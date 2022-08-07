أسوان يفاوض 6 لاعبين من الأهلي

الاهلي

أبدى نادي أسوان رغبته في الحصول على 6 لاعبين من صفوف النادي الأهلي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

أكد هيثم عرابي المدير الرياضي لنادي أسوان، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “كورة كل يوم” الذي تبثه قناة الحياة، أنه دخل في مفاوضات مع النادي الأهلي، من أجل طلب التعاقد مع. 6 صفقات. ، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشار إلى أن هؤلاء اللاعبين مدرجون في قائمة ريد كاسل لمباراة الاتحاد بالإسكندرية المقررة مساء الأحد.

وقال إنه تواصل الأسبوع الماضي مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق كرة القدم الأول لنادي الزمالك ليضم لاعبا من القلعة البيضاء بأسوان.