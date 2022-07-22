أسْعَار مطعم الشيف نصرت فِيْ السَعُودِيْة

قام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ببث أخبار عن أسعار مطعم الشيف نصرت، والتي شغلت أذهان الكثيرين بسبب ارتفاعه الشديد، الأمر الذي جعل المطعم غير مناسب لعدد كبير من فئات المواطنين. لكَمْ من خلال مقالتنا بالتفصيل.

أسْعَار مطعم الشيف نصرت

يقدم مطعم Chef Nusrat عددًا من الأطعمة المشهُورة ولكن بطريقة غير معتادة يعتبرها عددًا من الأشخاص غريبًا إلى حد ما، فهِيْ تضيف الذهب والورقة الذهبية لمعظم الوجبات بطرق مختلفة مما جعل تكلفة الوجبات سترتفع إلى الأسعار التالية

الشريحة الذهبية قطعة من اللحم المشوي وزنها 400 جرام، بسعر 1250 ريال سعودي.

تتكون وجبة نصرت اسباجيتي من شرائح رقيقة من اللحم وزنها 200 جرام بسعر 390 ريال سعودي.

دقيق اللقم وهُو عبارة عن شرائح لحم بقري شرائح رقيقة وزن 200 جرام بسعر 390 ريال سعودي.

طبق من اللحم الطري المتبل بالحَلْيب وصلصة الصويا والبصل ومجموعة من البهارات وزن 300 جرام بسعر 390 ريال سعودي.

تتكون وجبة نصرت سيسلين من 400 جرام من شرائح اللحم البقري المطبوخ مع الخردل والزبدة بسعر 780 ريالاً وتكفِيْ لشخصين، بينما وزن 800 جرام يكفِيْ لأربعة أشخاص بسعر 1560 ريالاً.

برجر يقدم مع لحم بقري مدخن، بصل حَلْو، جبنة وشرائح بطاطا ذهبية بسعر 450 ريال سعودي.

برجر مع لحم بقري مدخن، بصل حَلْو، جبنة وشرائح بطاطا بسعر 175 ريال سعودي.

وجبة كرات اللحم المشوية بأصابع البطاطس بسعر 175 ريال سعودي.

كفتة جبنة مشوية مع أصابع البطاطس، 225 ريال سعودي.

لحم صدر نقي، محمص ومتبّل على طريقة الشيف نصرت، يكفِيْ لثلاثة أشخاص، بسعر 2500 ريال.

الشيف نصرت

هُو طاهِيْ تركي من أصل كردي، بدأ سلسلة من مطاعم اللحوم الفاخرة، وحقق نجاحًا وشعبية كبيرين، ويعرف أيضًا باسم Salt Chef.

من خلال سطور مقالنا أوضحنا لكَمْ أسعار مطعم الشيف نصرت التي تشغل الجميع لارتفاعها المبالغ فِيْه، وطريقة التقديم غير المعتادة التي ينفرد بها مطعم نصرت فِيْ الرياض بالمملكة العربية السَعُودِيْة.