أسوان يكشف آخر تطورات التعاقد مع إيفونا ويطلب ضم مدافع الاهلي

كشف الشافعي صالح رئيس نادي أسوان عن آخر أنباء التعاقد مع الغابوني مالك إيفونا مهاجم الأهلي السابق.

وكتب هيثم عرابي وكيل اللاعب عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صباح اليوم “وصل لاعب الجابون الدولي مالك إيفونا البالغ من العمر 29 عامًا مؤخرًا، في صفقة انتقال مجانية لمدة عامين. نادى اسوان.

وقال رئيس أسوان في تصريحات متلفزة “تم الاتفاق مع مدير التوظيف هيثم عرابي على عدم تفعيل العقد مع الغابوني مالك إيفونا قبل ضمان سلامة اللاعب”.

وأوضح “إيفونا لا يمكن إنكارها، لكن في النهاية نسعى لضمان سلامته واجتياز الفحوصات الطبية، قبل التعاقد معه، وهو ما تم في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم وستظهر النتيجة غدًا”.

وختم “نود التعاقد مع رامي ربيعة مدافع الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي”.

يشار إلى أن إيفونا لعب للأهلي لمدة 6 سنوات، حيث لعب 24 مباراة في بطولة الدوري، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 4 أهداف، قبل أن ينتقل إلى نادي تيانجين الصيني صيف 2017، مقابل 8 ملايين دولار.