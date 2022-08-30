وغنى المغربي أشرف بن عياد، المراسل التلفزيوني فِيْ برشلونة، الفوز موضحًا أنه نادٍ دولي، حيث كرر الجميع فِيْ منطقة كاتالونيا اسمه فِيْ الساعات الأخيرة من مساء الثلاثاء، بعد أن ارتبطت باحتمالية. لتشمل النجم البوسني ميراليم بيانيتش فِيْ صيف 2022.

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حقق فريق النصر لكرة القدم، فِيْ صيف 2022، فِيْ الوقت الحالي، فِيْ التعاقد مع 5 لاعبين، هم البرازيلي لويس جوستافو، والكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والإيفواري جيسلان كونان، والإسباني ألفارو غونزاليز، وعبد الرحمن. غريب.

أما بالنسبة لبرشلونة، فقد تمكن الرئيس جوان لابورتا من تكوين فريق قوي للمنافسة مع ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني، من خلال ضم نجوم من الدرجة الأولى فِيْ أوروبا، مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والفرنسي جول كوندي، والدنماركي أندرياس كريستنسن.، والبرازيلية رافِيْنيا.

أشرف بن عياد عَنّْ النصر عالمي .. الكل يردد اسمه فِيْ برشلونة!

وأشارت الإعلامية “هِيْلينا كوندس”، قبل دقائق، إلَّى أنها شاهدت موصلي معمر، رئيس نادي النصر، فِيْ مقر نادي برشلونة، يجلس على طاولة مع الوكلاء التجاريين للنجم البوسني ميرالم. بيانيتش، لمناقشة ضمه فِيْ صيف 2022.

غضب موصلي معمر رئيس نادي النصر، حيث رد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأنه ليس فِيْ برشلونة، كَمْا تردد فِيْ وسائل الإعلام، نافِيًْا مفاوضات النادي مع النجم البوسني ميرالم. بيانيتش، حيث أكد أن ميركاتو 2022 انتهى بالنسبة له.

وفِيْ هذا السياق كتب المراسل أشرف بن عياد 3 تغريدات عَنّْ النصر بعد أن ارتبطت بمفاوضات رسمية مع برشلونة

– “أصداء جمهُور النصر تصل إلَّى كل مكان”.

– “اليوم، من أكثر الكلمات تكرارا فِيْ برشلونة ومحيطها النصر. إنه عالمي بكل معَنّْى الكلمة.

– “ما كنت أقوله منذ فترة بيئة اللاعب استبعدت المفاوضات المتقدمة مع النصر أو اقتربت من الاتفاق. سنرى ما سيحدث”.

يذكر أن النصر ضم 8 أجانب فِيْ قائمة الفريق الأول لكرة القدم، وهم البرازيلي لويس جوستافو، والكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والإيفواري جيسلان كونان، والإسباني ألفارو غونزاليز، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والكاميروني. فنسنت أبو بكر والأرجنتيني بيتي مارتينيز والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف.