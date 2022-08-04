أسوان يرد على أنباء المفاوضات مع المغربي وليد أزارو

وليد عزارو

علق المدير الرياضي لأسوان هيثم عرابي على الأنباء الأخيرة حول مفاوضات النادي مع المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق.

وقال هيثم عرابي خلال تصريحاته للمركز الإعلامي “وليد أزارو لاعب كبير وإضافة لأي فريق، لكننا لم نتفاوض معه كما ورد، وقد أكملنا ملف التعاقد مع لاعبين أجانب حسب الخطة. تابعنا. “

وأضاف “أنا مندهش من نشر بعض الأخبار عن اتفاقيات أسوان، ويتم تداولها في نفس الوقت، ونحن أساسًا لا نتفاوض معهم”.

وتابع “سنعلن عن اتفاقيات أخرى لاحقًا، وبمجرد اكتمالها سأوضح كل شيء”.

ووقعت أسوان 6 صفقات حتى الآن وهم مالك إيفونا وحارس المرمى محمد عصام الغندور ومحمود عبد الحكيم والمغربي أحمد بلحاج ويوسف أحمد حسن وإبراهيم عايش.