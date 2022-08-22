أسواق النفط تعمّق خسائرها.. برنت يهبط إلَّى 92.50 دولار للبرميل

وتراجعت أسعار النفط 4٪ خلال تعاملات يوم الاثنين منهِيْة ثلاث جلسات من المكاسب.

جاء التراجع بسبب مخاوف من أن تؤدي الزيادات الكبيرة فِيْ أسعار الفائدة الأمريكية إلَّى تباطؤ اقتصادي عالمي وتقويض الطلب على الوقود.

وتراجعت عقود خام برنت تسليم أكتوبر 4.10 بالمئة إلَّى 92.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 1415 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط القياسي تسليم سبتمبر، والتي تنتهِيْ تعاملاتها بنهاية جلسة اليوم، إلَّى 86.60 دولار للبرميل.

قلص الخامان القياسيان خسائرهما فِيْ وقت لاحق إلَّى حد ما، مع تداول برنت عَنّْد 93.10 دولارًا للبرميل والخام الأمريكي عَنّْد 87.25 دولارًا.