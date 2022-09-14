أشرف الموسوي أرفض اتهام ميريام فارس بالاحتيال.. ولن يتم منعها من دخول الأردن

طلب المستشار القانوني أشرف الموسوي انتظار حكَمْ المحكَمْة فِيْ القضية المتعلقة باتهام المقاول الأردني إياد النقيب ضد الفنانة ميريام فارس بالاحتيال، مشيرا إلَّى أنه لا ينبغي توجيه التهم عشوائيا. .

وأضاف الموسوي فِيْ حديثه لـ ”فوشيه” “إذا كانت هناك شكوى موثقة وضرر مثبت، يمكنك اللجوء إلَّى الفرضيات القضائية. استباق القضاء وتشويه صورة أي فنان بهذه الطريقة غير مسموح به، ويجب محاربة الاتهامات الباطلة “.

واعتبر المستشار القانوني أن العقد هُو قانون الأطراف المتعاقدة، لذلك من الضروري ة طبيعة العقد بين الطرفِيْن قبل إصدار أي حكَمْ.

وأشار إلَّى ضرورة معرفة السبب الرئيسي الذي دفع ميريام فارس لخرق الاتفاقية والامتناع عَنّْ إحياء الحفل فِيْ الأردن.

وتابع “إذا كان العقد قد أبرم فِيْ لبنان فهُو من اختصاص المحاكَمْ اللبنانية، أما إذا أبرم فِيْ عمان يكون للمحاكَمْ الأردنية دور حل النزاع”.

وأكد رفضه اتهام ميريام فارس بالاحتيال والاحتيال، حيث يجب أن تنظر القضية أمام محكَمْة مدنية وليست جنائية، وعلق قائلاً “إذا كان هناك ضرر فعلى المقاول فِيْ هذه القضية رفع دعوى قضائية بسبب العطل والضرر. المحكَمْة”. المحاكَمْ المدنية الأردنية “.

اصدر مقاول الحزب فِيْ الاردن اياد النقيب وممثل مكتب المحامي الدكتور محمد سالم النسور بيانا اعلنا فِيْه عَنّْ تقديم شكوى احتيال ضد الفنانة ميريام فارس امام النائب العام لعمان.، بسبب خرق الأخير للاتفاق، وإعادة تفعيل حفل كان مقررا الجمعة الماضي، حيث حضرت مكان الحفل ولم أصعد على المسرح.

من المقرر إجراء محاكَمْة فِيْ القضية بمجرد اكتمال الحقائق.

وبحسب مذكرة التعاون الدولي، ستتواصل النيابة العامة الأردنية مع نظيرتها اللبنانية، ووفقًا للصلاحيات الممنوحة لها، لإبلاغ الفنانة ميريام فارس بموضوع الشكوى المقدمة إلَّى القضاء الأردني. ضده، وتلقي الطلب القانوني وفقا للقانون الأردني.