجة فِيْ سوق أبوظبي للأوراق المالية و 563.8 مليار درهم للأسهم المدرجة. فِيْ سوق دبي المالي.

وجذبت الأسْهُمْ المحلية أكثر من 1.68 مليار درهم فِيْ السيولة، موزعة على 1.37 مليار درهم فِيْ سوق أبوظبي و 197.15 مليون درهم فِيْ سوق دبي. وتم تداول حوالي 255.1 مليون سهم من خلال تنفِيْذ أكثر من 15.3 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي “Vacdis 15” بنسبة 0.63٪ ليغلق عَنّْد 9714.39 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم القطاع المالي، فِيْما بلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 3382.31 نقطة.

وضخ المستثمرون الأجانب نحو 110.6 مليون درهم نتيجة شراء فِيْ سوق أبوظبي، بعد أن أجروا مشتريات بقيمة 305.9 مليون درهم، مقابل مبيعات 195.2 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم مثل “العالمية القابضة” بنسبة 2.58٪، متصدرة قائمة الأنشطة بسيولة تجاوزت 374 مليون درهم، وكذلك “أبوظبي الأولى” بنسبة 0.77٪، ” طاقة “0.82٪”، “Multiplay” 0.47٪، “أبو ظبي الإسلامي” 0.34٪.

وفِيْ سوق دبي، ارتفع “الإمارات دبي الوطني” بنسبة 1.92٪، و “بنك المشرق” بنسبة 1.26٪، متصدراً قائمة النشاط بعد جذب السيولة بنحو 118.8 مليون درهم، فِيْما استقر “ديوا” دون تغيير عَنّْد 2.57 درهم، مستقطباً أكثر من 10.5. مليون درهم.