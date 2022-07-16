أسْعَار مطعم البيك الجديدة 2022

أسعار جديدة فِيْ مطعم البيك من أكثر المواقع المرغوبة على شبكات التواصل الاجتماعي وفِيْ محرك بحث جوجل نظرًا لشعبيته الكبيرة داخل وخارج المملكة العربية السَعُودِيْة، وفِيْ المقال نستعرض القائمة والأسعار الجديدة.

أسعار جديدة فِيْ مطعم البيك

نقدم أسعار وجبات مطعم البيك فِيْ الفقرة التالية –

وجبة سبايسي بيج ماك 11.5 ريال سعودي.

وجبة بيج ماك العادية سعرها 11.5 ريال.

دجاج مسحب عدد سبع قطع بسعر 10.5 ريال.

وجبة دجاج 8 قطع بسعر 14 ريال سعودي.

مقبلات أجنحة الدجاج بدون عظم بسعر 4 ريال سعودي.

سعر المنتج الجديد 1.5 ريال سعودي.

صوص كوكتيل بسعر 1.25 ريال.

ذرة بسعر 5 ريال سعودي.

بطاطس صغير الحجم بسعر 4 ريال.

بطاطس كبيرة مقابل 5 ريال.

سلطة ملفوف بسعر 4 ريال.

حمص بسعر 4 ريال سعودي.

الوجبة تتكون من 8 قطع جمبري جامبو بسعر 29 ريال.

وتتكون وجبة الجمبري العملاق من عشر قطع بسعر 40.5 ريال.

ساندوتش روبيان بسعر 15 ريال.

أسعار سندوتشات البيك وعصائرها

فِيْما يلي أسْعَار العصائر والايس كريم والسندويشات فِيْ البيك –

عصير برتقال طازج بسعر 2 ريال.

بولة آيس كريم فانيليا بسعر 2 ريال سعودي.

بولة آيس كريم فراولة بسعر 2 ريال.

آيس كريم شوكولاتة مقابل 2 ريال.

3 شرائح خبز بسعر 1.5 ريال.

شطيرة بيض مقابل 4 ريال.

ساندوتش بيض بالجبن بسعر 5 ريال سعودي.

سندوتش الفلافل 5 ريال.

دقيق البطاطس مع صلصة الثوم مقابل 5 ريال.

سمك فِيْليه حار بسعر 13 ريال.

أسعار وجبات البيك فِيْ السَعُودِيْة

أسعار الوجبات موضحة أدناه