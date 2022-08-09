أشجع قبيلة في السعودية، تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الدول الخليجية والعربية في الوطن العربي من حيث عدد المدن التي تحتويها، إلى جانب اختلاف الثقافة والطبيعة التي تتميز بها في طريقة الحكم هناك الذي يعتبر ملكيا والقوانين والتشريعات التي جعلتها اكثر واحسن استقرارًا وقوة وهذا بدوره قد ساعد في انتشار القبائل بنظامها المميز والأكثر صلابة وشجاعة وترابط.

أشجع قبيلة في السعودية

تحتوي المملكة العربية السعودية على العديد من القبائل الشجاعة والقوية، وهي قبائل قوية وعريقة عاشت على جميع أراضي شبه الجزيرة العربية وهذا منذ العصور القديمة.

وعندما نحاول البحث عن أشجع قبيلة في المملكة العربية السعودية، لا يمكننا تقديم قبيلة واحدة فقط وتذكيرها بابتسامة الشجاعة ؛ نظرًا لأن جميع القبائل في المملكة تتميز بصفات الشجاعة والقوة، فمن الممكن فقط العثور على اختلافات طفيفة في عدد أفرادها، أو موقعهم الذي يميزهم عن غيرهم، حتى آخر هذه الاختلافات.

أفضل القبائل الشجاعة في المملكة

فيما يلي قائمة بأفضل القبائل الشجاعة في المملكة

عند الحديث عن أشجع قبيلة في المملكة العربية السعودية، يجب أن نذكر أولاً قبيلة العتيبة. وهي قبيلة تعود نسبها إلى سيدنا إسماعيل ابن سيدنا إبراهيم عليه السلام. تعتبر هذه القبيلة من أشهر وأقدم القبائل في المملكة.

ثم نأتي إلى قبيلة بني هاشم، وهي من أشرف القبائل على الإطلاق، فهي القبيلة التي خرج منها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك تعتبر من أشهر وأشجع القبائل في المملكة، ويعود نسب هذه القبيلة العظيمة إلى هاشم بن عبد مناف.

كما نجد إحدى القبائل القديمة وهي قبيلة شمر التي تتميز بوجود فروع عديدة في المملكة وخارجها، وهذه القبيلة هي مجموعة تحالفات قبلية في منطقة حائر بين الجبلين.

نجد أيضا قبيلة قحطان. تقع هذه القبيلة في منطقة نجد وفي وادي الزكا. تعتبر من أكبر القبائل في المملكة. وهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام (سنحان، وجانب، ورفيدة).

كما نجد قبيلة تسمى قبيلة بني تميم. هذه القبيلة من بين القبائل الشجاعة في المملكة. تقع القبيلة داخل المملكة وخارجها أيضًا، حيث تنتشر هذه القبيلة في البحرين والكويت والعراق، وتعتبر من القبائل القديمة في شبه الجزيرة العربية.

لدينا قبلة تسمى قبيلة الغاميد. تنسب هذه القبيلة في الأصل إلى عبد الله بن كعب بن الحارث، وتقع هذه القبيلة في جنوب المملكة وتحديداً في مدينة الباحة.

هناك قبيلة معروفة وهي قبيلة مطير. تقع هذه القبيلة في جميع أنحاء المملكة. ليس لها مكان محدد. كما أن لديها امتدادات متعددة في العراق والبحرين والإمارات والكويت وليبيا. تُنسب هذه القبيلة في الأصل إلى سعد بن قيس بن عيلان، وهي من القبائل المعروفة بأنها من أكبر القبائل وأكثرها انتشارًا.

وأخيراً نجد قبيلة الدواسر وهي قبيلة تقع في منطقة نجد بالمملكة ولها امتدادات مختلفة في كل من الكويت والبحرين، وقد نشأت هذه القبيلة من خلال تحالف التغليب والجويد والقبيلة. قبائل زيد، وهذه القبائل من أكبر القبائل في المملكة.

