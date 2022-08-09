أسوان يتعاقد مع لاعب النجم الساحلي السابق

أعلن نادي أسوان عن صفقاته الصيفية الثامنة لميركاتو، لتقوية صفوف الفريق الكروي الأول للنادي، بالتعاقد مع لاعب نجم الساحل التونسي السابق.

تمكن مسئولو نادي أسوان من التعاقد مع محمود صابر لاعب فريق سيراميكا كليوباترا ضمن دعم منتخب الجنوب.

محمود صابر يبلغ من العمر 21 عامًا، من النادي الأهلي، ولعب لنادي نجم الساحل التونسي تحت 21 عامًا وسيراميكا كليوباترا.

وعلى مستوى المنتخب ارتدى قميص المنتخب المصري تحت سن 19 و 20 سنة حيث يمكنه اللعب في مراكز مختلفة في مركز الدفاع والظهير الأيمن ووسط الملعب.

وكان نادي أسوان قد دعم الفريق الأول لكرة القدم بسبعة تعاقدات هم الجابوني مالك إيفونا، والحارس محمد الغندور، والجناح محمود عبد الحكيم، والجناح المغربي أحمد بلحاج، وإبراهيم عايش، ومحمد شيكا.

جدير بالذكر أن نادي الفريق الأول لكرة القدم في أسوان قد تمت ترقيته إلى الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي وتعاقد مع ربيع ياسين لتولي القيادة الفنية.