أسوق المال تحبس الأنفاس.. حذر وترقب للتضخم الأمريكي

ينتظر المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين فِيْ الولايات المتحدة، لقياس ما إذا كان بنك الاحتياطي الفِيْدرالي سيخفف من معركته ضد التضخم ويخلق بيئة أفضل للنمو الاقتصادي.

تُعد توقعات التضخم مكونًا حيويًا يراقبه صانعو السياسة النقدية فِيْ البنك المركزي الأمريكي عَنّْ كثب أثناء قيامهم بفاعلية بزيادة أسعار الفائدة لاحتواء ضغوط الأسعار التي وصلت إلَّى أعلى مستوياتها فِيْ أربعة عقود.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن ينخفض ​​التضخم السنوي فِيْ أمريكا إلَّى 8.7 بالمئة فِيْ يوليو تموز مقارنة بـ 9.1 بالمئة فِيْ الشهر السابق.

تتوقع الأسواق المالية قراءات التضخم المقرر إجراؤها غدًا فِيْ أكبر اقتصاد فِيْ العالم، بعد البيانات القوية عَنّْ التوظيف فِيْ الولايات المتحدة، والتي خيبت الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي قد يخفف سلسلة رفع أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم المتزايد.

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية اليوم مقابل سلة من ست عملات متنافسة، إلَّى 106.23 نقطة وبقي دون أعلى مستوى له فِيْ أسبوع بلغ يوم الجمعة عَنّْد 106.93 نقطة.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم التضخم على أساس سنوي عَنّْد 8.7 بالمئة أعلى بشكل ملحوظ، لكنه لا يزال أقل من 9.1 بالمئة الشهر الماضي. يهدف الاحتياطي الفِيْدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلَّى خفض التضخم إلَّى 2٪.

تراجعت الأسْهُمْ الأوروبية يوم الثلاثاء بعد أن فشلت الأسْهُمْ ذات القيمة فِيْ تمديد ارتفاعها منذ بداية الأسبوع، حيث كان المستثمرون حذرين من بيانات التضخم الرئيسية فِيْ الولايات المتحدة، بحثًا عَنّْ أدلة على تحرك الفائدة المقبل لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي.

أظهر مسح أجراه فرع الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ نيويورك أن توقعات المستهلكين لمستويات التضخم تراجعت بشكل حاد خلال عام وخلال ثلاث سنوات فِيْ يوليو الماضي.

وبحسب الاستطلاع، انخفض متوسط ​​توقعات التضخم لمدة عام بمقدار 0.6 نقطة مئوية، وانخفضت توقعات التضخم لثلاث سنوات بنسبة 0.4 نقطة مئوية إلَّى 3.2٪، وهُو ما يمثل أدنى مستوياته منذ فبراير من العام الجاري.

التوقعات

وقال خبراء للعين الاخبار ان التوقعات تشير الى تراجع التضخم وهُو مؤشر جيد يدفع التنمية الاقتصادية ويهدئ المخاوف من شبح الركود او دخول نفق الركود الاقتصادي، مشيرين الى ان كل دول العالم تبنوا سياسة مواجهة التضخم من خلال السياسات النقدية. ووضع حزم تمويل اقتصادي لمحاولة الخروج من النفق.

أوضحت الخبيرة فِيْ الأسواق المالية رانيا يعقوب، أن تراجع التضخم الأمريكي يساهم فِيْ تخفِيْف الانكَمْاش المتوقع على خلفِيْة الظروف الاقتصادية الحالية التي ولّدتها الحرب الروسية الأوكرانية، وتعليق سلاسل التوريد، بحسب ما قالت. .

وأضافت أن التضخم دفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي إلَّى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير فِيْ الفترة الماضية، مما أدى إلَّى خروج الاستثمارات من الأسواق الناشئة، غير أن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلَّى انكَمْاش اقتصادي ووقف عمليات التوسع بسبب ارتفاع تكلفة الاستثمار. التمويل.

وتابعت “توقعات انخفاض التضخم ستدفع الاستثمارات فِيْ الأسواق الناشئة إلَّى الوراء، بينما ستؤدي إلَّى تخفِيْف السياسات النقدية المتشددة وتخفِيْف اتجاهات رفع أسعار الفائدة.

واتفق الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفِيْ مع الرأي السابق، قائلا إن التوقعات بانخفاض التضخم الأمريكي من شأنها تهدئة الوضع واستقرار الاقتصادات العالمية، خاصة أنها تشير إلَّى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة من شأنها أن تهدئ الوضع وهِيْ فِيْ الاتجاه الصحيح. مما يقلل من مخاوف الاقتصاديين من الانكَمْاش الاقتصادي. أو التضخم المصحوب بركود.

المصلحة الأمريكية

وقال شوقي، لكن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي قد يلجأ إلَّى رفع أسعار الفائدة لاحتواء معدلات التضخم، خاصة أننا نواجه موجة ارتفاع الأسعار وزيادة أسعار السلع الغذائية ومتطلبات الإنتاج والوقود بنسب وصلت إلَّى 70٪.

ورفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 225 نقطة أساس منذ مارس الماضي، بهدف مواجهة التضخم الذي بلغ 9.1٪ فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية.

عززت بيانات التوظيف الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي من قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية. رأى التجار أن البيانات تشير إلَّى أن البنك المركزي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع لمكافحة التضخم.

430 مليار دولار

أقر مجلس الشيوخ قانون إنفاق بقيمة 430 مليار دولار يهدف إلَّى مكافحة تغير المناخ وخفض أسعار الأدوية ورفع الضرائب، الأمر الذي من شأنه أن يقلل التضخم المتوقع على المدى المتوسط ​​والطويل، فضلاً عَنّْ عجز الميزانية، وفقًا لوكالة التصنيف موديز.

وقال مادافِيْ بوكيل، النائب الأول لرئيس وكالة موديز لخدمات المستثمرين، إن القانون سيقلل التضخم، لكن ليس فِيْ السنة المالية الحالية أو المقبلة، مشيرًا إلَّى أن القانون لن يزيد الإنتاجية فِيْ غضون عامين إلَّى ثلاثة أعوام.

وفقًا للمشرعين الديمقراطيين، سيقلل القانون عجز الميزانية بنحو 300 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة.

وقال مكتب الميزانية فِيْ الكونجرس الأمريكي إن مشروع القانون سيقلل العجز بمقدار 10.1 مليار دولار خلال تلك الفترة، ويتوقع مكتب الميزانية بالكونجرس أن يصل العجز فِيْ الميزانية الفِيْدرالية فِيْ عام 2022 إلَّى 1.03 تريليون دولار.

بدورها، قالت وكالة التصنيف موديز إن مشروع قانون الإنفاق الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأحد يهدف إلَّى مكافحة تغير المناخ، وخفض أسعار الأدوية الموصوفة ورفع بعض الضرائب على الشركات من شأنه أن يقلل التضخم على المدى المتوسط ​​إلَّى الطويل وكذلك عجز الميزانية العامة.