أسوان يعلن عن صفقته السابعة رسمياً استعداداً للموسم الجديد

أعلن نادي أسوان، خلال الساعات القليلة الماضية، الانتهاء من اتفاقية جديدة لتعزيز صفوف الفريق الكروي الأول للنادي النوبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادًا للموسم الجديد.

تمكن نادي أسوان من إبرام اتفاقية عقد مع اللاعب محمد السيد خليل “شيكا” مهاجم بتروجيت السابق وفريق الشباب السابق، ضمن خطة لتعزيز زهرة الجنوب للمشاركة في الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل. ..

يعتبر شيكا (25 عاما) من الناشئين في شركة المقاولون العرب، وله خبرة في نوادي طنطا والشرق وبتروجيت، بالإضافة إلى مشاركته مع فريق الشباب تحت قيادة معتميد جمال. .

الشيك هو سابع صفقة يغلقها نادي أسوان هذا الموسم، حيث ضمنت تعاقد المهاجم الغابوني مالك إيفونا، والحارس محمد عصام الغندور، ومحمود عبد الحكيم، داخل الجناح، والمغربي أحمد بلحاج، لاعب إسباني سابق من سرقسطة. بث مباشر إلى جانب لاعب الوسط يوسف أحمد حسن ولاعب الوسط إبراهيم

يواصل فريق أسوان استعداداته القوية للموسم المقبل بمعسكر الإسكندرية الذي يستمر حتى 24 أغسطس.