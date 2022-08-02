أشرف بن شرقي يقترب بشدة من هذا النادي

كشفت تقارير إعلامية إماراتية، اليوم الثلاثاء، عن الوجهة المقبلة للنجم المغربي أشرف بن شرقي، بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

وبحسب صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، اتفق النجم المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك المصري السابق، مع نادي الجزيرة الإماراتي على الانضمام إلى صفوف “فخر أبوظبي”.

وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى أن توقيع العقود بين الجزيرة الإماراتية وأشرف بن شرقي سيكون في غضون ساعات، مع انضمام اللاعب لمعسكر الفريق الموجود حاليًا في هولندا بعد انتهاء العقد.

كشف أحمد حسام ميدو، نجم المنتخب المصري ونادي الزمالك السابق، عن الوجهة المقبلة للاعب المغربي الدولي أشرف بن شرقي، جناح فريق وايت كاسل الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وترك بن شرقي صفوف الزمالك في الأيام الأخيرة، بعد انتهاء عقده مع الفارس الأبيض ورفضه تجديده.

وكتب أحمد حسام ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بموقع التدوين المصغر “تويتر” “بن شرقي مقرب من الجزيرة الإماراتية … في المرحلة الأخيرة من المفاوضات”.

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام الجونة، مساء الجمعة المقبل، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري.