أشرف زكي محمد عبد الرحمن تجاوز مرحلة الخطر.. وتحت الملاحظة الطبية

طمأن نقيب المهن التمثيلية الفنان المصري أشرف زكي الحضور على الحالة الصحية للفنان محمد عبد الرحمن نجم المسرح المصري الشهِيْر “توتا”، موضحًا أنه غادر وحدة العَنّْاية المركزة بعد خضوعه لفتح. جراحة القلب قبل ساعات قليلة.

وأكد أشرف زكي، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، أن محمد عبد الرحمن تجاوز مرحلة الخطر وبغرفة عادية تحت الملاحظة الطبية، مشيرا إلَّى أنه اتصل به هاتفِيْا وأكد له أنه بصحة جيدة. وسيغادر المستشفى يوم الاثنين المقبل.

وعلق القبطان “توتا مثل الفِيْل، وقد نجحت العملية وسارت على ما يرام”.

حالة من القلق استحوذت على محبي نجمة المسرح المصري بعد الكشف عَنّْ حالتها الصحية، حيث أعلنت شامة عبد الرحمن شقيقة “توتا” أنها تعرضت لأزمة صحية مفاجئة، مما أدى إلَّى اعترافها بها. المستشفى. المستشفى، وحالته الصحية تتطلب جراحة قلب مفتوح.

وكتبت شامة عبد الرحمن عبر حسابها الرسمي على فِيْسبوك قائلة أتمنى أن أدعو لأخي، وأن يشفِيْه الله.

يشار إلَّى أن آخر أعمال الفنان محمد عبد الرحمن مسلسل عودة الأب الضال بطولة بيومي فؤاد وعبير صبري وخالد منصور وإيمان السيد.

وكان آخر أعماله المسرحية مسرحية “الليلة الكبيرة” التي عرضت فِيْ المملكة العربية السعودية، بطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، ميرهان حسين، طه. الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفة، قصائد خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.

وكان محمد عبد الرحمن قد قدم سابقا مسرحية “فِيْ ليلة الليل” فِيْ موسم الرياض أيضا فِيْ السعودية بطولة غادة عادل، حسن الرداد، ريم مصطفى، سليمان عيد، مصطفى الحريدي، مصطفى باسط، نيللي محمود وإخراج. بقلم عمرو عرفة مسرحية جديدة مستوحاة من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، العرض المسرحي مبني على مواضيع مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر، وفِيْه مسرحيات وأفلام ومسلسلات إذاعية وتليفزيونية، ويطرح مسرحية جديدة. نموذج برؤية مختلفة وحديثة كتبها أيمن بهجت قمر نجل الأديب الراحل.