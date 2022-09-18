أشرف زكي يكشف حالة صلاح السعدني بعد إعلان استلام ابنة الجائزة عَنّْه

رد نقيب مهن التمثيل المصري، الفنان أشرف زكي، على الأنباء المتداولة حول الحالة الصحية للممثل صلاح السعدني، بعد إعلانه أنه لن يحضر الدورة الأولى من مهرجان القاهرة الدرامي لاستلام معطفك. من الأسلحة. تكريما، ليمثله نجله الفنان الشاب أحمد السعدني.

وقال زكي لـ “فوشيه” “صلاح السعدني بصحة جيدة وصحته مثل الفِيْل”.

وبخصوص أسماء الفنانين المرشحين لتكريم المهرجان، أكد أشرف زكي أنها ستكون مفاجأة، وسيتم الإعلان عَنّْ جميع أسماء المرشحين فِيْ نفس يوم المهرجان.

يقام مهرجان القاهرة الدرامي يوم 21 سبتمبر فِيْ مركز المنارة للمؤتمرات، بحضور مجموعة كبيرة من الفنانين بينهم الفنان يحيى الفخراني، الذي تولى رئاسة الدورة الحالية.

وكان أشرف زكي قد كشف تفاصيل الدورة الأولى لمهرجان القاهرة الدرامي، قائلاً “سيشهد المهرجان أكثر من حدث، منها لحظة إنسانية مجزية، نكرم خلالها الفنان الكبير صلاح السعدني، المخرج الكبير جمال. عبد الحميد الكاتب وكاتب السيناريو محمد جلال عبد القوي، واسم المنتج الراحل ممدوح الليثي، إضافة إلَّى عدة أسماء، سيتم الإعلان عَنّْها على الهُواء مباشرة يوم الحفل.

وتابع “سيقدم خلال الحفل مقطع خاص بعَنّْوان ‘شكراً لكَمْ أسعدتنا’. لكن فِيْ الوطن العربي بشكل عام”.

وأضاف “الدراما حُرمت من هذا النوع من المهرجانات على عكس السينما، وأطلقنا جائزة الإبداع فِيْ اتحاد المهن الحالية، والتي سنمنحها للنجوم الذين أثروا فِيْ الحياة الفنية، والأعمال التي سيقدمونها فِيْ رمضان الماضي. كبداية للمهرجان “.

آخر حضور فني للممثل صلاح السعدني كان عام 2013 من خلال مسلسل “القصرات” إخراج مجدي أبو عميرة، وشارك فِيْ البطولة ياسر جلال، داليا البحيري، سميرة عبد العزيز، نهال عَنّْبر، لقاء. السويدان، وخالد محمود، وحسام الجندي، وهِيْثم محمد، والراحل جمال إسماعيل وغيرهم.