ما هي أكبر قبيلة في المملكة

الحديث عن أشجع قبيلة في السعودية ليس المقياس الوحيد لكفاءة جميع القبائل في المملكة، حيث تحتوي المملكة على عدد كبير جدًا من القبائل المختلفة، وكلهم يتمتعون بأفضل الصفات، وقبيلة عنزة هي من أكبر القبائل في المملكة ويمكن الحديث عن ذلك بناءً على التصنيف التالي

1- التصنيف حسب العدد

تعتبر هذه القبيلة من أكبر القبائل في المملكة من حيث العدد، حيث يزيد عدد أفرادها عن 2 مليون فرد.

وتنسب القبيلة إلى عنزة بن أسد بن ربيعة، ولها جذور تراثية تعود إلى عصور ما قبل الإسلام في المملكة.

وشهدت هذه القبيلة العديد من الحروب التي دارت على أراضي المملكة على مر العصور، وذلك لأنها من أهم القبائل التي امتدت جذورها إلى ما قبل الإسلام والفتح.

هذه القبيلة العريقة لها تأثير كبير وواضح على قلوب المواطنين السعوديين، خاصة أنها عاشت لفترات طويلة وشهدت كل الأحداث أثناء وقبل انتشار الإسلام، ولهذا السبب تعتبر من أكبر القبائل في العدد.

هذه القبيلة، بعد أن شهدت المعارك والحروب، تستحق أيضًا لقب (أشجع قبيلة في المملكة العربية السعودية) جيدًا.

2- التصنيف حسب المنطقة

وقد تميزت هذه القبيلة بتواجدها على مر العصور حيث انتشرت في مناطق عديدة بين دول مختلفة.

انتشرت القبيلة في أماكن كثيرة جدًا في المملكة العربية السعودية، كما أنها تطأ قدمها خارج المملكة في العديد من البلدان الأخرى حتى نرى أنها عبرت خارج حدود المملكة.

انتشارها الكبير في أماكن مختلفة، وترسيخها منذ القدم، سمح لهذه القبيلة بأن تصبح أكبر قبيلة في منطقة تواجدها على مختلف الأراضي العربية.

أقدم القبائل في المملكة

وتجدر الإشارة إلى أن أقدمية القبيلة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقوة شجاعتها العظيمة. لا يمكن لقبيلة حديثة أن تمتلك الجرأة والقوة والشجاعة التي نراها في القبيلة القديمة، والتي نرى أنها تمتلك تراثًا عظيمًا في الدولة.

يمنح القديم والقديم القبيلة ثقة كبيرة، ويجعلها أكثر استقرارًا وشجاعة بسبب التاريخ العظيم الذي مرت به هذه القبيلة على مر العصور، وهذه العصور القديمة تمنحها تجارب مختلفة من حيث المشاركة في الحروب والمشاكل وجميع الأحداث التي تمر بها الدول عبر الزمن، وهناك الكثير في مملكة القبائل القديمة التي تواجدت منذ آلاف السنين حتى الوقت الحاضر، ومن أشهرها

في المقام الأول تأتي قبيلة عنزة.

ولدينا أيضا قبيلة شمر.

قبيلة عدنانية.

قبيلة مطير.

قبيلة بني تميم.

ولا ننسى قبيلة بني هاشم. هذه القبيلة من سلالة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من أقدم وأشرف القبائل على أراضينا الإسلامية الطاهرة.

تحتوي المملكة العربية السعودية على مجموعة كبيرة من القبائل المعروفة والتي لها صيت كبير في المملكة على مر مئات السنين بعراقة نسبها وبمكانتها الاجتماعية في الجزيرة العربية، وتنقسم كل قبيلة من هذه القبائل الى مئات العائلات المنقسمة منها وتحمل نسبها، وساهمت هذه القبائل المميزة المعروفة مساهمة كبيرة في بناء وتأسيس المملكة .